После завтрака отправляемся в Изборск, бывший в Средние века крупным городом, через который проходили торговые пути, и один из старейших городов Руси с сохранившейся крепостью 14-16 веков и живописными Словенскими ключами.

Далее — переезд в Печоры, где находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Это единственная обитель во всей России, в которой богослужения не прекращаются с 1473 года. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. А ещё это не только святая обитель, но и крепость, воевавшая от времён Ивана Грозного и до времён Петра I.

После экскурсии вернёмся в Псков. Вечером — свободное время.