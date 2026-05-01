Из Пятигорска к Эльбрусу - через ущелья и озеро Тамбукан
Один день среди главных пейзажей Кавказа
Вас ждёт путешествие к седому великану через самые живописные места Кабардино-Балкарии — с реками, горными посёлками и панорамами Кавказа. Вы увидите озеро Тамбукан, проедете через Баксанское ущелье, побываете в Тырныаузе. По канатной дороге подниметесь к склонам Эльбруса. Гид расскажет о народах республики, местных традициях и событиях ВОВ в Приэльбрусье.
Описание экскурсии
Встреча и переезд к озеру. Гид расскажет об истории Кабардино-Балкарии и народностях, которые здесь проживают Озеро Тамбукан. Здесь добывают илистые отложения, которые применяют в грязелечении на курортах Кавминвод. Вы полюбуетесь водоёмом, яблоневыми садами и кукурузными полями Проезд через Баксанское ущелье, которое ведёт к подножию Эльбруса. Вас будут сопровождать невероятные виды на реку Баксан Балкарское селение Кёнделен. Заедем на красивую фотолокацию, где фоном будет впечатляющее Тызыльское ущелье Завтрак в кафе балкарской кухни. Попробуете хычины у радушной хозяйки — настоящие пять звёзд в кулинарии Город Тырныауз — самый высокогорный в России. Вы услышите историю его рассвета и заката Заповедник «Приэльбрусье». Здесь вас встретят скульптурные композиции снежных барсов и первых восходителей на Эльбрус Подъём по канатной дороге. Проедем три очереди подъёмника до высоты 3847 м. На каждом уровне открываются ошеломляющие виды на Кавказский хребет и двуглавую вершину седого великана
Обед в национальном кафе на поляне Чегет
Обратный путь. Заедем на поляну Нарзанов, вы попробуете воду из источника, бьющего из-под земли. Свернём в ущелье Адыр-Су, что в переводе означает «Красивая река» — убедимся в правдивости названия
Примерный тайминг
8:00–8:30 — выезд из Пятигорска 8:30–8:40 — озеро Тамбукан 9:10 — остановка на кофе 10:20 — населённый пункт Кёнделен, поворот на Тызыльское ущелье 10:40 — остановка на фото 11:30 — завтрак в кафе 12:40 — поляна Азау, подъём по канатной дороге 13:00–16:00 — Эльбрус 16:10 — поляна Чегет, обед 17:00 — поляна Нарзанов 17:20 — ущелье Адыр-Су 18:00 — остановка на фото 18:10–20:40 — обратный путь в Пятигорск
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы: питание, подъём по канатной дороге (три очереди — 2700 ₽)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 919 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!
