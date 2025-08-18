Мини-группа
до 6 чел.
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Джилы-Су, где вас ждут величественные горы, водопады и уникальные природные достопримечательности
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4500 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Пятигорска в группе
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
14 сен в 07:00
15 сен в 07:00
8800 ₽
11 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Пятигорска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
42 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия18 августа 2025Если вы хотите увидеть потрясающие своим величием и красотой локации - добро пожаловать! Прямо как на ладони перед вами завораживающий
- РРоман14 августа 2025Восхитительный тур! Нам повезло с погодой, Эльбрус был открыт, виды были потрясающие!
Хочется сказать отдельное спасибо гиду Аслану
Очень интересно рассказал про исторические аспекты всех локаций, которые посетили!
Помог сделать отличные фотографии:)
А еще у него отличное чувство юмора)
В общем, всем рекомендую!
- ЮЮлия3 августа 2025Ставлю 5++++++. Умар лучший гид! Мне кажется, это был один из самых лучших дней нашего пребывания в КВМ. Мы совместили
- ППолина2 августа 2025Очень атмосферная поездка, гид Умар восхитительный, показал очень много красивых мест и даже помогал с фотографиями. В полном восторге остались все!
- ДДарья26 июля 2025Экскурсия в Джилы-Су была 26.07. Это был незабываемый день! Много впечатлений и эмоций, множество красивых мест.
С такой поездкой понимаешь: лучше гор, могут быть только горы!
- KKseniia24 июля 2025Если бы можно было поставить 10 звезд, они все бы достались Умару и его команде!)
Даже сложно собрать мысли в какой-то
- ТТатьяна19 июля 2025Всем привет! Ребята, экскурсия была отличной! 👍Нам повезло, наверное, больше остальных, потому что мы увидели Эльбрус во всём своём великолепии!
- ССветлана21 июня 202513.06.25 я планировала экскурсию, а обратилась накануне полдевятого вечера, не надеясь на отклик. Связалась с гидом Умаром, у которого мест
- ООльга4 мая 202529.04.25. посетили урочище Джилы-Су.
Дорога к урочищу поражает своей красотой. Мы поднялись по серпантину сквозь облака на высоту, с которой нам
- ЕЕлена3 мая 2025Спасибо Вам за организацию потрясающей экскурсии 🫶 все очень понравилось, Расул 💯 оправдал все наши желания 👌
Обязательно посоветуем вас всем💯
- ААнастасия23 ноября 2024Все очень понравилось, гид очень образованный и все интересно рассказывал
