Горы Кавказа славятся не только живописными пейзажами, но и множеством преданий и легенд. Предлагаю совершить незабываемую прогулку до водопада Абай-Су через ущелье Дракона и погрузиться в историю этих мест. По дороге вы увидите древний некрополь Эльтюбю, узнаете, как правильно вести себя в горах, и продегустируете блюда местной кухни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Поездка и трекинг в горах

Мы доедем до посёлка Былым, откуда наш маршрут пойдёт по части древнего Шёлкового пути через перевал Актопрак, где велись съёмки фильма «Земля Санникова». Пройдём через мифический некрополь села Эльтюбю, посмотрим на древние склепы и подышим горным воздухом на высоте 2500 метров. Кульминацией станет водопад Абай-Су — мощная стена воды, сотканная из множества струек и летящая с высоты 78 метров.

Легенды и лайфхаки

По дороге расскажу, как правильно передвигаться в горах, как выбрать место для ночлега, что делать при встрече с дикими животными и многое другое. Истории и легенды тоже будут! Кроме того, вы попробуете местную кухню и, конечно же, получите заряд незабываемых эмоций.

Организационные детали