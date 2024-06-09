Баксанское ущелье, озеро Гижгит, пикник на живописном берегу - и классные снимки на память
Это тур 2 в 1: вы отправитесь в путешествие в горы и заодно получите профессиональные фотографии на фоне кавказских пейзажей.
Мы всё берём на себя: домчим вас на комфортабельном внедорожнике до мест назначения, расскажем о них интересные факты, устроим пикник на высоком берегу Гижгита и, конечно, поймаем лучшие моменты с вами в объектив — фотографии будут ламповыми и живыми.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы заберём вас утром в Пятигорске. Предварительно спросим о ваших музыкальных предпочтениях, чтобы в дороге вы могли слушать любимую музыку. Отправимся в путь по Баксанскому ущелью, где вы полюбуетесь величественными массивами гор. Спустя пару часов захватывающей дороги свернём к озеру.
Гижгит — это рукотворное чудо России. Озеро невероятной красоты, которое создали в советское время для сброса отходов горнодобывающего предприятия. А более подробно о нём мы расскажем уже во время поездки.
Высокий берег Гижгита — основное место нашей стоянки. Тут мы устроим уютный пикник (фрукты, сытные закуски, сладости) и сварим кофе или заварим горный чай. Переведём дух, расслабимся. Вы услышите рассказы об этом месте и о Кавказе в целом. Сделаем несколько кадров в процессе, а затем настроимся на фотосессию.
Время фото. У нас не будет жёсткого тайминга и стандартных поз, мы будем делать всё в комфортном темпе и постараемся запечатлеть вас такими, какие вы есть. Не переживайте о том, что не знаете, как встать в кадре, — мы обо всём позаботимся и подскажем! После фотосессии, по желанию, можно прогуляться вокруг озера. И там сделать ещё несколько снимков.
Потом вернёмся к машине. Перекусим и будем собираться обратно в Пятигорск.
Организационные детали
Заранее обговорим ваш образ, чтобы на фото получилось классно
В течение недели пришлём вам от 50 удачных фото в цветокоррекции ссылкой на Яндекс Диск
Ограничений по возрасту и физподготовке нет
Поездка проходит на автомобиле Nissan Pathfinder. Детских кресел не предусмотрено.
Пикник и другие перекусы входят в стоимость
Фотопутешествие для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 459 туристов
Привет, путешественник! Рады приветствовать тебя на Кавказских Минеральных Водах! Мы — команда гидов, рождённых здесь и влюблённых в наши горы, природу и культуру. Будем рады показать тебе красоту нашего региона, рассказать о тонкостях жизни на Кавказе и сделать яркие памятные фотографии! Скорее бронируй экскурсию — и вперёд навстречу приключениям!