Мы проедем через перевал Гум-Баши, насладимся видами нескольких рек, пройдем по подвесному мосту и поднимемся на канатной дороге.
Описание экскурсии
Природные сокровища Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесия славится множеством природных красот, и Домбай занимает особое место среди них. Это уникальная местность, известная как "место силы" и "место гор". Здесь можно увидеть живописные озера, величественные ущелья и захватывающие водопады.
Увлекательный маршрут
Во время экскурсии мы проедем через перевал Гум-Баши, насладимся видами нескольких рек, пройдемся по подвесному мосту над одной из них и прокатимся на канатной дороге. Это будет незабываемое путешествие, полное новых впечатлений!
Безопасность и комфорт
Важно отметить, что маршрут безопасен как для детей, так и для взрослых. На экскурсию допускаются дети от 3 лет, при условии, что они хорошо переносят длительные поездки. Для детей младше 3 лет рекомендуется выбрать индивидуальный тур.
Рекомендации по одежде
- Одевайтесь удобно и по сезону.
- В холодную погоду не забудьте теплые вещи.
Приготовьтесь к захватывающему приключению и откройте для себя удивительный мир природы в Домбае!
Каждый день в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Сырные пещеры
- Река Уллу-Муруджу
- Озеро Кара-кёль
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Подъем по канатной дороге:/n взрослый - 2300 руб. /чел. /n детский - 1500 руб. /чел.
- Подъем на Шоанинский храм - 200 руб.
- Питание
- Курортный сбор
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Всю информацию предоставляем сразу после бронирования