Водопад Кызыл-Су – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Кызыл-Су» в Пятигорске, цены от 4500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
На машине
8 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Джилы-Су, где вас ждут величественные горы, водопады и уникальные природные достопримечательности
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4500 ₽ за человека
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Пятигорска в группе
На машине
Джиппинг
13 часов
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Пятигорска в группе
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
14 сен в 07:00
15 сен в 07:00
8800 ₽11 000 ₽ за человека
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Пятигорска
На машине
Джиппинг
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Пятигорска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
42 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    18 августа 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Если вы хотите увидеть потрясающие своим величием и красотой локации - добро пожаловать! Прямо как на ладони перед вами завораживающий
    читать дальше

    Эльбрус, от которого невозможно отвести глаза! Дороги вверх-вниз, на глазах меняющийся ландшафт, водопады, растительность и птицы, парящие в небесах… Как словами описать всю эту потрясающую красоту? Только если ты великий поэт!
    Отдельно спасибо нашему водителю -гиду Аслану, у которого "в сердце суета"😉, за юмор, поддержку и неиссякаемый оптимизм!

  • Р
    Роман
    14 августа 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Восхитительный тур! Нам повезло с погодой, Эльбрус был открыт, виды были потрясающие!
    Хочется сказать отдельное спасибо гиду Аслану
    Очень интересно рассказал про исторические аспекты всех локаций, которые посетили!
    Помог сделать отличные фотографии:)
    А еще у него отличное чувство юмора)
    В общем, всем рекомендую!
    Восхитительный тур! Нам повезло с погодой, Эльбрус был открыт, виды были потрясающие!
  • Ю
    Юлия
    3 августа 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Ставлю 5++++++. Умар лучший гид! Мне кажется, это был один из самых лучших дней нашего пребывания в КВМ. Мы совместили
    читать дальше

    поездку на Джилы-Су и закат на плато Бермамыт, и это было лучшим решением! Умар все доступно рассказывал всю дорогу, у нас была прекрасная атмосфера в поездке, я бы даже сказала дружеская. Мы были на самых лучших смотровых площадках и еще огромный плюс, что Эльбрус нам открылся и сопровождал нас всю дорогу! А в конце вечера, на закате Умар устроил нам офигенный сюрприз! Обязательно берите экскурсию с Умаром, чтобы наслаждаться каждым мгновением поездки!

  • П
    Полина
    2 августа 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Очень атмосферная поездка, гид Умар восхитительный, показал очень много красивых мест и даже помогал с фотографиями. В полном восторге остались все!
    Очень атмосферная поездка, гид Умар восхитительный, показал очень много красивых мест и даже помогал с фотографиями. В полном восторге остались все!
  • Д
    Дарья
    26 июля 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Экскурсия в Джилы-Су была 26.07. Это был незабываемый день! Много впечатлений и эмоций, множество красивых мест.
    С такой поездкой понимаешь: лучше гор, могут быть только горы!
    Экскурсия в Джилы-Су была 26.07. Это был незабываемый день! Много впечатлений и эмоций, множество красивых мест.
    С такой поездкой понимаешь: лучше гор, могут быть только горы!
  • K
    Kseniia
    24 июля 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Если бы можно было поставить 10 звезд, они все бы достались Умару и его команде!)
    Даже сложно собрать мысли в какой-то
    читать дальше

    более менее подходящий текст, чтобы другие люди брали эту поездку только у него! ☺️
    Мы решили совместить и Джилы-Су и закат на плато Бермамыт!
    Это было лучшим решением!
    Дорога и туда и туда - невероятная, столько красоты, столько души в этой первозданной природе!
    Вся поездка сопровождалась интересными рассказами о крае, Умар очень много знает про историю народов региона КМВ!
    То, что он рассказывает, вы нигде не услышите и не прочитаете!
    А в конце поездки был великолепный горный чай 😍
    Поедем ли мы еще?
    Разумеется! И только с ним!

