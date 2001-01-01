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Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии

5
26 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Насладитесь красотой прирды Домбая.

На экскурсии 🧭 вы посетите древнние храмы, поднимитесь на канатной дороге до склона горы ⛰️ Мусса-Ачитара, попробуете воду из кристально-чистой реки Улу-Муруджу и, конечно же, узнаете историю 📖 этих мест, услышите много нового о быте и традициях местных жителей.

А также сделаете невероятные фотографии 📸 пейзажей Кавказа.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии

Что вы увидите

  • Круговая панорама гор и ледников
  • Древнейшие храмы
  • Река Улу-Муруджу
  • Гора Мусса-Ачитара
Домбай – это открытый музей 🖼 природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце ☀️ на фоне пихтовых лесов.

В ходе экскурсии 🧭 Вы:

  • увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель,
  • попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу,
  • подниметесь канатной дорогой на склон горы ⛰️ Мусса-Ачитара,
  • узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии,
  • почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа.
  • Домбай - это долина, по кругу ограниченная горами. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м над уровнем моря 🌊 дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шести-кресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров).
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатная дорога (1150 руб)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ладья
Ладья
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26 отзывов оставили туристы

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