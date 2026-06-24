ежедневно в 07:00

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была хоть какая-то видимость. Но к сожалению не срослось, на кануне вечером прошел дождь, я очень расстроилась, организаторы тоже думали ехать или нет, но приняли решение, чтоб напрасно не тратить чьи-то деньги, отменили поездку. В компенсацию к этому предложили несколько направлений, по деньгам все пересчитали и учли все по желания. По итогу поездка сложилась по дороге к Урочищу Джилы-Су, даже не подозревала, что мне так понравится. Организаторам отдельное спасибо. Что касаемо самого провождения, экскурсовод в 6 утра уже бодр и весел, и всячески пытался поднять дух всем. Передвижение было спокойным и уверенным, машина тойота с кондиционером, хотя организатор сразу предупредил о том, что машины разные, но все в хорошем состоянии и комфортные. Ощущение было такое, что я приехала к нему в гости и он рассказывает про место где живет. Не каких заученных текстов, лишних фактов, а только то, на что, стоит обратить внимание и что оставляет отклик в душе. У источников у него стаканчики были при себе, не какой гонки наслаждайтесь гости дорогие. По дороге домой нас застал дождь, все к то был с нами решили, что хотят вне маршрута, найти более спокойное место для еды, он учел наши пожелания. Мы ели в уютном, тихом месте, все домашнее, я замерзла и мне выдали плед. Ощущения не передаваемые, гостеприимства, уюта и теплоты. Всей команде огромное спасибо, желаю процветания и успехов. На плато Бермамыт в следующий раз только с Вами, и я ещё узнала что лучше всего ехать на рассвете, ждите в гости еще.