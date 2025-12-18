Вы прогуляетесь по древним улицам Пскова, заглянете в Кром и Троицкий собор, услышите истории о княгине
Описание тура
Организационные детали
На экскурсиях предусмотрено посещение религиозных объектов. Женщинам необходимо иметь головной убор (юбки для посещения монастыря можно взять при входе).
Рекомендуется взять удобную обувь, зонт/дождевик, одежду по погоде, шарф, шапку, перчатки, портативное зарядное устройство и бутылку воды.
Порядок экскурсий в туре зависит от дня заезда:
По понедельникам: Псков – Изборск – Печоры – Пушкинские Горы – Остров
По вторникам: Изборск – Печоры – Пушкинские горы – Остров – Псков
По четвергам: Остров – Псков – Пушкинские Горы – Изборск – Печоры
Программа тура по дням
Знакомство с достопримечательностями Пскова
По прибытии в Псков вас встретит гид. После завтрака оставим вещи в камере хранения отеля и отправимся на обзорную экскурсию по древнему городу. Вы увидите Ольгинскую часовню, собор Рождества Иоанна Предтечи, памятник Александру Невскому на горе Соколиха и Варлаамовский угол.
Пообедав, продолжим прогулку по центральной части города: осмотрим Псковский кремль и Троицкий собор, Покровский угол с башней и церковью Покрова и Рождества от Пролома, храмы 15-16 веков, а также памятники княгине Ольге, Двум капитанам и Скобарю. Вечером — размещение в отеле и отдых.
Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
После завтрака отправляемся в Изборск, бывший в Средние века крупным городом, через который проходили торговые пути, и один из старейших городов Руси с сохранившейся крепостью 14-16 веков и живописными Словенскими ключами.
Далее — переезд в Печоры, где находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Это единственная обитель во всей России, в которой богослужения не прекращаются с 1473 года. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. А ещё это не только святая обитель, но и крепость, воевавшая от времён Ивана Грозного и до времён Петра I.
После экскурсии вернёмся в Псков. Вечером — свободное время.
По местам великого поэта
В этот день мы отправимся в Пушкинские Горы, в музей-заповедник А. С. Пушкина. Эти места были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Мы посетим усадьбу Михайловское, Святогорский монастырь с могилой Пушкина и Тригорское — имение семьи Осиповых-Вульф, ставшее прообразом дома Лариных.
После вернёмся в Псков.
Город Остров
Сегодня выселимся из отеля и направимся в старинный город Остров. Мы посетим музейный комплекс «Линия Сталина», где представлены укрепления и техника времён Второй мировой. Затем увидим главные символы этих мест — подвесные цепные мосты 19 века, церковь Николая Чудотворца и памятник Клавдии Назаровой.
После — возвращение в Псков и трансфер на железнодорожный вокзал. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в «Арль» (взрослый)
|26 400 ₽
|1-местное проживание в «Арль» (взрослый)
|33 250 ₽
|Пенсионер или учащийся от 14 лет, 2-местное проживание в «Арль»
|29 950 ₽
|Пенсионер или учащийся от 14 лет, 1-местное проживание в «Арль»
|32 800 ₽
|Ребёнок 5-14 лет, проживание в «Арль»
|25 550 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Встреча и проводы на ж/д вокзале
- Трансферы по маршруту
- Все экскурсии по программе: «Большой Псков», Изборск и Печоры, Пушкинские Горы, город Остров
- Входные билеты на платные объекты
- Услуги аккредитованных гидов
Что не входит в цену
- Проезд до Пскова и обратно
- Ужины
- 1-местное проживание - 33 250 ₽
- По запросу возможно размещение в других отелях:
- «Ольгинская» 3* - от 29 750 ₽/чел
- «Колос» 3* - от 30 600 ₽/чел
- «Золотая набережная» 3* - от 32 000 ₽/чел
- «Барселона» 4* - от 34 600 ₽/чел
- «Двор Подзноева» 3* - от 38 300 ₽/чел
- «Двор Подзноева» 4* - от 40 700 ₽/чел
- «Покровский» 4* - от 38 700 ₽/чел
- Old Estate 4* - от 40 300 ₽/чел
