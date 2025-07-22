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Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе

Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя башенные комплексы и загадочные храмы Ингушетии в комфортной мини-группе
Вас ждёт уникальное путешествие в Ингушетию, известную своими башенными комплексами.

Посетите Эрзи с его боевыми и жилыми башнями, Эгикал на склоне горы Цей-Лоам и впечатляющие Вовнушки. Загляните в загадочный храм Тхаба-Ерды, который поражает своей историей.

Путешествие проходит на комфортабельных внедорожниках или минивэнах, что обеспечивает удобство и безопасность.

Не забудьте паспорта и свидетельства о рождении для детей, чтобы насладиться этим удивительным маршрутом
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные башенные комплексы
  • ⛪ Загадочный храм Тхаба-Ерды
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🌄 Великолепные виды Кавказа
  • 👥 Небольшая группа для уюта

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, что делает поездку комфортной и безопасной. В апреле и октябре также можно насладиться красотой региона, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой путешествие возможно, но холод и снег могут усложнить доступ к некоторым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе
Горная Ингушетия - из Пятигорска в мини-группе

Что можно увидеть

  • Эрзи
  • Эгикал
  • Вовнушки
  • Храм Тхаба-Ерды

Описание экскурсии

  • Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Вы увидите восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг них — каменные оборонительные стены.
  • Башенный комплекс Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. До середины 20 века здесь жили люди. На данный момент сохранилось более ста различных построек.
  • Вовнушки — один из самых ярких башенных комплексов Ингушетии. Две из трёх его башен стоят на вершине одной скалы, а ещё одна — на противоположной горе. Башни выглядят как естественное продолжение скал.
  • Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь. О существовании на мусульманском Северном Кавказе древнего христианского храма в Европе узнали лишь в конце 18 века.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, иначе вас не пустят в Горную Ингушетию пограничники.
  • Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест.
  • Дополнительно оплачивается вход в заповедник (160 руб. /чел.) и обед в кафе.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Одним словом - красиво! Хочется сказать спасибо гиду Руслану, который с любовью и знанием рассказывал о местной культуре, традициях и достопримечательностях. Отдельная благодарность за внимательное отношение к группе.
Одним словом - красиво! Хочется сказать спасибо гиду Руслану, который с любовью и знанием рассказывал о
Одним словом - красиво! Хочется сказать спасибо гиду Руслану, который с любовью и знанием рассказывал о
Одним словом - красиво! Хочется сказать спасибо гиду Руслану, который с любовью и знанием рассказывал о
Одним словом - красиво! Хочется сказать спасибо гиду Руслану, который с любовью и знанием рассказывал о
Одним словом - красиво! Хочется сказать спасибо гиду Руслану, который с любовью и знанием рассказывал о
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Valeriy
Просто супер!
Просто супер!
Просто супер!
Просто супер!
Просто супер!
Просто супер!
Просто супер!
Просто супер!
Просто супер!+2
Просто супер!
Просто супер!
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