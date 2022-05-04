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нам очень много всего: и про кавказские обычаи и про местность и про этнические особенности региона и много чего еще!

Помимо прочего Хасан отличный собеседник, умеет слушать и с радостью шел на встречу, учитывая особые пожелания.

Большое спасибо Михаилу за организацию, а Хасану за прекрасно проведенное время, эмпатию, комфорт и настоящее кавказское гостеприимство!