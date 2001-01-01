Домбай – это открытый музей 🖼 природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце ☀️ на фоне пихтовых лесов.
В ходе экскурсии 🧭 Вы:
увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель,
попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу,
подниметесь канатной дорогой на склон горы ⛰️ Мусса-Ачитара,
узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии,
почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа.
Домбай - это долина, по кругу ограниченная горами. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м над уровнем моря 🌊 дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шести-кресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров).
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Канатная дорога (1150 руб)
Питание
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.