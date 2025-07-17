Экскурсия на Талабские острова начинается с выезда из Пскова на микроавтобусе. В пути всего час, после чего туристы пересаживаются на катер. На островах можно посетить церковь Святых Петра и Павла,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Путешествие на катере
- 🏛 Посещение древних храмов
- 🌿 Уникальные северные пейзажи
- 📜 Истории и легенды островов
- 🚌 Удобный трансфер из Пскова
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Талабских островов - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть немного ниже. В остальные месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой, и некоторые объекты могут быть недоступны из-за погодных условий.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Святых Петра и Павла
- Поклонный крест
- Храм Святителя Николая
Описание экскурсии
09:00 — Выезд из Пскова
09:30 — Прибытие в деревню Большая Толба, трансфер на катере до Талабских островов
09:50 — Экскурсия по Талабским островам. На острове им. Белова вы осмотрите церковь Святых Петра и Павла и увидите поклонный крест на месте кельи преподобного Досифея. На острове им. Залита посетите храм Святителя Николая 18 века и могилу протоиерея Николая Гурьянова.
14:10 — Выезд на катере в обратном направлении
14:30 — Отъезд на автобусе из деревни Большая Толба
15:00 — Возвращение в Псков
Кому подойдёт экскурсия
Для тех, кто интересуется историей православия и русской духовностью. Тем, кто ищет уединения и тишины, хочет прикоснуться к святыням, прочувствовать атмосферу древних храмов и узнать о жизни подвижников веры.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер на катере и микроавтобусе (или минивэне), экскурсия по островам
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города Пскова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 2624 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 17 июл 2025
Все очень красиво, организовано хорошо.
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К
Очень замечательная экскурсия для тех кто понимает зачем он туда едет. Прекрасная экскурсовод, интересный рассказ, всего хватило.
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А
Экскурсия на острова Белова и Залита - это жемчужина путешествия по Псковщине. Рекомендую каждому путешественнику. Это прекрасная возможность почувствовать жизнь по-настоящему: просторы нашей Родины, безмятежная островная жизнь, чистота и красота
+2
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К
В майские я побывала в Пскове на 5 экскурсиях от Трипстера и именно от этой (11 мая) - самые неоднозначные ощущения.
Вернее, впечатления как раз самые двухзначные.
1. Организационные. На 5 баллов.
Вернее, впечатления как раз самые двухзначные.
1. Организационные. На 5 баллов.
Лада
Ответ организатора:
Уважаемая Ксения. Спасибо за оценку нашей экскурсии.
В отзыве Вы указали, что в путевку некоторых туристов входил обед в Пскове.
Обращаем Ваше
В отзыве Вы указали, что в путевку некоторых туристов входил обед в Пскове.
Обращаем Ваше
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Е
Восхитительное путешествие! Экскурсовод Александра Гавриловна вдохновила и заинтересовала деталями жизни и истории островов! Хочу приехать с сыном, показать этот мир!
+1
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Экскурсия туда и обратно на катере-просто Мечта🌺🐾🎉От пристани реки Великой. С капитаном очень повезло))👌 Для тех, кто хочет насладиться природой на островах и подышать свежим воздухом на Псковском озере с цаплями и другими птицами☀️Обязательно зайдите за свежим хлебом в пекарню на острове Залит.
Экскурсовод замечательная и очень приятный человек🌺🌺🌺Спасибо за экскурсию!!!
Экскурсовод замечательная и очень приятный человек🌺🌺🌺Спасибо за экскурсию!!!
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