    Если бы можно было поставить 10 звезд, они все бы достались Умару и его команде!)
  • Т
    Татьяна
    19 июля 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Всем привет! Ребята, экскурсия была отличной! 👍Нам повезло, наверное, больше остальных, потому что мы увидели Эльбрус во всём своём великолепии!
    читать дальше

    Ни одно облачно нам не мешало наблюдать эту красоту. 🗻От водопадов захватывает дух! У нас был гидом Аслан. Весёлый, общительный, хорошо водит машину, отлично знает местность и её историю.
    Советуем съездить по этому маршруту! 👣🛺🙂

    Всем привет! Ребята, экскурсия была отличной! 👍Нам повезло, наверное, больше остальных, потому что мы увидели Эльбрус во всём своём великолепии!
  • С
    Светлана
    21 июня 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    13.06.25 я планировала экскурсию, а обратилась накануне полдевятого вечера, не надеясь на отклик. Связалась с гидом Умаром, у которого мест
    читать дальше

    не осталось, но он уверил меня,что найдёт местечко для экскурсии в Джилы-Су у других гидов. В течение получаса договорились, и я оплатила задаток. В Ватсапе получила информацию о времени встречи и номер машины.
    На след. день, в назначенное время из гостиницы Пятигорска меня забрал гид Ильяс. По пути собрали ещё шесть человек. Пусть немного, но брутальный Карачаевец гид-водитель рассказывал нам о республике, местах, мифах. Останавливались на всех нужных локациях, времени Ильяс давал достаточно для наслаждения природой и фоточек! Так же терпеливо и участливо выступал в роли нашего фотографа). По пути было много коней, орлов. В месте обеда повидали маленького молочного козлёнка, кролики, коровки. И на поляне Эммануэля много сусликов.
    Сама экскурсия по КЧР-сочно-зеленая дорога очаровательной красоты. А КБР просто позитивный взрыв мозга: зелень, лютики, суслики,горы, мощные водопады. И Вишенка на торте- ЭЛЬБРУС со всех ракурсов! В этот день он могуче красовался перед нами в лучах солнца, чуть позже скромно прикрывался белоснежным облачком!
    Спасибо компании Трипстер и ее гидам за невероятное путешествие! В этот день мне исполнилось 43 г. Это был незабываемый День Рождения!!!

    13.06.25 я планировала экскурсию, а обратилась накануне полдевятого вечера, не надеясь на отклик. Связалась с гидом Умаром, у которого мест
  • О
    Ольга
    4 мая 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    29.04.25. посетили урочище Джилы-Су.
    Дорога к урочищу поражает своей красотой. Мы поднялись по серпантину сквозь облака на высоту, с которой нам
    читать дальше

    открылись потрясающие пейзажи🗻🌤️. Сделали остановку в кафе рядом с долиной сусликов где подают местную кухню, попробовали воду из источников и полюбовались водопадами.
    Умар несколько раз сворачивал с маршрута, где открывались красивейшие виды, чтобы мы смогли сделать фото. Он отличный рассказчик, классный водитель и просто красавчик с отменным чувством юмора🙌🏻!
    Это была самая крутая и умопомрачительная поездка за весь период нашего отдыха, чистый кайф 🫶🏻!

    29.04.25. посетили урочище Джилы-Су.
  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Спасибо Вам за организацию потрясающей экскурсии 🫶 все очень понравилось, Расул 💯 оправдал все наши желания 👌
    Обязательно посоветуем вас всем💯
    Спасибо Вам за организацию потрясающей экскурсии 🫶 все очень понравилось, Расул 💯 оправдал все наши желания 👌
    Обязательно посоветуем вас всем💯
  • А
    Анастасия
    23 ноября 2024
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Все очень понравилось, гид очень образованный и все интересно рассказывал
    Все очень понравилось, гид очень образованный и все интересно рассказывал

Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в сентябре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Водопад Кызыл-Су" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 42 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
