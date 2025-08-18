читать дальше

не осталось, но он уверил меня,что найдёт местечко для экскурсии в Джилы-Су у других гидов. В течение получаса договорились, и я оплатила задаток. В Ватсапе получила информацию о времени встречи и номер машины.

На след. день, в назначенное время из гостиницы Пятигорска меня забрал гид Ильяс. По пути собрали ещё шесть человек. Пусть немного, но брутальный Карачаевец гид-водитель рассказывал нам о республике, местах, мифах. Останавливались на всех нужных локациях, времени Ильяс давал достаточно для наслаждения природой и фоточек! Так же терпеливо и участливо выступал в роли нашего фотографа). По пути было много коней, орлов. В месте обеда повидали маленького молочного козлёнка, кролики, коровки. И на поляне Эммануэля много сусликов.

Сама экскурсия по КЧР-сочно-зеленая дорога очаровательной красоты. А КБР просто позитивный взрыв мозга: зелень, лютики, суслики,горы, мощные водопады. И Вишенка на торте- ЭЛЬБРУС со всех ракурсов! В этот день он могуче красовался перед нами в лучах солнца, чуть позже скромно прикрывался белоснежным облачком!

Спасибо компании Трипстер и ее гидам за невероятное путешествие! В этот день мне исполнилось 43 г. Это был незабываемый День Рождения!!!