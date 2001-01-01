Ладья – Гид из Пятигорска

Насладитесь красотой прирды Домбая.



На экскурсии 🧭 вы посетите древнние храмы, поднимитесь на канатной дороге до склона горы ⛰️ Мусса-Ачитара, попробуете воду из кристально-чистой реки Улу-Муруджу и, конечно же, узнаете историю 📖 этих мест, услышите много нового о быте и традициях местных жителей.



А также сделаете невероятные фотографии 📸 пейзажей Кавказа.