Чегемское ущелье и водопад Абай-Су - из Пятигорска

Водопады, парадром среди гор и истории Кабардино-Балкарии
Добро пожаловать в одно из самых живописных ущелий Кавказа! Здесь вы увидите Чегемские водопады, подниметесь к исполину Абай-Су, побываете на парадроме среди гор (можно полетать) и посетите древнее селение Эльтюбю. По пути мы поделимся нескучными фактами о регионе.
Описание экскурсии

Водопад Адай-Су. Первая остановка маршрута — один из Чегемских водопадов, скрытый среди скал и зелени ущелья.

Чегемские водопады. Увидите потоки воды, которые пробиваются прямо сквозь скальные трещины. Здесь особый микроклимат, прохлада и множество смотровых точек для фото.

Парадром «Флай-Чегем». Можно совершить полёт с инструктором или просто понаблюдать за парапланеристами на фоне гор.

Водопад Абай-Су. Подъедем к одному из самых высоких водопадов Кабардино-Балкарии. Потоки воды срываются с высоты около 78 м среди базальтовых скал и горных склонов.

Селение Эльтюбю. Древний балкарский аул, который когда-то находился на пути Великого Шёлкового пути. Здесь поговорим о культуре региона и поэте Кайсыне Кулиеве.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Пятигорска
9:00 — водопад Адай-Су
10:00 — Чегемские водопады
11:00 — парадром «Флай-Чегем»
14:00 — водопад Абай-Су
16:00 — селение Эльтюбю
17:00 — выезд в Пятигорск
19:00 — возвращение

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser
  • По желанию возможен полёт на параплане с инструктором — оплачивается отдельно
  • Возьмите с собой паспорт
  • На маршруте будут остановки для перекуса и покупки сувениров
  • С вами будет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1090 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

