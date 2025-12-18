Мои заказы

В царство славного Пскова: пушкинские места, Изборск, Остров и Псково-Печерский монастырь

Увидеть главное на псковской земле, вспомить о творчестве поэта и полюбоваться мостами 19 века
Этот тур — настоящая энциклопедия Псковской земли. Вас ждут самые значимые и впечатляющие места региона.

Вы прогуляетесь по древним улицам Пскова, заглянете в Кром и Троицкий собор, услышите истории о княгине
читать дальше

Ольге и Александре Невском.

Побываете в Изборске, стоявшем у истоков Руси, и Псково-Печерском монастыре, в котором молитвы звучат без перерыва уже более 5 веков.

В усадьбах Михайловское и Тригорское увидите, где рождались строки великого Пушкина, а также его последнюю обитель у стен Святогорского монастыря.

Завершением станет поездка в город Остров, знаменитый цепными мостами 19 века, и посещение музейного комплекса «Линия Сталина», где представлены укрепления и техника времён Второй мировой.

В царство славного Пскова: пушкинские места, Изборск, Остров и Псково-Печерский монастырь
В царство славного Пскова: пушкинские места, Изборск, Остров и Псково-Печерский монастырь
В царство славного Пскова: пушкинские места, Изборск, Остров и Псково-Печерский монастырь

Описание тура

Организационные детали

На экскурсиях предусмотрено посещение религиозных объектов. Женщинам необходимо иметь головной убор (юбки для посещения монастыря можно взять при входе).
Рекомендуется взять удобную обувь, зонт/дождевик, одежду по погоде, шарф, шапку, перчатки, портативное зарядное устройство и бутылку воды.
Порядок экскурсий в туре зависит от дня заезда:
По понедельникам: Псков – Изборск – Печоры – Пушкинские Горы – Остров
По вторникам: Изборск – Печоры – Пушкинские горы – Остров – Псков
По четвергам: Остров – Псков – Пушкинские Горы – Изборск – Печоры

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с достопримечательностями Пскова

По прибытии в Псков вас встретит гид. После завтрака оставим вещи в камере хранения отеля и отправимся на обзорную экскурсию по древнему городу. Вы увидите Ольгинскую часовню, собор Рождества Иоанна Предтечи, памятник Александру Невскому на горе Соколиха и Варлаамовский угол.

Пообедав, продолжим прогулку по центральной части города: осмотрим Псковский кремль и Троицкий собор, Покровский угол с башней и церковью Покрова и Рождества от Пролома, храмы 15-16 веков, а также памятники княгине Ольге, Двум капитанам и Скобарю. Вечером — размещение в отеле и отдых.

Знакомство с достопримечательностями ПсковаЗнакомство с достопримечательностями ПсковаЗнакомство с достопримечательностями ПсковаЗнакомство с достопримечательностями ПсковаЗнакомство с достопримечательностями Пскова
2 день

Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

После завтрака отправляемся в Изборск, бывший в Средние века крупным городом, через который проходили торговые пути, и один из старейших городов Руси с сохранившейся крепостью 14-16 веков и живописными Словенскими ключами.

Далее — переезд в Печоры, где находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Это единственная обитель во всей России, в которой богослужения не прекращаются с 1473 года. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. А ещё это не только святая обитель, но и крепость, воевавшая от времён Ивана Грозного и до времён Петра I.

После экскурсии вернёмся в Псков. Вечером — свободное время.

Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьИзборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьИзборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьИзборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьИзборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьИзборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
3 день

По местам великого поэта

В этот день мы отправимся в Пушкинские Горы, в музей-заповедник А. С. Пушкина. Эти места были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Мы посетим усадьбу Михайловское, Святогорский монастырь с могилой Пушкина и Тригорское — имение семьи Осиповых-Вульф, ставшее прообразом дома Лариных.

После вернёмся в Псков.

По местам великого поэтаПо местам великого поэтаПо местам великого поэтаПо местам великого поэтаПо местам великого поэтаПо местам великого поэта
4 день

Город Остров

Сегодня выселимся из отеля и направимся в старинный город Остров. Мы посетим музейный комплекс «Линия Сталина», где представлены укрепления и техника времён Второй мировой. Затем увидим главные символы этих мест — подвесные цепные мосты 19 века, церковь Николая Чудотворца и памятник Клавдии Назаровой.

После — возвращение в Псков и трансфер на железнодорожный вокзал. До новых встреч!

Город ОстровГород ОстровГород Остров

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание в «Арль» (взрослый)26 400 ₽
1-местное проживание в «Арль» (взрослый)33 250 ₽
Пенсионер или учащийся от 14 лет, 2-местное проживание в «Арль»29 950 ₽
Пенсионер или учащийся от 14 лет, 1-местное проживание в «Арль»32 800 ₽
Ребёнок 5-14 лет, проживание в «Арль»25 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Трансферы по маршруту
  • Все экскурсии по программе: «Большой Псков», Изборск и Печоры, Пушкинские Горы, город Остров
  • Входные билеты на платные объекты
  • Услуги аккредитованных гидов
Что не входит в цену
  • Проезд до Пскова и обратно
  • Ужины
  • 1-местное проживание - 33 250 ₽
  • По запросу возможно размещение в других отелях:
  • «Ольгинская» 3* - от 29 750 ₽/чел
  • «Колос» 3* - от 30 600 ₽/чел
  • «Золотая набережная» 3* - от 32 000 ₽/чел
  • «Барселона» 4* - от 34 600 ₽/чел
  • «Двор Подзноева» 3* - от 38 300 ₽/чел
  • «Двор Подзноева» 4* - от 40 700 ₽/чел
  • «Покровский» 4* - от 38 700 ₽/чел
  • Old Estate 4* - от 40 300 ₽/чел
  • Обратите внимание: порядок экскурсий в туре зависит от дня заезда:
  • По понедельникам: Псков - Изборск - Печоры - Пушкинские Горы - Остров
  • По вторникам: Изборск - Печоры - Пушкинские горы - Остров - Псков
  • По четвергам: Остров - Псков - Пушкинские Горы - Изборск - Печоры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Пскова, в 8:30 - для гостей прибывающих на поезде из Москвы, в 10:30 - для гостей прибывающих на поезде из Санкт-Петербурга
Завершение: Ж/д вокзал Пскова, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 20561 туриста
Я всю жизнь живу в Пскове, уже давно занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюблённых в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!

Тур входит в следующие категории Пскова

Похожие туры из Пскова

Индивидуальное путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
На машине
2 дня
11 отзывов
Индивидуальное путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
15 900 ₽ за человека
Туда, где оживает история: Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Туда, где оживает история: Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
Увидеть Труворово городище, посетить Псково-Печерский монастырь и побывать в «Михайловском»
Начало: Встретим вас на ж/д вокзале Пскова в 8:16 (прибыти...
20 дек в 08:15
25 дек в 10:30
22 800 ₽ за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
На автобусе
3.5 дня
5 отзывов
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресениям
Сегодня в 08:30
22 дек в 08:30
26 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пскове
Все туры из Пскова