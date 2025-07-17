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Талабские острова из Пскова: на автобусе и катере

Откройте для себя Талабские острова: час пути из Пскова, древние храмы и уникальная природа в сопровождении опытного гида
Экскурсия на Талабские острова начинается с выезда из Пскова на микроавтобусе. В пути всего час, после чего туристы пересаживаются на катер. На островах можно посетить церковь Святых Петра и Павла,
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поклонный крест и храм Святителя Николая.

Участники экскурсии узнают об истории и легендах этих мест, а также смогут насладиться красотой северной природы и спокойствием местной жизни. Всё включено в стоимость, что делает путешествие удобным и доступным

4.6
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Путешествие на катере
  • 🏛 Посещение древних храмов
  • 🌿 Уникальные северные пейзажи
  • 📜 Истории и легенды островов
  • 🚌 Удобный трансфер из Пскова

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
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Лучшее время для посещения Талабских островов - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть немного ниже. В остальные месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой, и некоторые объекты могут быть недоступны из-за погодных условий.
Сейчас июль — это идеальное время.
Талабские острова из Пскова: на автобусе и катере
Талабские острова из Пскова: на автобусе и катере
Талабские острова из Пскова: на автобусе и катере

Что можно увидеть

  • Церковь Святых Петра и Павла
  • Поклонный крест
  • Храм Святителя Николая

Описание экскурсии

09:00 — Выезд из Пскова
09:30 — Прибытие в деревню Большая Толба, трансфер на катере до Талабских островов
09:50 — Экскурсия по Талабским островам. На острове им. Белова вы осмотрите церковь Святых Петра и Павла и увидите поклонный крест на месте кельи преподобного Досифея. На острове им. Залита посетите храм Святителя Николая 18 века и могилу протоиерея Николая Гурьянова.
14:10 — Выезд на катере в обратном направлении
14:30 — Отъезд на автобусе из деревни Большая Толба
15:00 — Возвращение в Псков

Кому подойдёт экскурсия

Для тех, кто интересуется историей православия и русской духовностью. Тем, кто ищет уединения и тишины, хочет прикоснуться к святыням, прочувствовать атмосферу древних храмов и узнать о жизни подвижников веры.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер на катере и микроавтобусе (или минивэне), экскурсия по островам
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города Пскова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 2624 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 17 июл 2025
Все очень красиво, организовано хорошо.
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К
Очень замечательная экскурсия для тех кто понимает зачем он туда едет. Прекрасная экскурсовод, интересный рассказ, всего хватило.
Очень замечательная экскурсия для тех кто понимает зачем он туда едет. Прекрасная экскурсовод, интересный рассказ, всего хватило.
Очень замечательная экскурсия для тех кто понимает зачем он туда едет. Прекрасная экскурсовод, интересный рассказ, всего хватило.
Очень замечательная экскурсия для тех кто понимает зачем он туда едет. Прекрасная экскурсовод, интересный рассказ, всего хватило.
Очень замечательная экскурсия для тех кто понимает зачем он туда едет. Прекрасная экскурсовод, интересный рассказ, всего хватило.
Очень замечательная экскурсия для тех кто понимает зачем он туда едет. Прекрасная экскурсовод, интересный рассказ, всего хватило.
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А
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это прекрасная возможность почувствовать жизнь по-настоящему: просторы нашей Родины, безмятежная островная жизнь, чистота и красота
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русской природы, святые места. Батюшка Николай встречает каждого гостя острова Залита своей искренней любовью и духовным теплом. Это невозможно объяснить, можно лишь прочувствовать. Уверена, равнодушным остаться невозможно, ведь это уникальная возможность увезти частичку тепла и благодати с собой. Спасибо организаторам за прекрасно выстроенный маршрут. И конечно же, хочу поблагодарить нашего радушного гида Александру Гавриловну за уютную прогулку, рассказы и сопровождение:)

Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это+2
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это
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К
В майские я побывала в Пскове на 5 экскурсиях от Трипстера и именно от этой (11 мая) - самые неоднозначные ощущения.
Вернее, впечатления как раз самые двухзначные.
1. Организационные. На 5 баллов.
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Информационное сопровождение с момента заказа. Все чётко, ясно, по времени: встретили, подали хороший транспорт, сухопутный и речной, доставили на острова (Белова сначала и Залита потом), вернули на материк. Вещи можно оставить в автобусе.
Интересный момент с обедом. Как выяснилось, в путевке тех, кто заказал экскурсию с обедом, указано:"поздний обед". То есть не на островах, а в гостинице "Октябрьская" после поездки. Возможно, тем троим туристам это и было нормально, тк у них был поезд после семи вечера, а доставили нас в Псков в пятом часу. А если бы на вокзал не надо было? Тогда сама по себе идея обеда после островов и в городе (причём не в центральных его ресторанах), несколько абсурдна.
Но поскольку я обед не брала, то не буду "отнимать хлеб" у заказавших его туристов: может, сами поделятся.
2. Собственно, содержательная часть. А вот здесь эта самая неоднозначность.
При всём моем почтении к гиду, манера изложения и акценты в подаче материала не зацепили.
Возможно, это связано с тем, что островки небольшие и как таковая гражданская история уступает место паломничеству по святым местам, коих тут множество.
Более того я уверена, что экскурсия именно с нашим гидом понравилась подавляющей части группы. И это также совершенно справедливо, если для кого-то важно именно это. Увы, даже при уважении к святости Батюшки Николая, о котором с едва заметной слезой в глазах душевно мне рассказывала женщина, торговавшая рыбой, полагаю, что около 20 минут для посещения одного только кладбища на острове Залита - это много. Поэтому я оторвалась от группы и просто любовалась сказочной природой.
Как раз именно этой созерцательной части не хватило на острове Белова. Так хотелось побежать вперёд по всему побережью в сосновый бор, куда мы не пошли, хотя именно природа - основной мотив моей поездки. Я завидовала тем, кто выгрузились с рейсового катера и просто лежали на пляже! А нам уже было уезжать. 2 часа на острове и не нашлось 20 минут для просто посидеть… Итого: благодарю организаторов за возможность посетить острова, так как основная сложность - добраться. Пристань, действительно, находится за городом и это не так, что если приехал на автобусе, а катера нет, то пошёл куда-то и переждал с комфортом.
Рекомендую: паломникам.
Остальным: рекомендую с рекомендацией. Коль уж приехали, то после посещения на острове Белого подземного храма 15 века в сопровождении Матушки Натальи (очень колоритно), оторваться от группы и спуститься на пляж и, наверное, пройти все побережье (остров 800 м в ширину и 1500 м в длину). Главное: вернуться вовремя к отхожу катера. Впрочем, в таком случае его можно арендовать на пристани.
Решайте сами: дух авантюризма или организационное спокойствие

В майские я побывала в Пскове на 5 экскурсиях от Трипстера и именно от этой (11 мая) - самые неоднозначные ощущения.
В майские я побывала в Пскове на 5 экскурсиях от Трипстера и именно от этой (11 мая) - самые неоднозначные ощущения.
В майские я побывала в Пскове на 5 экскурсиях от Трипстера и именно от этой (11 мая) - самые неоднозначные ощущения.
В майские я побывала в Пскове на 5 экскурсиях от Трипстера и именно от этой (11 мая) - самые неоднозначные ощущения.
В майские я побывала в Пскове на 5 экскурсиях от Трипстера и именно от этой (11 мая) - самые неоднозначные ощущения.
В майские я побывала в Пскове на 5 экскурсиях от Трипстера и именно от этой (11 мая) - самые неоднозначные ощущения.
В майские я побывала в Пскове на 5 экскурсиях от Трипстера и именно от этой (11 мая) - самые неоднозначные ощущения.
В майские я побывала в Пскове на 5 экскурсиях от Трипстера и именно от этой (11 мая) - самые неоднозначные ощущения.
Лада
Лада
Ответ организатора:
Уважаемая Ксения. Спасибо за оценку нашей экскурсии.
В отзыве Вы указали, что в путевку некоторых туристов входил обед в Пскове.
Обращаем Ваше
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внимание, что обед в данной экскурсии НЕ ПРЕДУСМОТРЕН и не предлагается к покупке.
Туристы, которые обедали по окончании экскурсии ездили по другому многодневному маршруту, в стоимость которого входило 2-х разовое питание в Пскове, поэтому никакого, как Вы пишете « абсурда» в этом нет.
В описании экскурсии прописан тайминг и программа. С ней Вы могли внимательно ознакомиться до бронирования.

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Е
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с сыном, показать этот мир!
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с+1
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с
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Нелли
Экскурсия туда и обратно на катере-просто Мечта🌺🐾🎉От пристани реки Великой. С капитаном очень повезло))👌 Для тех, кто хочет насладиться природой на островах и подышать свежим воздухом на Псковском озере с цаплями и другими птицами☀️Обязательно зайдите за свежим хлебом в пекарню на острове Залит.
Экскурсовод замечательная и очень приятный человек🌺🌺🌺Спасибо за экскурсию!!!
Экскурсия туда и обратно на катере-просто Мечта🌺🐾🎉От пристани реки Великой. С капитаном очень повезло))👌 Для тех,
Экскурсия туда и обратно на катере-просто Мечта🌺🐾🎉От пристани реки Великой. С капитаном очень повезло))👌 Для тех,
Экскурсия туда и обратно на катере-просто Мечта🌺🐾🎉От пристани реки Великой. С капитаном очень повезло))👌 Для тех,
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