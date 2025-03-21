Описание экскурсии
10:30 — отправление от главпочтамта. Во время путевой экскурсии вы познакомитесь с основными вехами жизни Александра Сергеевича
12:00 — прибытие в Пушкинские Горы и переезд в усадьбу Михайловское — родовое гнездо семьи Пушкиных, где поэт написал «Бориса Годунова» и задумал «маленькие трагедии». Бережно восстановленный дом и усадебные «затеи», прогулка по парку и виды на реку Сороть воскресят в памяти множество стихотворных строчек.
По южной подъездной дороге мы отправимся в дом-музей Довлатова. От Михайловского его отделяет пара километров и целых 140 лет. Эта прогулка — настоящее путешествие между эпохами и возможность узнать о пушкинском периоде творчества Сергея Довлатова и увидеть в его произведениях влияние поэта
15:00 — обед в ресторане «Пушкин-Парк»
16:00 — экскурсия по сидродельне «Заповедник». Вы узнаете об истории возникновения сидродельни, о процессе изготовления традиционного сидра, об уникальных особенностях сырья и оборудования. А затем — дегустация основных и сезонных сортов
18:00 — отправление в Псков
~20:00 — прибытие в Псков
Организационные детали
- Экскурсия только для совершеннолетних путешественников
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
- Трансфер на минивэне или микроавтобусе туристического класса
- Путевая экскурсия и экскурсионное обслуживание по программе
- Экскурсия по производству сидра
- Дегустация шести основных сортов сидра «Заповедник»
Дополнительные расходы
- Вход в усадьбу Михайловское — 450 ₽
- Вход в дом-музей Довлатова — 200 ₽
- Обед в ресторане «Пушкин-Парк» — 900 ₽
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5200 ₽