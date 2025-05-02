«Заповедник»: сидр и типичные Псковские дали (мини-группа)

Приглашаем на оригинальную и стильную гастрономическую экскурсию в Пушкинские Горы.

Путешествие в мини-группе не только комфортнее, но предоставляет возможность дружеского общения за бокалом превосходного местного сидра.

Уникальный нестандартный порядок посещения объектов сделает погружение в атмосферу пушкинских мест России живым и глубоким.
«Заповедник»: сидр и типичные Псковские дали (мини-группа)
«Заповедник»: сидр и типичные Псковские дали (мини-группа)
«Заповедник»: сидр и типичные Псковские дали (мини-группа)
Ближайшие даты:
2
мая9
мая23
мая6
июн27
июн25
июл8
авг
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Гастрономическая экскурсия в Пушкинские Горы

Приглашаем вас на уникальную и стильную гастрономическую экскурсию в Пушкинские Горы! Это не просто путешествие, а возможность погрузиться в атмосферу удивительных мест, связанных с жизнью и творчеством великого поэта.

Комфорт и дружеская атмосфера

Путешествие в мини-группе обеспечивает комфорт и уют, позволяя каждому участнику почувствовать себя частью дружеской компании. Здесь вы сможете пообщаться с единомышленниками за бокалом превосходного местного сидра, наслаждаясь атмосферой тепла и радушия.

Уникальный маршрут

Наша экскурсия предлагает нестандартный порядок посещения объектов, что делает каждое мгновение незабываемым. Вы сможете глубже понять и ощутить пушкинские места, их историю и культуру, что придаст вашему путешествию особый смысл.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность открыть для себя красоту Пушкинских Гор и насладиться великолепной гастрономией. Мы уверены, что это путешествие оставит у вас только положительные эмоции и яркие воспоминания!

По пятницам в 10:30.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пушкинские горы с усадьбой Михайловское
  • Дом-музей Сергея Довлатова
  • Сидродельня Заповедник
Что включено
  • Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
  • Путевая экскурсия и экскурсионное обслуживание по программе
  • Экскурсия по производству сидра
  • Дегустация сидра
Что не входит в цену
  • Обед в ресторане «Пушкин парк» - 800 руб. /чел.
  • Входные билеты в усадьбу Михайловское и дом-музей С.Д. Довлатова - 600 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Псков, ул. Советская, д. 20
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 10:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте! Благодарим за бронирование экскурсии «Заповедник: сидр и типичные Псковские дали». Ваша экскурсия подтверждена, места забронированы
  • Ответным сообщением нужно предоставить информацию об участниках экскурсии: ФИО и дата рождения для формирования списков группы
  • Также обратите внимание на дополнительные траты в поездке:
  • Входные билеты усадьбу Михайловское и дом-музей С. Д. Довлатова: 600 рублей
  • Также заранее предлагаем забронировать обед в кафе. Стоимость: 800 рублей. Укажите в ответном сообщении необходимость бронирования обеда
  • Накануне экскурсии дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече на экскурсию с контактами гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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