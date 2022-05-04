В этой поездке вы увидите Эльбрус во всей красе с плато Бермамыт, которое, по мощности оставляемого впечатления, вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США.
Насладитесь красотой основного источника водоснабжения Кисловодска и спуститесь к карстовым пещерам Гришкиной балки. Прогуляетесь около пяти водопадов с вкусным названием и продегустируете национальные деликатесы.
Насладитесь красотой основного источника водоснабжения Кисловодска и спуститесь к карстовым пещерам Гришкиной балки. Прогуляетесь около пяти водопадов с вкусным названием и продегустируете национальные деликатесы.
Описание экскурсииЛегендарный вид на Эльбрус, 2592 м. над уровнем моря Плато Бермамыт известно с XIX века как туристическая мекка Горного Кавказа. Но путь к нему по-прежнему не так исхожен туристами, как к другим локациям, что делает это место особенно притягательным. Присоединяйтесь к нашему путешествию! Будет комфортно, познавательно и захватывающе красиво. Вы увидите Эльбрус с его лучшей стороны, посетите амфитеатр, созданный природой, причудливые скалы, похожие на монахов, а также — Медовые водопады, сказочные пещеры, и всё это за один день в вашем ритме и с нашим опытным гидом. Плато Бермамыт Мы заберем вас по вашему адресу и отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии. Именно там расположилась одна из самых фантастических локаций этого края — плато Бермамыт. Название «Бермамыт» переводят как «кривое колено». И правда — каньон уникален своими причудливыми изгибами, напоминает гигантскую заколдованную крепость с каменными колоннами и мощными скалистыми выступами. Вершина плато находится на высоте 2592 м. над уровнем моря. Эльбрус как на ладони — до него отсюда всего 30 км. Именно из-за вида на самую высокую гору Европы сюда и стремится попасть большинство путешественников. Здесь действительно роскошный и самый лучший вид на Эльбрус. Вы сможете убедиться в этом лично. Скалы Амфитеатр В километре от Бермамыта посетим еще один очень интересный объект, созданный природой. Это живописный скалистый обрыв, который прозвали Амфитеатром за его дугообразную ступенчатую форму. Посреди этой дуги вытянулся каменный выступ, отрог — своеобразная «сцена» и отличное место для захватывающих фото на фоне горных пейзажей. Скалы Монахи Чуть дальше мы увидим «Монахов» — так называют две скалы, которые похожи на людей, стоящих друг напротив друга. Вид этих скал впечатляет, а их появление окутано легендами. Наш гид обязательно расскажет вам историю этого места, и вы узнаете, почему скалы носят именно такое название. Следующие локации в маршруте — дополнительные, мы посещаем их за дополнительную плату. Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище Мы отправимся на вершину горы под названием Шапка. Там нас будет ждать смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на Эшкаконское водохранилище. Его протяженность 5 км, расположился этот уникальный водный объект среди скал, которые даже летом покрыты ледниками. Талые воды ледников пополняют запасы водоёма чистейшей водой, которая за счет минералов придает водохранилищу необычный цвет. Медовые водопады Следующая остановка — Медовые водопады. Пять завораживающих водных каскадов расположились в Аликоновском ущелье, месте удивительной красоты, история которого также наполнена легендами. Одна из них как раз объясняет причину, по которой водопады назвали Медовыми. Всё из-за пчёл, гнездившихся в скалах. Весной их мёд попадал в реку вместе с таявшим снегом и вода приобретала сладкий медовый вкус. Один из водопадов достигает высоты 18 метров, это Большой Медовый водопад. Жемчужный водопад пониже (высотой 6 метров), но очень мощный! Его потоки ударяются о скалы и разлетаются жемчужными каплями. Недалеко от него — водопад Скрытый, потому что прячется за валуном, Шумный (или «Чертова мельница»), потому что его звуки разносятся по всему ущелью, и небольшой медитативный водопад «Змейка», или Малый Медовый. Мы с вами проведаем каждый из них и заодно прогуляемся по окрестностям с впечатляющими лесными массивами, горными пейзажами и пещерами, которые окружают Медовые водопады. Чайный домик Сюда мы заедем, чтобы отдохнуть после путешествия. Это настоящее место силы для туристов, путешествующих по Кавказу. Здесь вы попробуете традиционные кавказские блюда, травяной чай, необычные сладости и варенье, а также сможете увезти вместе с яркими впечатлениями от поездки приятный сувенир из местной лавки. Важно знать:
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике • Экскурсия содержит участок пути по бездорожью. Людям с проблемой укачивания или проблемами опорно-двигательного аппарата стоит быть осторожными.
- Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Экскурсия содержит участок пути по бездорожью. Людям с проблемой укачивания или проблемами опорно-двигательного аппарата стоит быть осторожными. Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом. В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован.
Ежедневно. Время индивидуально.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Обзорная площадка с видом на Эльбрус
- Скалы Амфитеатр
- Скалы Монахи
- Оплачивается отдельно:
- Медовые водопады и чайный домик
- Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище
- Карстовые пещеры Гришкиной балки
Что включено
- Индивидуальный тур
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и на карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом, ≈ 1500р)
- Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 1000р)
- Входной билет на Медовые водопады (60р/чел - оплачивается на въезде на водопады)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике
- Экскурсия содержит участок пути по бездорожью. Людям с проблемой укачивания или проблемами опорно-двигательного аппарата стоит быть осторожными
- Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом
- В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Поездка очень понравилась!
Для нас проводил экскурсию гид Хасан.
Нас встретили в оговоренное время, поездка была комфортная, автомобиль удобный. Развлекательная программа на высшем уровне! Были предусмотрены гастрономические и санитарные остановки.
Хасан успел рассказать
Для нас проводил экскурсию гид Хасан.
Нас встретили в оговоренное время, поездка была комфортная, автомобиль удобный. Развлекательная программа на высшем уровне! Были предусмотрены гастрономические и санитарные остановки.
Хасан успел рассказать
Вам был полезен этот отзыв?
В
Поездка очень понравилась!
Для нас проводил экскурсию гид Хасан.
Нас встретили в оговоренное время, поездка была комфортная, автомобиль удобный. Развлекательная программа на высшем уровне! Были предусмотрены гастрономические и санитарные остановки.
Хасан успел рассказать
Для нас проводил экскурсию гид Хасан.
Нас встретили в оговоренное время, поездка была комфортная, автомобиль удобный. Развлекательная программа на высшем уровне! Были предусмотрены гастрономические и санитарные остановки.
Хасан успел рассказать
Вам был полезен этот отзыв?
А
Потрясающий день, который мы провели в компании красавца-Эльбруса. Погода выдалась отличная, поэтому он сопровождал нас всю дорогу и так не хотел отпускать. Отдельная благодарность нашему гиду Игорю, который оказался невероятно
Вам был полезен этот отзыв?
К
Мы впервые знакомились с горным Кавказом, виды были замечательные, с погодой повезло.
много фотографий осталось. Выбор места для фотографий был отличный. Горы и водопады удивительные. Конечно, попили минеральную воду и взяли с собой
много фотографий осталось. Выбор места для фотографий был отличный. Горы и водопады удивительные. Конечно, попили минеральную воду и взяли с собой
Вам был полезен этот отзыв?
К
Мы впервые знакомились с горным Кавказом, виды были замечательные, с погодой повезло.
много фотографий осталось. Выбор места для фотографий был отличный. Горы и водопады удивительные. Конечно, попили минеральную воду и взяли с собой
много фотографий осталось. Выбор места для фотографий был отличный. Горы и водопады удивительные. Конечно, попили минеральную воду и взяли с собой
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы впервые знакомились с горным Кавказом, виды были замечательные, с погодой повезло.
много фотографий осталось. Выбор места для фотографий был отличный. Горы и водопады удивительные. Конечно, попили минеральную воду и взяли с собой
много фотографий осталось. Выбор места для фотографий был отличный. Горы и водопады удивительные. Конечно, попили минеральную воду и взяли с собой
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Легендарное плато Бермамыт - лучший вид на Эльбрус. Индивидуальный тур»
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Исландия - плато Бермамыт днем, на рассвете или закате
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Пятигорске
Расписание: Ежедневно
Завтра в 01:30
11 авг в 01:30
4200 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания по городам КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
4500 ₽
5000 ₽ за человека
-
40%
Мини-группа
до 7 чел.
На плато Бермамыт - за инопланетными пейзажами
Полюбоваться грандиозными скалами, ущельями и каньоном (из Пятигорска в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:15
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
4680 ₽
7800 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Космические пейзажи плато Канжол
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 20 900 ₽
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
25 200 ₽ за экскурсию