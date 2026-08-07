Горы Кавказа славятся не только живописными пейзажами, но и множеством преданий и легенд.
Предлагаю совершить незабываемую прогулку до водопада Абай-Су через ущелье Дракона и погрузиться в историю этих мест.
По дороге вы увидите древний некрополь Эльтюбю, узнаете, как правильно вести себя в горах, и продегустируете блюда местной кухни.
Предлагаю совершить незабываемую прогулку до водопада Абай-Су через ущелье Дракона и погрузиться в историю этих мест.
По дороге вы увидите древний некрополь Эльтюбю, узнаете, как правильно вести себя в горах, и продегустируете блюда местной кухни.
Описание экскурсии
Поездка и трекинг в горах
Мы доедем до посёлка Былым, откуда наш маршрут пойдёт по части древнего Шёлкового пути через перевал Актопрак, где велись съёмки фильма «Земля Санникова». Пройдём через мифический некрополь села Эльтюбю, посмотрим на древние склепы и подышим горным воздухом на высоте 2500 метров. Кульминацией станет водопад Абай-Су — мощная стена воды, сотканная из множества струек и летящая с высоты 78 метров.
Легенды и лайфхаки
По дороге расскажу, как правильно передвигаться в горах, как выбрать место для ночлега, что делать при встрече с дикими животными и многое другое. Истории и легенды тоже будут! Кроме того, вы попробуете местную кухню и, конечно же, получите заряд незабываемых эмоций.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Заберу вас из любого города Кавказских Минеральных Вод по договорённости
- Дополнительно оплачиваются туристический сбор и питание. По договорённости можно организовать обед на мангале.
- Маршрут можно немного изменить, исходя из ваших предпочтений
- Участие детей в поездке обговаривается отдельно
- При себе нужно иметь документы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
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