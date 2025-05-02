Путешествие в мини-группе не только комфортнее, но предоставляет возможность дружеского общения за бокалом превосходного местного сидра.
Уникальный нестандартный порядок посещения объектов сделает погружение в атмосферу пушкинских мест России живым и глубоким.
Описание экскурсии
Гастрономическая экскурсия в Пушкинские Горы
Приглашаем вас на уникальную и стильную гастрономическую экскурсию в Пушкинские Горы! Это не просто путешествие, а возможность погрузиться в атмосферу удивительных мест, связанных с жизнью и творчеством великого поэта.
Комфорт и дружеская атмосфера
Путешествие в мини-группе обеспечивает комфорт и уют, позволяя каждому участнику почувствовать себя частью дружеской компании. Здесь вы сможете пообщаться с единомышленниками за бокалом превосходного местного сидра, наслаждаясь атмосферой тепла и радушия.
Уникальный маршрут
Наша экскурсия предлагает нестандартный порядок посещения объектов, что делает каждое мгновение незабываемым. Вы сможете глубже понять и ощутить пушкинские места, их историю и культуру, что придаст вашему путешествию особый смысл.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите возможность открыть для себя красоту Пушкинских Гор и насладиться великолепной гастрономией. Мы уверены, что это путешествие оставит у вас только положительные эмоции и яркие воспоминания!
По пятницам в 10:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пушкинские горы с усадьбой Михайловское
- Дом-музей Сергея Довлатова
- Сидродельня Заповедник
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- Путевая экскурсия и экскурсионное обслуживание по программе
- Экскурсия по производству сидра
- Дегустация сидра
Что не входит в цену
- Обед в ресторане «Пушкин парк» - 800 руб. /чел.
- Входные билеты в усадьбу Михайловское и дом-музей С.Д. Довлатова - 600 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Здравствуйте! Благодарим за бронирование экскурсии «Заповедник: сидр и типичные Псковские дали». Ваша экскурсия подтверждена, места забронированы
- Ответным сообщением нужно предоставить информацию об участниках экскурсии: ФИО и дата рождения для формирования списков группы
- Также обратите внимание на дополнительные траты в поездке:
- Входные билеты усадьбу Михайловское и дом-музей С. Д. Довлатова: 600 рублей
- Также заранее предлагаем забронировать обед в кафе. Стоимость: 800 рублей. Укажите в ответном сообщении необходимость бронирования обеда
- Накануне экскурсии дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече на экскурсию с контактами гида