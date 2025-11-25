Мои заказы

Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе (билеты включены)

Прогулка по двум историческим паркам в Пушкине подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться императорской роскошью
Два величественных парка в Пушкине приглашают вас на увлекательное путешествие сквозь века.

Екатерининский парк с его регулярными садами и архитектурными шедеврами, такими как Грот и Чесменская колонна, расскажет о роскоши императорских времён.

Александровский парк, напротив, погрузит в романтическую атмосферу, где вы увидите Китайский театр и Белую башню. Оба парка объединены общей историей династии и предлагают уникальные виды и архитектурные памятники

5 причин купить этот билет

  • 🌿 Два парка в одном билете
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🌸 Пейзажные сады
  • 🎭 Трагическая история театра
  • 🌉 Романтические мосты
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе (билеты включены)© Вера

Что можно увидеть

  • Екатерининский дворец
  • Грот
  • Чесменская колонна
  • Китайский театр
  • Белая башня

Описание билета

Екатерининский парк

  • Вы услышите об истории создания парка при Екатерине I и его дальнейшем развитии при Елизавете Петровне и Екатерине II
  • Осмотрите Старый сад — историческую часть парка в стиле французского регулярного сада
  • Посмотрите на Верхние и Нижние ванны, узнаете об их предназначении и истории
  • Посетите павильон «Грот» — место отдыха и развлечений
  • Увидите Адмиралтейство, где находился Готторпский глобус, Мраморный мост, Чесменскую колонну и павильон «Туречкая баня»
  • Полюбуетесь пейзажной частью парка — Английским садом и Большим прудом с островами и живописными берегами
  • Осмотрите снаружи Екатерининский дворец — символ императорской роскоши. Узнаете о его истории и архитектурных особенностях

Александровский парк

  • Вы узнаете, в какое время он был создан и как отражал романтические настроения эпохи
  • Побываете в Новом саду, который примыкает к Екатерининскому парку
  • Увидите руины Китайского театра и услышите его трагическую историю
  • Подниметесь на Крестовый мост (горбатый мостик) — символ Александровского парка
  • Прогуляетесь по пейзажной части парка и рассмотрите готическую Белую башню
  • Увидите здание Арсенала в псевдоготическом стиле

На прогулке вы проследите, как менялись вкусы и предпочтения императорских особ на протяжении столетий. Узнаете множество интересных фактов об истории Царского Села и императорской семьи.

Организационные детали

  • До Царского села вы добираетесь самостоятельно
  • Билеты в парк включены в стоимость экскурсии
  • Посещение дворцов не входит в программу
  • Количество человек в группе можно увеличить — подробности в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Екатерининский парк
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Пушкине
Провели экскурсии для 656 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

