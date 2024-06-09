Это тур 2 в 1: вы отправитесь в путешествие в горы и заодно получите профессиональные фотографии на фоне кавказских пейзажей. Мы всё берём на себя: домчим вас на комфортабельном внедорожнике до мест назначения, расскажем о них интересные факты, устроим пикник на высоком берегу Гижгита и, конечно, поймаем лучшие моменты с вами в объектив — фотографии будут ламповыми и живыми.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы заберём вас утром в Пятигорске. Предварительно спросим о ваших музыкальных предпочтениях, чтобы в дороге вы могли слушать любимую музыку. Отправимся в путь по Баксанскому ущелью, где вы полюбуетесь величественными массивами гор. Спустя пару часов захватывающей дороги свернём к озеру.

Гижгит — это рукотворное чудо России. Озеро невероятной красоты, которое создали в советское время для сброса отходов горнодобывающего предприятия. А более подробно о нём мы расскажем уже во время поездки.

Высокий берег Гижгита — основное место нашей стоянки. Тут мы устроим уютный пикник (фрукты, сытные закуски, сладости) и сварим кофе или заварим горный чай. Переведём дух, расслабимся. Вы услышите рассказы об этом месте и о Кавказе в целом. Сделаем несколько кадров в процессе, а затем настроимся на фотосессию.

Время фото. У нас не будет жёсткого тайминга и стандартных поз, мы будем делать всё в комфортном темпе и постараемся запечатлеть вас такими, какие вы есть. Не переживайте о том, что не знаете, как встать в кадре, — мы обо всём позаботимся и подскажем! После фотосессии, по желанию, можно прогуляться вокруг озера. И там сделать ещё несколько снимков.

Потом вернёмся к машине. Перекусим и будем собираться обратно в Пятигорск.

Организационные детали