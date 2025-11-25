Два величественных парка в Пушкине приглашают вас на увлекательное путешествие сквозь века.
Екатерининский парк с его регулярными садами и архитектурными шедеврами, такими как Грот и Чесменская колонна, расскажет о роскоши императорских времён.
Александровский парк, напротив, погрузит в романтическую атмосферу, где вы увидите Китайский театр и Белую башню. Оба парка объединены общей историей династии и предлагают уникальные виды и архитектурные памятники
5 причин купить этот билет
- 🌿 Два парка в одном билете
- 🏛 Исторические памятники
- 🌸 Пейзажные сады
- 🎭 Трагическая история театра
- 🌉 Романтические мосты
Что можно увидеть
- Екатерининский дворец
- Грот
- Чесменская колонна
- Китайский театр
- Белая башня
Описание билета
Екатерининский парк
- Вы услышите об истории создания парка при Екатерине I и его дальнейшем развитии при Елизавете Петровне и Екатерине II
- Осмотрите Старый сад — историческую часть парка в стиле французского регулярного сада
- Посмотрите на Верхние и Нижние ванны, узнаете об их предназначении и истории
- Посетите павильон «Грот» — место отдыха и развлечений
- Увидите Адмиралтейство, где находился Готторпский глобус, Мраморный мост, Чесменскую колонну и павильон «Туречкая баня»
- Полюбуетесь пейзажной частью парка — Английским садом и Большим прудом с островами и живописными берегами
- Осмотрите снаружи Екатерининский дворец — символ императорской роскоши. Узнаете о его истории и архитектурных особенностях
Александровский парк
- Вы узнаете, в какое время он был создан и как отражал романтические настроения эпохи
- Побываете в Новом саду, который примыкает к Екатерининскому парку
- Увидите руины Китайского театра и услышите его трагическую историю
- Подниметесь на Крестовый мост (горбатый мостик) — символ Александровского парка
- Прогуляетесь по пейзажной части парка и рассмотрите готическую Белую башню
- Увидите здание Арсенала в псевдоготическом стиле
На прогулке вы проследите, как менялись вкусы и предпочтения императорских особ на протяжении столетий. Узнаете множество интересных фактов об истории Царского Села и императорской семьи.
Организационные детали
- До Царского села вы добираетесь самостоятельно
- Билеты в парк включены в стоимость экскурсии
- Посещение дворцов не входит в программу
- Количество человек в группе можно увеличить — подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Екатерининский парк
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Пушкине
Провели экскурсии для 656 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
