Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь. Групповая экскурсия
Пройти по следам поэта и раскрыть кавказские главы его биографии
Лермонтов встретит нас в центре города: сидя на высоком пьедестале в небольшом сквере, он задумчиво смотрит на далекую цепь снежных вершин. В Пятигорске жизнь поэта оборвалась, но не закончилась. Она живет в его книгах и в памяти потомков.
Мы посетим все знаковые места, где он бывал, и вспомним связанные с ними романы: «Герой нашего времени», «Измаил-Бей» и «Аул Бастунджи».
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Лермонтовские места
По пути в парк Цветник мы поговорим о здании Ресторации и балах, осмотрим Лермонтовские ванны с галереей и грот Дианы. Далее отыщем героев одного бессмертного романа в Эммануэлевском парке и увидим гроты Лермонтова и Печорина. А также Академическую галерею — первое место гульбищ водяного общества. В Лермонтовском квартале обсудим обстоятельства фатальной ссоры, настоящее место дуэли и последний день жизни поэта.
Пятигорск в лицах
Мы поговорим о личности поэта и его визитах на Кавказ. О людях, которые его окружали, и творческой истории его произведений. Погрузимся в интриги и повседневную жизнь того времени. Я расскажу о семье и друзьях Лермонтова, его влюбленностях и разочарованиях, развлечениях и таинственных элементах биографии. А еще раскрою, как он стал неотъемлемой частью духовной и культурной жизни Пятигорска.
Организационные детали
По желанию можно включить в программу дом-музей Лермонтова (музей работает с 10:00 до 18:00. Касса: 10:00-17:30 Выходной: понедельник и вторник), а также Пятигорский некрополь и место дуэли.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лермонтовском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 1067 туристов
Здравствуйте, дорогие любители истории и культуры! Меня зовут Сергей. Я люблю путешествовать, занимаюсь горным туризмом и совершил множество восхождений на вершины Кавказа. Я родился и вырос на острове Сахалин, переехал читать дальше
в КМВ более 20 лет назад и сразу влюбился в местную природу. Я профессиональный аттестованный гид, обожающий свой регион, могу показать по-настоящему интересные места Поделиться их историей и рассказать о выдающихся личностях, повлиявших на развитие курорта.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олеся
6 ноя 2024
Лучше представить себе даже сложно. Сергей прекрасно владеет огромным объемом информации,,но умело не перегружает материалом. Легко, с юмором, жизненно и проникновенно Сергей погрузил нас в целую эпоху. По возвращении из Пятигорска схватились и стали перечитывать Лермонтова. Спасибо большое! Если бы можно было поставить большую оценку, не задумываясь бы поставили! Смело рекомендуем
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Наталья
3 ноя 2024
Очень познавательная, отлично организованная экскурсия во главе с компетентным гидом Сергеем! Рекомендуем!