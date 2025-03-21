Добро пожаловать на атмосферную экскурсию по пушкинским местам! Мы заглянем в дом поэта, где он провел два года ссылки и восхитимся окружающими пейзажами. Посетим дом Довлатова, некогда работавшего здесь экскурсоводом. А ещё познакомимся с гастрономической изюминкой — сидром «Заповедник». Погрузимся в тонкости технологии производства и насладимся лучшими вкусами.

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Описание экскурсии

10:30 — отправление от главпочтамта. Во время путевой экскурсии вы познакомитесь с основными вехами жизни Александра Сергеевича

12:00 — прибытие в Пушкинские Горы и переезд в усадьбу Михайловское — родовое гнездо семьи Пушкиных, где поэт написал «Бориса Годунова» и задумал «маленькие трагедии». Бережно восстановленный дом и усадебные «затеи», прогулка по парку и виды на реку Сороть воскресят в памяти множество стихотворных строчек.

По южной подъездной дороге мы отправимся в дом-музей Довлатова. От Михайловского его отделяет пара километров и целых 140 лет. Эта прогулка — настоящее путешествие между эпохами и возможность узнать о пушкинском периоде творчества Сергея Довлатова и увидеть в его произведениях влияние поэта

15:00 — обед в ресторане «Пушкин-Парк»

16:00 — экскурсия по сидродельне «Заповедник». Вы узнаете об истории возникновения сидродельни, о процессе изготовления традиционного сидра, об уникальных особенностях сырья и оборудования. А затем — дегустация основных и сезонных сортов

18:00 — отправление в Псков

~20:00 — прибытие в Псков

Организационные детали

Экскурсия только для совершеннолетних путешественников

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

Трансфер на минивэне или микроавтобусе туристического класса

Путевая экскурсия и экскурсионное обслуживание по программе

Экскурсия по производству сидра

Дегустация шести основных сортов сидра «Заповедник»

Дополнительные расходы