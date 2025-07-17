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Информационное сопровождение с момента заказа. Все чётко, ясно, по времени: встретили, подали хороший транспорт, сухопутный и речной, доставили на острова (Белова сначала и Залита потом), вернули на материк. Вещи можно оставить в автобусе.

Интересный момент с обедом. Как выяснилось, в путевке тех, кто заказал экскурсию с обедом, указано:"поздний обед". То есть не на островах, а в гостинице "Октябрьская" после поездки. Возможно, тем троим туристам это и было нормально, тк у них был поезд после семи вечера, а доставили нас в Псков в пятом часу. А если бы на вокзал не надо было? Тогда сама по себе идея обеда после островов и в городе (причём не в центральных его ресторанах), несколько абсурдна.

Но поскольку я обед не брала, то не буду "отнимать хлеб" у заказавших его туристов: может, сами поделятся.

2. Собственно, содержательная часть. А вот здесь эта самая неоднозначность.

При всём моем почтении к гиду, манера изложения и акценты в подаче материала не зацепили.

Возможно, это связано с тем, что островки небольшие и как таковая гражданская история уступает место паломничеству по святым местам, коих тут множество.

Более того я уверена, что экскурсия именно с нашим гидом понравилась подавляющей части группы. И это также совершенно справедливо, если для кого-то важно именно это. Увы, даже при уважении к святости Батюшки Николая, о котором с едва заметной слезой в глазах душевно мне рассказывала женщина, торговавшая рыбой, полагаю, что около 20 минут для посещения одного только кладбища на острове Залита - это много. Поэтому я оторвалась от группы и просто любовалась сказочной природой.

Как раз именно этой созерцательной части не хватило на острове Белова. Так хотелось побежать вперёд по всему побережью в сосновый бор, куда мы не пошли, хотя именно природа - основной мотив моей поездки. Я завидовала тем, кто выгрузились с рейсового катера и просто лежали на пляже! А нам уже было уезжать. 2 часа на острове и не нашлось 20 минут для просто посидеть… Итого: благодарю организаторов за возможность посетить острова, так как основная сложность - добраться. Пристань, действительно, находится за городом и это не так, что если приехал на автобусе, а катера нет, то пошёл куда-то и переждал с комфортом.

Рекомендую: паломникам.

Остальным: рекомендую с рекомендацией. Коль уж приехали, то после посещения на острове Белого подземного храма 15 века в сопровождении Матушки Натальи (очень колоритно), оторваться от группы и спуститься на пляж и, наверное, пройти все побережье (остров 800 м в ширину и 1500 м в длину). Главное: вернуться вовремя к отхожу катера. Впрочем, в таком случае его можно арендовать на пристани.

Решайте сами: дух авантюризма или организационное спокойствие