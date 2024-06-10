Слагаемые этого приключения — завораживающие виды, звенящий горный воздух, пикник у озера и та самая приятная усталость после похода. Вы полюбуетесь пейзажами Кабардино-Балкарии, побываете на бирюзовом озере Гижгит и совершите несложное восхождение на пик скалистого хребта. Обещаем местные легенды, дружескую атмосферу и классные фото!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Стартуем из Пятигорска и направляемся к озеру Гижгит по трассе через Баксанское ущелье. В посёлке Былым свернём и поедем по бездорожью к одному из прекраснейших озёр России. О Гижгите ходит много легенд (конечно, расскажем их), но истиной остаётся то, что от панорамы озера захватывает дух! Остановимся ненадолго — мы вернёмся сюда на обратном пути.

Наша главная цель — гора Науджидза. От озера Гижгит проедем около 20 км, любуясь пейзажами из окон. Оставим машину у подножия горы и отправимся в треккинг к её вершине. С высоты открываются потрясающие виды на Эльбрус, плато Канжол и Инал; просматриваются горы КавМинВод (Бештау, Машук и другие). Перед спуском отдохнём, перекусим, насладимся моментом.

Награда покорителям — пикник на озере Гижгит! Заслуженный обед устроим с видом на бирюзовую воду. Приятно уставшие, впечатлённые и довольные, вернёмся в Пятигорск.

А треккинг трудный?

Сложность средняя, поэтому поездка подойдёт активным путешественникам с нормальной физической подготовкой. Набор высоты составит около 700 метров н. у. м. Тропа к вершине видна хорошо, и каждый может двигаться в своём темпе. Будьте готовы идти по камням.

Организационные детали

Мы с радостью пофотографируем вас на смартфоны. За доплату возможны фотосессия на проф. технику, аэросъёмка с дрона и съёмка мини-фильма о вашем приключении (уточняйте при заказе).

Как проходит экскурсия

На комфортабельном авто Nissan Pathfinder

Мы заберём вас от места вашего проживания в Пятигорске и после поездки привезём обратно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Если погода в выбранный вами день будет неподходящей для восхождения, мы предложим вам альтернативные варианты

Как одеться и что взять с собой