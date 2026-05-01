Вас ждёт путешествие к седому великану через самые живописные места Кабардино-Балкарии — с реками, горными посёлками и панорамами Кавказа. Вы увидите озеро Тамбукан, проедете через Баксанское ущелье, побываете в Тырныаузе. По канатной дороге подниметесь к склонам Эльбруса. Гид расскажет о народах республики, местных традициях и событиях ВОВ в Приэльбрусье.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Встреча и переезд к озеру. Гид расскажет об истории Кабардино-Балкарии и народностях, которые здесь проживают

Озеро Тамбукан. Здесь добывают илистые отложения, которые применяют в грязелечении на курортах Кавминвод. Вы полюбуетесь водоёмом, яблоневыми садами и кукурузными полями

Проезд через Баксанское ущелье, которое ведёт к подножию Эльбруса. Вас будут сопровождать невероятные виды на реку Баксан

Балкарское селение Кёнделен. Заедем на красивую фотолокацию, где фоном будет впечатляющее Тызыльское ущелье

Завтрак в кафе балкарской кухни. Попробуете хычины у радушной хозяйки — настоящие пять звёзд в кулинарии

Город Тырныауз — самый высокогорный в России. Вы услышите историю его рассвета и заката

Заповедник «Приэльбрусье». Здесь вас встретят скульптурные композиции снежных барсов и первых восходителей на Эльбрус

Подъём по канатной дороге. Проедем три очереди подъёмника до высоты 3847 м. На каждом уровне открываются ошеломляющие виды на Кавказский хребет и двуглавую вершину седого великана

Обед в национальном кафе на поляне Чегет

Обратный путь. Заедем на поляну Нарзанов, вы попробуете воду из источника, бьющего из-под земли. Свернём в ущелье Адыр-Су, что в переводе означает «Красивая река» — убедимся в правдивости названия

Примерный тайминг

8:00–8:30 — выезд из Пятигорска

8:30–8:40 — озеро Тамбукан

9:10 — остановка на кофе

10:20 — населённый пункт Кёнделен, поворот на Тызыльское ущелье

10:40 — остановка на фото

11:30 — завтрак в кафе

12:40 — поляна Азау, подъём по канатной дороге

13:00–16:00 — Эльбрус

16:10 — поляна Чегет, обед

17:00 — поляна Нарзанов

17:20 — ущелье Адыр-Су

18:00 — остановка на фото

18:10–20:40 — обратный путь в Пятигорск

Организационные детали