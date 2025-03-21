Псковские дали: пушкинские места и дегустация сидра

Увидеть, где жили Пушкин и Довлатов и попробовать местный сидр
Добро пожаловать на атмосферную экскурсию по пушкинским местам! Мы заглянем в дом поэта, где он провел два года ссылки и восхитимся окружающими пейзажами. Посетим дом Довлатова, некогда работавшего здесь экскурсоводом. А ещё познакомимся с гастрономической изюминкой — сидром «Заповедник». Погрузимся в тонкости технологии производства и насладимся лучшими вкусами.
Псковские дали: пушкинские места и дегустация сидра
Псковские дали: пушкинские места и дегустация сидра
Псковские дали: пушкинские места и дегустация сидра
Ближайшие даты:
21
мар2
мая9
мая23
мая
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

10:30 — отправление от главпочтамта. Во время путевой экскурсии вы познакомитесь с основными вехами жизни Александра Сергеевича

12:00 — прибытие в Пушкинские Горы и переезд в усадьбу Михайловское — родовое гнездо семьи Пушкиных, где поэт написал «Бориса Годунова» и задумал «маленькие трагедии». Бережно восстановленный дом и усадебные «затеи», прогулка по парку и виды на реку Сороть воскресят в памяти множество стихотворных строчек.

По южной подъездной дороге мы отправимся в дом-музей Довлатова. От Михайловского его отделяет пара километров и целых 140 лет. Эта прогулка — настоящее путешествие между эпохами и возможность узнать о пушкинском периоде творчества Сергея Довлатова и увидеть в его произведениях влияние поэта

15:00 — обед в ресторане «Пушкин-Парк»

16:00 — экскурсия по сидродельне «Заповедник». Вы узнаете об истории возникновения сидродельни, о процессе изготовления традиционного сидра, об уникальных особенностях сырья и оборудования. А затем — дегустация основных и сезонных сортов

18:00 — отправление в Псков

~20:00 — прибытие в Псков

Организационные детали

  • Экскурсия только для совершеннолетних путешественников
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • Трансфер на минивэне или микроавтобусе туристического класса
  • Путевая экскурсия и экскурсионное обслуживание по программе
  • Экскурсия по производству сидра
  • Дегустация шести основных сортов сидра «Заповедник»

Дополнительные расходы

  • Вход в усадьбу Михайловское — 450 ₽
  • Вход в дом-музей Довлатова — 200 ₽
  • Обед в ресторане «Пушкин-Парк» — 900 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главпочтамта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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