Наша экскурсия в гости к Седому Эльбрусу будет интересна всем! Кто уже был, тот точно знает, что насытится этими видами невозможно! Хочется возвращаться снова и снова, и черпать энергию из этих прекрасных гор, ведь в каждое время года - разная красота!
Описание экскурсииПервое и главное, что нужно увидеть на Кавказе — Седой и Величественный Эльбрус! В нашей экскурсии собраны самые сказочные горные пейзажи, которые мы посетим по дороге. Такие как: озеро Гижгит - бирюзовая жемчужина Приэльбрусья, дорога к нему идет через Баксанское ущелье, так же Ущелье реки Адыр-Су, одно из самых красивых и эффективных мест и конечно заедем на Поляну Нарзанов, где прямо из под земли, бьют минеральные источники. Подробнее о местах где мы побываем и что посмотрим: 1. Баксанское ущелье Будем ехать по высокогорной асфальтированной дороге, которая ведет к Эльбрусу (2500м над уровнем моря) пейзажи вокруг впечатляют, скалы будут нависать вокруг, добавлять видов будет крупнейшая горная река - Баксан. 2. Озеро Гижгит Недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зеленых холмов, спрятано от чужих глаз необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой, это озеро нужно обязательно увидеть воочию и конечно сделать потрясающие фото! 3. Поселок Азау Туристический поселок Азау- это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Именно здесь заканчивается асфальтированная дорога и упирается прямо в Эльбрус. 4. Подъем на канатной дороге и Обед На канатной дороге поднимаемся на Эльбрус до станции Гара-Баши с высотой 3780. Там мы наслаждаемся горными заснеженными пейзажами и пробуем изумительную местную кухню. 5. Поляна Нарзанов На обратном пути мы заедем на Поляну Нарзанов. Это необычное место, где прямо из под земли бьют минеральные источники. Вода в них содержит много полезных элементов, в том числе и соединения железа, которые придают ей и окружающему ландшафту необычный, прямо какой-то марсианский, оранжевый оттенок. Важная информация:
- С собой лучше иметь наличные деньги, часто терминалы не работают из-за плохого интернета.
- Рекомендуем взять с собой воду. Солнцезащитные очки и крем. Удобную обувь, обязательно что-то теплое накинуть (на вершине холоднее).
- Экскурсия по той же стоимости доступна из городов КМВ: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск. Мы забираем наших гостей по их адресу и отвозим обратно, самим никуда ехать не нужно!
- Экскурсия возможна с детьми (от 4-ых лет) в детских креслах, при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Город Тырныауз
- Озеро Гижгит
- Поселок Азау
- Канатная дорога, Эльбрус
- Поляна нарзанов
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вода, перекус
- По желанию: /n /nпообедать в кафе с кавказской /n /nкухней (около 600 руб. /чел.)
- По желанию: /n /nБилет на канатную дорогу:/n /nвзрослый - 2200руб. /чел. /n /nдетский (6 - 13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем по Вашему адресу
Завершение: Развозим гостей по адресам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- С собой лучше иметь наличные деньги, часто терминалы не работают из-за плохого интернета
- Желающие могут пообедать в кафе с кавказской кухней (около 600 руб. /чел.), также можно взять перекус с собой
- Рекомендуем взять с собой воду. Солнцезащитные очки и крем. Удобную обувь, обязательно что-то теплое накинуть (на вершине холоднее)
- Билет на канатную дорогу: взрослый - 2200руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона, оплачивается в кассе по желанию)
- На экскурсию допускаются дети от 4х лет, при условии, что ребенок хорошо переносит дорогу
- Экскурсия доступна из всех городов КМВ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
28 окт 2024
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