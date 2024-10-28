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Наша экскурсия в гости к Седому Эльбрусу будет интересна всем! Кто уже был, тот точно знает, что насытится этими видами невозможно! Хочется возвращаться снова и снова, и черпать энергию из этих прекрасных гор, ведь в каждое время года - разная красота!