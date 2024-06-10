Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска

На один день уехать в Кабардино-Балкарию, увидеть бирюзовое озеро и взобраться на 2948 метров
Слагаемые этого приключения — завораживающие виды, звенящий горный воздух, пикник у озера и та самая приятная усталость после похода.

Вы полюбуетесь пейзажами Кабардино-Балкарии, побываете на бирюзовом озере Гижгит и совершите несложное восхождение на пик скалистого хребта. Обещаем местные легенды, дружескую атмосферу и классные фото!
Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Стартуем из Пятигорска и направляемся к озеру Гижгит по трассе через Баксанское ущелье. В посёлке Былым свернём и поедем по бездорожью к одному из прекраснейших озёр России. О Гижгите ходит много легенд (конечно, расскажем их), но истиной остаётся то, что от панорамы озера захватывает дух! Остановимся ненадолго — мы вернёмся сюда на обратном пути.

Наша главная цель — гора Науджидза. От озера Гижгит проедем около 20 км, любуясь пейзажами из окон. Оставим машину у подножия горы и отправимся в треккинг к её вершине. С высоты открываются потрясающие виды на Эльбрус, плато Канжол и Инал; просматриваются горы КавМинВод (Бештау, Машук и другие). Перед спуском отдохнём, перекусим, насладимся моментом.

Награда покорителям — пикник на озере Гижгит! Заслуженный обед устроим с видом на бирюзовую воду. Приятно уставшие, впечатлённые и довольные, вернёмся в Пятигорск.

А треккинг трудный?

Сложность средняя, поэтому поездка подойдёт активным путешественникам с нормальной физической подготовкой. Набор высоты составит около 700 метров н. у. м. Тропа к вершине видна хорошо, и каждый может двигаться в своём темпе. Будьте готовы идти по камням.

Организационные детали

Мы с радостью пофотографируем вас на смартфоны. За доплату возможны фотосессия на проф. технику, аэросъёмка с дрона и съёмка мини-фильма о вашем приключении (уточняйте при заказе).

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном авто Nissan Pathfinder
  • Мы заберём вас от места вашего проживания в Пятигорске и после поездки привезём обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если погода в выбранный вами день будет неподходящей для восхождения, мы предложим вам альтернативные варианты

Как одеться и что взять с собой

  • Отправиться на экскурсию вы можете в любой удобной обуви и одежде, а подходящую форму для треккинга взять с собой и переодеться. Нужны треккинговые ботинки или надёжные кроссовки, футболка, леггинсы/спортивные штаны, толстовка/ветровка. Одевайтесь ярко для эффектных фото! Вещи мы оставим в машине у подножия горы.
  • Возьмите небольшой рюкзак, солнцезащитные очки и крем от загара, еду и напитки по вашему вкусу. А чай и кофе для пикника мы организуем!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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