ежедневно в 07:00

Мои заказы

Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеская экскурсия

Откройте для себя величие Бермамыта и шесть чудес Карачаево-Черкесии в дружеской экскурсии на джипах. Вас ждут незабываемые виды и истории
Бермамыт - это природное чудо, которое стоит увидеть своими глазами.

Экскурсия включает посещение лучших смотровых точек плато и знакомство с такими достопримечательностями, как гора Кольцо, водопады Гришкиной балки и Медовые водопады.

Путешествие на джипах подарит вам массу впечатлений и позволит насладиться красотой природы Карачаево-Черкесии. Не упустите шанс сделать потрясающие фотографии и узнать легенды этих мест
4.8
37 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды плато Бермамыт
  • 🚙 Комфортное путешествие на джипах
  • 📸 Возможность сделать отличные фото
  • 🗺️ Посещение 6 чудес КЧР
  • 🗣️ Интересные рассказы и легенды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, что позволяет насладиться видами в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить эти места, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. В зимние месяцы экскурсия возможна, но некоторые участки маршрута могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеская экскурсия
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеская экскурсия
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеская экскурсия

Что можно увидеть

  • Бермамыт
  • Кольцо-гора
  • Гришкина балка
  • Медовые водопады

Описание экскурсии

Выезд у нас ранний, поэтому стоит вкусно и крепко позавтракать: сделаем это в проверенном кафе на горе Баран. По пути остановимся на двух смотровых площадках.

Фантастические впечатления на плато Бермамыт

Курс на Карачаево-Черкесию, где вас ждет российский Гранд-Каньон, место, которым в свое время были покорены Горький, Чехов, Лермонтов (последний написал здесь картину «Эльбрус на восходе солнца). Плато Бермамыт впечатлит вас каменными колоннами, асимметричными склонами и крутыми ущельями — словно декорации к фильму, а ведь это сотворила природа. Конечно, мы поделимся легендами Бермамыта, расскажем о его названии и об особенностях такого рельефа. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться видами и сделать топовые фото.

Еще 6 интересных локаций в КЧР

Скажем честно — дорога на Бермамыт непростая, поэтому мы рекомендуем путешественникам не ограничиваться посещением плато, а дополнить поездку другими достопримечательностями.

  • Кольцо-гора. В результате эрозии песчаниковый мыс стал сквозным, образовалось «кольцо» диаметром 8-10 метров. Место также упоминается в романе Лермонтова «Герой нашего времени».
  • Гришкина балка (спуск на джипе доступен только в сухую погоду) — ущелье, скрытое от глаз в долине реки Эшкакон. Кто такой Гришка и почему его именем назвали балку, история умалчивает. А известно ущелье необыкновенным водопадным каскадом. За «шторками» воды скрываются карстовые сталактитовые пещеры, которые вы посетите при желании.
  • Гора Шапка, с которой вам откроются захватывающие виды на Эшкаконское водохранилище в окружении гор, покрытых ледниками даже летом. Затем мы подъедем поближе к этому водоему с кристально чистой водой.
  • Чайный домик, где можно вкусно отобедать блюдами традиционной кухни. Вам также предложат бесплатно продегустировать горные чаи и варенья, посетить дом Великана и покататься на лошадях.
  • Медовые водопады. Вы увидите все пять: мощный Жемчужный, Скрытый с переплетающимися струями, Шумный, Малый Медовый и Большой (18 м). У водопадов создан туристический комплекс: здесь можно поесть, зайти в музей «Карачаевское подворье» и мини-зоопарк, закупиться гостинцами и полетать на самом длинном зиплайне в России.

Организационные детали

При бронировании вам нужно выбрать одну из трех программ (стоимость смотрите ниже):

  • Программа № 1: стандартное путешествие на Бермамыт туда-обратно: длительность — около 10 часов
  • Программа № 2: Бермамыт + 6 чудес КЧР: длительность — около 12 часов
  • Программа № 3: путешествие на Бермамыт на рассвет или закат: длительность — больше 12 часов

Как проходит поездка

  • На комфортабельных джипах повышенной проходимости — Jeep Grand Cherokee, Toyota, Nissan, Porsche и пр.
  • Мы заберем вас от места вашего проживания в Пятигорске и после поездки привезем обратно
  • С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Дополнительные расходы: питание в кафе (~300-700 руб. на человека) либо вы можете взять перекус с собой; развлечения и сувениры по желанию

Дополнительные опции

  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вас и вашей компании
  • По запросу можно организовать выездной пикник и фотосессию

