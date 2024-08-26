Домбай - место силы: путешествие в мини-группе

Карачаево-Черкесия славится множеством природных богатств, но Домбай выделяется среди них. Этот район называют источником силы и царством гор. Здесь расположены потрясающие озера, живописные ущелья и величественные водопады.

Мы проедем через перевал Гум-Баши, насладимся видами нескольких рек, пройдем по подвесному мосту и поднимемся на канатной дороге.
5
1 отзыв
Домбай - место силы: путешествие в мини-группе
Домбай - место силы: путешествие в мини-группе
Домбай - место силы: путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Природные сокровища Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия славится множеством природных красот, и Домбай занимает особое место среди них. Это уникальная местность, известная как "место силы" и "место гор". Здесь можно увидеть живописные озера, величественные ущелья и захватывающие водопады.

Увлекательный маршрут

Во время экскурсии мы проедем через перевал Гум-Баши, насладимся видами нескольких рек, пройдемся по подвесному мосту над одной из них и прокатимся на канатной дороге. Это будет незабываемое путешествие, полное новых впечатлений!

Безопасность и комфорт

Важно отметить, что маршрут безопасен как для детей, так и для взрослых. На экскурсию допускаются дети от 3 лет, при условии, что они хорошо переносят длительные поездки. Для детей младше 3 лет рекомендуется выбрать индивидуальный тур.

Рекомендации по одежде

  • Одевайтесь удобно и по сезону.
  • В холодную погоду не забудьте теплые вещи.

Приготовьтесь к захватывающему приключению и откройте для себя удивительный мир природы в Домбае!

Каждый день в 07:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Сырные пещеры
  • Река Уллу-Муруджу
  • Озеро Кара-кёль
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Подъем по канатной дороге:/n взрослый - 2300 руб. /чел. /n детский - 1500 руб. /чел.
  • Подъем на Шоанинский храм - 200 руб.
  • Питание
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Всю информацию предоставляем сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
26 авг 2024
Супер впечатления! Мы был. вдвоем с мужем были в Пятигорске всего на три дня чтобы поставить жирную точку летних каникул, конечно, хотелось максимально проникнуться и насладиться Кавказом. Выбирали и маршруты
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и кому довериться. И не прогадали! Спасибо Анастасии за чуткость и понимание пожеланий и даже капризов! Мы понимаем о чем говорим. Очень комфортный минивэн Мерседес, замечательный водитель и гид Одисей! Про красоты, захватывающие дух, даже слов не хватит! Обязательно вернемся и уже однозначно к Анастасии за впечатлениями!

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