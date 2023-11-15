Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе

Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
В древности Ингушетию называли страной башен.

И это объяснимо: башенных комплексов здесь несколько десятков — они составляют главное архитектурное наследие республики. Мы посетим самые знаменитые из них, заглянем в боевые, полубоевые и жилые башни.

Увидим таинственный христианский храм и попробуем догадаться, как он появился на мусульманском Северном Кавказе.
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Вы увидите восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг них — каменные оборонительные стены.
  • Башенный комплекс Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. До середины 20 века здесь жили люди. На данный момент сохранилось более ста различных построек.
  • Вовнушки — один из самых ярких башенных комплексов Ингушетии. Две из трёх его башен стоят на вершине одной скалы, а ещё одна — на противоположной горе. Башни выглядят как естественное продолжение скал.
  • Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь. О существовании на мусульманском Северном Кавказе древнего христианского храма в Европе узнали лишь в конце 18 века.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, иначе вас не пустят в Горную Ингушетию пограничники.
  • Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест.
  • Дополнительно оплачивается вход в заповедник (160 руб. /чел.) и обед в кафе.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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