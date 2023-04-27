Что вас ожидает:

Искусство путешествий — не только увидеть мир, но и почувствовать его настоящую красоту

И поездка на гору Чегет в Ингушетии — это именно тот случай, когда вы не просто совершаете подъем на кресельной канатной дороге на высоту 3100 метров над уровнем моря, но и открываете великолепные виды на сам Эльбрус, Баксанское ущелье, на вершину Донгуз-Орун со знаменитым ледником «Семерка».

Но поездка не останавливается на этом. Далее вы отправитесь на поляну Азау к подножью Эльбруса, где на закрытой канатной дороге поднимитесь на высоту 3847 метров над уровнем моря. Там открываются величественные виды на горы Главного Кавказского Хребта и горы Грузии. В такой высоте вы будете чувствовать себя как на вершине мира, наслаждаясь яркими и неповторимыми пейзажами.

После того, как вы посмотрите на все панорамы гор, вы отправитесь на поляну нарзанов, где сможете попробовать минеральную воду в естественных месторождениях у подножья гор. Это будет прекрасным завершением вашего незабываемого путешествия. И помимо всего этого, экскурсионный маршрут сопровождается полноценным рассказом о посещаемых объектах, что позволит вам окунуться в историю и культуру этого удивительного края.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.