Мои заказы

Из Пятигорска к Эльбрусу - через ущелья и озеро Тамбукан

Один день среди главных пейзажей Кавказа
Вас ждёт путешествие к седому великану через самые живописные места Кабардино-Балкарии — с реками, горными посёлками и панорамами Кавказа. Вы увидите озеро Тамбукан, проедете через Баксанское ущелье, побываете в Тырныаузе. По канатной дороге подниметесь к склонам Эльбруса. Гид расскажет о народах республики, местных традициях и событиях ВОВ в Приэльбрусье.
Из Пятигорска к Эльбрусу - через ущелья и озеро Тамбукан
Из Пятигорска к Эльбрусу - через ущелья и озеро Тамбукан
Из Пятигорска к Эльбрусу - через ущелья и озеро Тамбукан

Описание экскурсии

Встреча и переезд к озеру. Гид расскажет об истории Кабардино-Балкарии и народностях, которые здесь проживают
Озеро Тамбукан. Здесь добывают илистые отложения, которые применяют в грязелечении на курортах Кавминвод. Вы полюбуетесь водоёмом, яблоневыми садами и кукурузными полями
Проезд через Баксанское ущелье, которое ведёт к подножию Эльбруса. Вас будут сопровождать невероятные виды на реку Баксан
Балкарское селение Кёнделен. Заедем на красивую фотолокацию, где фоном будет впечатляющее Тызыльское ущелье
Завтрак в кафе балкарской кухни. Попробуете хычины у радушной хозяйки — настоящие пять звёзд в кулинарии
Город Тырныауз — самый высокогорный в России. Вы услышите историю его рассвета и заката
Заповедник «Приэльбрусье». Здесь вас встретят скульптурные композиции снежных барсов и первых восходителей на Эльбрус
Подъём по канатной дороге. Проедем три очереди подъёмника до высоты 3847 м. На каждом уровне открываются ошеломляющие виды на Кавказский хребет и двуглавую вершину седого великана

Обед в национальном кафе на поляне Чегет

Обратный путь. Заедем на поляну Нарзанов, вы попробуете воду из источника, бьющего из-под земли. Свернём в ущелье Адыр-Су, что в переводе означает «Красивая река» — убедимся в правдивости названия

Примерный тайминг

8:00–8:30 — выезд из Пятигорска
8:30–8:40 — озеро Тамбукан
9:10 — остановка на кофе
10:20 — населённый пункт Кёнделен, поворот на Тызыльское ущелье
10:40 — остановка на фото
11:30 — завтрак в кафе
12:40 — поляна Азау, подъём по канатной дороге
13:00–16:00 — Эльбрус
16:10 — поляна Чегет, обед
17:00 — поляна Нарзанов
17:20 — ущелье Адыр-Су
18:00 — остановка на фото
18:10–20:40 — обратный путь в Пятигорск

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: питание, подъём по канатной дороге (три очереди — 2700 ₽)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 919 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Из Пятигорска к Эльбрусу - через ущелья и озеро Тамбукан»

Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
На машине
Канатная дорога
На микроавтобусе
11 часов
91 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
4200 ₽ за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Пятигорска
На машине
Канатная дорога
На микроавтобусе
12 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Пятигорска
Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарное озеро и влюбиться в пейзажи Кавказа
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
4200 ₽ за человека
Из Пятигорска - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
На машине
Канатная дорога
12 часов
72 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пятигорска - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Эльбрус и озеро Гижгит. Уникальные виды и целебные источники ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
4200 ₽ за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
На машине
Канатная дорога
На микроавтобусе
12 часов
408 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
4670 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
от 20 000 ₽ за экскурсию