Вы увидите древний и современный Псков через объектив и свернёте с популярных маршрутов в поисках неочевидной эстетики. Освоите приёмы уличной фотографии — научитесь работать с композицией и превращать повседневную жизнь в сюжеты. Узнаете лайфхаки, повышающие мастерство, а также познакомитесь с фреймингом, голландским углом, правилом третей и другими нюансами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Знакомство со средневековым и современным Псковом

Сначала вы осмотрите крепостные стены, Свято-Троицкий собор, слияние рек. Затем увидите город глазами местных и пройдёте по следам писателя Сергея Довлатова, фотографов Анри Картье-Брессона и Дмитрия Маркова. Узнаете особенности говора и специфику псковичей, а также поймёте, чем «Старуха» отличается от «Молока» и почему местные всему дают два названия.

Уроки стрит-фотографии

Всю прогулку мы будем вдохновляться, выбирать ракурсы, кадрировать, рассуждать о многогранности непостановочных кадров. Вы изучите базовые принципы композиции и сразу примените их на практике. Узнаете, почему плохая погода — лучшее время для съёмки, как обернуть любую ситуацию в свою пользу и чем фотография сродни поэзии.

Организационные детали