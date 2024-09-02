Ирина — ваш гид в Пятигорске

читать дальше я рассказываю истории о любви во всех её проявлениях, о вас, настоящих и значимых событиях вашей жизни. Я бережно отношусь к каждому, кто приходит ко мне в кадр, всегда стараюсь стать другом своим героям и вижу в них только лучшее. Я снимаю в городах Кавказских Минеральных Вод и организую фототуры в горах Кавказа. С большим удовольствием запечатлю вас и ваши счастливые моменты на самых красивых локациях у подножия Кавказских гор.

Меня зовут Ирина. Я живу в Пятигорске. Бесконечно люблю свой родной Кавказ. Здесь моя Родина, здесь живёт моя душа. Вот уже несколько лет я влюблена в фотографию. С её помощью