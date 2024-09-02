Отправиться по Кабардино-Балкарии с фотографом — лучшее решение для тех, кто хочет запомнить своё путешествие навсегда. Первой остановкой будет озеро Гижгит в обрамлении скал.
Затем заедем на перевал Актопрак — по извилистой «дороге красоты» поднимемся на высоту 1500 метров и насладимся величием природы. И конечно, сделаем фотографии с лучшими видами.
Затем заедем на перевал Актопрак — по извилистой «дороге красоты» поднимемся на высоту 1500 метров и насладимся величием природы. И конечно, сделаем фотографии с лучшими видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Озеро Гижгит — внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников.
- Актопрак — его смело можно назвать музеем естественных смотровых площадок. Вид, открывающийся с разных участков, поражает воображение.
О фото
- На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках.
- После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания 1 месяц.
- Экскурсия может не подойти тем, кто хочет узнать много фактов и точной информации о достопримечательностях. Формат поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах.
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида-фотографа, трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero.
- Максимальное количество путешественников — 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см. (из-за ограниченного пространства на 3-м ряду сидений). При необходимости предоставляется детское кресло.
- Маршрут может меняться из-за погоды (по предварительному согласованию с вами).
- Поездку можно начать и/или закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске) — доплата за трансфер обсуждается индивидуально.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пятигорске
Меня зовут Ирина. Я живу в Пятигорске. Бесконечно люблю свой родной Кавказ. Здесь моя Родина, здесь живёт моя душа. Вот уже несколько лет я влюблена в фотографию. С её помощьюЗадать вопрос
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