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Программа № 1 (бермамыт туда-обратно)5000 ₽
Программа № 2 (бермамыт + 6 чудес кчр)7000 ₽
Программа № 3 (бермамыт на рассвет или закат)6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 167 туристов
Здравствуйте, дорогие гости на нашей гостеприимной Кавказской земле! Я, Марат, и моя команда приветствуем вас и с удовольствием покажем вам наш величественный и неизведанный до конца край. Наш стаж работы более 12 лет. Круглый год занимаемся групповыми и индивидуальными джип-турами, показываем известные и нестандартные места. Ждем именно тебя!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
2
3
3
2
1
А
Дата посещения: 22 июн 2026
Все круто!
Очень понравилось, буду рекомендовать друзьям.
Вам был полезен этот отзыв?
П
отличный гид.
знает свое дело.
спасибо за незабываемые впечатления.
отличный гид.
отличный гид.
отличный гид.
Вам был полезен этот отзыв?
М
отличная экскурсия, отличный маршрут, ездили везде в 2 с супругом + экскурсовод-водитель, комфортные машины, приятное общение и вкусная еда
отличная экскурсия, отличный маршрут, ездили везде в 2 с супругом + экскурсовод-водитель, комфортные машины, приятное общение и вкусная еда
отличная экскурсия, отличный маршрут, ездили везде в 2 с супругом + экскурсовод-водитель, комфортные машины, приятное общение и вкусная еда
отличная экскурсия, отличный маршрут, ездили везде в 2 с супругом + экскурсовод-водитель, комфортные машины, приятное общение и вкусная еда
отличная экскурсия, отличный маршрут, ездили везде в 2 с супругом + экскурсовод-водитель, комфортные машины, приятное общение и вкусная еда
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ездили с Маратом на экскурсию в Джилы-Су, это восторг❤️ Спасибо большое, за прекрасно проведенное время, отдохнули с удовольствием, Ваша команда создает шедевры, а не просто туры🩷
Ездили с Маратом на экскурсию в Джилы-Су, это восторг❤️ Спасибо большое, за прекрасно проведенное время, отдохнули
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Спасибо большое нашему гиду Марату! Опытный, находчивый, любящий свой родной регион (вышел из машины, извинившись, и начал убирать мусор, оставленный туристами), позитивный весельчак!)

Решит любой вопрос, подберет/посоветует места на любой кошелек
читать дальшеуменьшить

😄

На Бермамыт нам не удалось попасть из-за плохой погоды, но Марат тут же, исходя из наших предпочтений, предложил другую программу.
Отвезти может куда угодно!

Мы были в восторге! Гоняли в горах на Порше, пели песни)
Однажды утром привез кофе 🥰

Невероятные впечатления, сумасшедшей красоты природа, вкусная еда, и классная компания!
Ездили с ним 2 дня: на Джилы-су и на Домбай.
Буду советовать друзьям 😉

Спасибо большое нашему гиду Марату! Опытный, находчивый, любящий свой родной регион (вышел из машины, извинившись, и
Спасибо большое нашему гиду Марату! Опытный, находчивый, любящий свой родной регион (вышел из машины, извинившись, и
Спасибо большое нашему гиду Марату! Опытный, находчивый, любящий свой родной регион (вышел из машины, извинившись, и
Спасибо большое нашему гиду Марату! Опытный, находчивый, любящий свой родной регион (вышел из машины, извинившись, и
Спасибо большое нашему гиду Марату! Опытный, находчивый, любящий свой родной регион (вышел из машины, извинившись, и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла предоплату и молилась чтобы повезло с погодой, чтобы джип не увязал в грязи и
читать дальшеуменьшить

была хоть какая-то видимость. Но к сожалению не срослось, на кануне вечером прошел дождь, я очень расстроилась, организаторы тоже думали ехать или нет, но приняли решение, чтоб напрасно не тратить чьи-то деньги, отменили поездку. В компенсацию к этому предложили несколько направлений, по деньгам все пересчитали и учли все по желания. По итогу поездка сложилась по дороге к Урочищу Джилы-Су, даже не подозревала, что мне так понравится. Организаторам отдельное спасибо. Что касаемо самого провождения, экскурсовод в 6 утра уже бодр и весел, и всячески пытался поднять дух всем. Передвижение было спокойным и уверенным, машина тойота с кондиционером, хотя организатор сразу предупредил о том, что машины разные, но все в хорошем состоянии и комфортные. Ощущение было такое, что я приехала к нему в гости и он рассказывает про место где живет. Не каких заученных текстов, лишних фактов, а только то, на что, стоит обратить внимание и что оставляет отклик в душе. У источников у него стаканчики были при себе, не какой гонки наслаждайтесь гости дорогие. По дороге домой нас застал дождь, все к то был с нами решили, что хотят вне маршрута, найти более спокойное место для еды, он учел наши пожелания. Мы ели в уютном, тихом месте, все домашнее, я замерзла и мне выдали плед. Ощущения не передаваемые, гостеприимства, уюта и теплоты. Всей команде огромное спасибо, желаю процветания и успехов. На плато Бермамыт в следующий раз только с Вами, и я ещё узнала что лучше всего ехать на рассвете, ждите в гости еще.

Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла
Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла
Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла
Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла
Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла
Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла
Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла
Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла+2
Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла
Начитавшись, что дорога на плато Бермамыт в любую погоду — это те еще бешеные скачки, внесла
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеская экскурсия»

Пятигорск с любовью: главные места, история и вкус Кавказа
Пешая
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пятигорск с любовью: главные места, история и вкус Кавказа
Увидеть главные места Пятигорска и попробовать город на вкус
Начало: У озера Провал
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от 5945 ₽ за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате из Пятигорска
Джиппинг
На машине
8 часов
140 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате из Пятигорска
Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути
Начало: : г. Пятигорск ул. Мира 40А
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 07:00
5000 ₽ за человека
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
Джиппинг
На машине
10 часов
-
10%
18 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
На плато Бермамыт из Пятигорска - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания по городам КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
4500 ₽5000 ₽ за человека
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
Канатная дорога
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
5000 ₽ за человека