Чегемское ущелье и водопад Абай-Су - из Пятигорска
Водопады, парадром среди гор и истории Кабардино-Балкарии
Добро пожаловать в одно из самых живописных ущелий Кавказа! Здесь вы увидите Чегемские водопады, подниметесь к исполину Абай-Су, побываете на парадроме среди гор (можно полетать) и посетите древнее селение Эльтюбю. По пути мы поделимся нескучными фактами о регионе.
Описание экскурсии
Водопад Адай-Су. Первая остановка маршрута — один из Чегемских водопадов, скрытый среди скал и зелени ущелья.
Чегемские водопады. Увидите потоки воды, которые пробиваются прямо сквозь скальные трещины. Здесь особый микроклимат, прохлада и множество смотровых точек для фото.
Парадром «Флай-Чегем». Можно совершить полёт с инструктором или просто понаблюдать за парапланеристами на фоне гор.
Водопад Абай-Су. Подъедем к одному из самых высоких водопадов Кабардино-Балкарии. Потоки воды срываются с высоты около 78 м среди базальтовых скал и горных склонов.
Селение Эльтюбю. Древний балкарский аул, который когда-то находился на пути Великого Шёлкового пути. Здесь поговорим о культуре региона и поэте Кайсыне Кулиеве.
Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser
По желанию возможен полёт на параплане с инструктором — оплачивается отдельно
Возьмите с собой паспорт
На маршруте будут остановки для перекуса и покупки сувениров
С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1090 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами.
Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
