Вы увидите древний и современный Псков через объектив и свернёте с популярных маршрутов в поисках неочевидной эстетики.
Освоите приёмы уличной фотографии — научитесь работать с композицией и превращать повседневную жизнь в сюжеты.
Узнаете лайфхаки, повышающие мастерство, а также познакомитесь с фреймингом, голландским углом, правилом третей и другими нюансами.
Описание фото-прогулки
Знакомство со средневековым и современным Псковом
Сначала вы осмотрите крепостные стены, Свято-Троицкий собор, слияние рек. Затем увидите город глазами местных и пройдёте по следам писателя Сергея Довлатова, фотографов Анри Картье-Брессона и Дмитрия Маркова. Узнаете особенности говора и специфику псковичей, а также поймёте, чем «Старуха» отличается от «Молока» и почему местные всему дают два названия.
Уроки стрит-фотографии
Всю прогулку мы будем вдохновляться, выбирать ракурсы, кадрировать, рассуждать о многогранности непостановочных кадров. Вы изучите базовые принципы композиции и сразу примените их на практике. Узнаете, почему плохая погода — лучшее время для съёмки, как обернуть любую ситуацию в свою пользу и чем фотография сродни поэзии.
Организационные детали
- Возьмите технику с камерой — фотоаппарат или смартфон любой модели
- Мастер-класс пройдёт в центре и ближайших районах
- Заранее узнайте прогноз и оденьтесь максимально комфортно на случай дождя или снега — погода в Пскове непредсказуема
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 89 туристов
Добрый день! Меня зовут Александр. По образованию филолог, также прошёл профессиональную переподготовку и получил лицензию гида. Работаю фотокорреспондентом, сотрудничаю со многими СМИ. Любимое направление — стрит-фотография.
Входит в следующие категории Пскова
