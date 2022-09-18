ежедневно в 07:00

Бермамыт — чудо природы, которое уже не нуждается в рекламе. Но отправиться в эту сторону из КМВ стоит не только ради Бермамыта! В нашем джип-путешествии вы посетите лучшие смотровые точки плато. А выбрав длинный маршрут, увидите гору Кольцо, водопады Гришкиной балки, водохранилище Эшкакон и Медовые водопады. Будет много захватывающих видов и нескучных рассказов!

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Описание

Что вас ожидает

Выезд у нас ранний, поэтому стоит вкусно и крепко позавтракать: сделаем это в проверенном кафе на горе Баран. По пути остановимся на двух смотровых площадках.

Фантастические впечатления на плато Бермамыт

Курс на Карачаево-Черкесию, где вас ждет российский Гранд-Каньон, место, которым в свое время были покорены Горький, Чехов, Лермонтов (последний написал здесь картину «Эльбрус на восходе солнца). Плато Бермамыт впечатлит вас каменными колоннами, асимметричными склонами и крутыми ущельями — словно декорации к фильму, а ведь это сотворила природа. Конечно, мы поделимся легендами Бермамыта, расскажем о его названии и об особенностях такого рельефа. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться видами и сделать топовые фото.

Еще 6 интересных локаций в КЧР

Скажем честно — дорога на Бермамыт непростая, поэтому мы рекомендуем путешественникам не ограничиваться посещением плато, а дополнить поездку другими достопримечательностями.

Кольцо-гора . В результате эрозии песчаниковый мыс стал сквозным, образовалось «кольцо» диаметром 8-10 метров. Место также упоминается в романе Лермонтова «Герой нашего времени».

. В результате эрозии песчаниковый мыс стал сквозным, образовалось «кольцо» диаметром 8-10 метров. Место также упоминается в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Гришкина балка (спуск на джипе доступен только в сухую погоду) — ущелье, скрытое от глаз в долине реки Эшкакон. Кто такой Гришка и почему его именем назвали балку, история умалчивает. А известно ущелье необыкновенным водопадным каскадом. За «шторками» воды скрываются карстовые сталактитовые пещеры, которые вы посетите при желании.

(спуск на джипе доступен только в сухую погоду) — ущелье, скрытое от глаз в долине реки Эшкакон. Кто такой Гришка и почему его именем назвали балку, история умалчивает. А известно ущелье необыкновенным водопадным каскадом. За «шторками» воды скрываются карстовые сталактитовые пещеры, которые вы посетите при желании. Гора Шапка , с которой вам откроются захватывающие виды на Эшкаконское водохранилище в окружении гор, покрытых ледниками даже летом. Затем мы подъедем поближе к этому водоему с кристально чистой водой.

, с которой вам откроются захватывающие виды на в окружении гор, покрытых ледниками даже летом. Затем мы подъедем поближе к этому водоему с кристально чистой водой. Чайный домик , где можно вкусно отобедать блюдами традиционной кухни. Вам также предложат бесплатно продегустировать горные чаи и варенья, посетить дом Великана и покататься на лошадях.

, где можно вкусно отобедать блюдами традиционной кухни. Вам также предложат бесплатно продегустировать горные чаи и варенья, посетить дом Великана и покататься на лошадях. Медовые водопады. Вы увидите все пять: мощный Жемчужный, Скрытый с переплетающимися струями, Шумный, Малый Медовый и Большой (18 м). У водопадов создан туристический комплекс: здесь можно поесть, зайти в музей «Карачаевское подворье» и мини-зоопарк, закупиться гостинцами и полетать на самом длинном зиплайне в России.

Организационные детали

При бронировании вам нужно выбрать одну из трех программ (стоимость смотрите ниже):

Программа № 1: стандартное путешествие на Бермамыт туда-обратно: длительность — около 10 часов

Программа № 2: Бермамыт + 6 чудес КЧР: длительность — около 12 часов

Программа № 3: путешествие на Бермамыт на рассвет или закат: длительность — больше 12 часов

Как проходит поездка

На комфортабельных джипах повышенной проходимости — Jeep Grand Cherokee, Toyota, Nissan, Porsche и пр.

Мы заберем вас от места вашего проживания в Пятигорске и после поездки привезем обратно

С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные расходы включены

Дополнительные расходы: питание в кафе (~300-700 руб. на человека) либо вы можете взять перекус с собой; развлечения и сувениры по желанию

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