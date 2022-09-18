ежедневно в 07:00

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Описание
Что вас ожидает
Выезд у нас ранний, поэтому стоит вкусно и крепко позавтракать: сделаем это в проверенном кафе на горе Баран. По пути остановимся на двух смотровых площадках.
Фантастические впечатления на плато Бермамыт
Курс на Карачаево-Черкесию, где вас ждет российский Гранд-Каньон, место, которым в свое время были покорены Горький, Чехов, Лермонтов (последний написал здесь картину «Эльбрус на восходе солнца). Плато Бермамыт впечатлит вас каменными колоннами, асимметричными склонами и крутыми ущельями — словно декорации к фильму, а ведь это сотворила природа. Конечно, мы поделимся легендами Бермамыта, расскажем о его названии и об особенностях такого рельефа. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться видами и сделать топовые фото.
Еще 6 интересных локаций в КЧР
Скажем честно — дорога на Бермамыт непростая, поэтому мы рекомендуем путешественникам не ограничиваться посещением плато, а дополнить поездку другими достопримечательностями.
Кольцо-гора. В результате эрозии песчаниковый мыс стал сквозным, образовалось «кольцо» диаметром 8-10 метров. Место также упоминается в романе Лермонтова «Герой нашего времени».
Гришкина балка (спуск на джипе доступен только в сухую погоду) — ущелье, скрытое от глаз в долине реки Эшкакон. Кто такой Гришка и почему его именем назвали балку, история умалчивает. А известно ущелье необыкновенным водопадным каскадом. За «шторками» воды скрываются карстовые сталактитовые пещеры, которые вы посетите при желании.
Гора Шапка, с которой вам откроются захватывающие виды на Эшкаконское водохранилище в окружении гор, покрытых ледниками даже летом. Затем мы подъедем поближе к этому водоему с кристально чистой водой.
Чайный домик, где можно вкусно отобедать блюдами традиционной кухни. Вам также предложат бесплатно продегустировать горные чаи и варенья, посетить дом Великана и покататься на лошадях.
Медовые водопады. Вы увидите все пять: мощный Жемчужный, Скрытый с переплетающимися струями, Шумный, Малый Медовый и Большой (18 м). У водопадов создан туристический комплекс: здесь можно поесть, зайти в музей «Карачаевское подворье» и мини-зоопарк, закупиться гостинцами и полетать на самом длинном зиплайне в России.
Организационные детали
При бронировании вам нужно выбрать одну из трех программ (стоимость смотрите ниже):
Программа № 1: стандартное путешествие на Бермамыт туда-обратно: длительность — около 10 часов
Программа № 2: Бермамыт + 6 чудес КЧР: длительность — около 12 часов
Программа № 3: путешествие на Бермамыт на рассвет или закат: длительность — больше 12 часов
Как проходит поездка
На комфортабельных джипах повышенной проходимости — Jeep Grand Cherokee, Toyota, Nissan, Porsche и пр.
Мы заберем вас от места вашего проживания в Пятигорске и после поездки привезем обратно
С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены
Дополнительные расходы: питание в кафе (~300-700 руб. на человека) либо вы можете взять перекус с собой; развлечения и сувениры по желанию
Дополнительные опции
По запросу можно провести индивидуальную экскурсию только для вас и вашей компании (стоимость — 14 000 руб. за 1-4 чел.; если вас больше + 2000 руб. за каждого следующего человека)
По запросу можно организовать выездной пикник и фотосессию
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Пятигорске
Здравствуйте, дорогие гости на нашей гостеприимной Кавказской земле! Я, Марат, и моя команда гидов приветствуем вас и с удовольствием покажем вам наш величественный и неизведанный до конца край. Наш стаж работы более 12 лет. Круглый год занимаемся групповыми и индивидуальными джип-турами, показываем известные и нестандартные места. Ждем именно тебя!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
18 сен 2022
Поездка просто супер! Увидели очень красивые места. Завораживающие виды до мурашек. Поездка по бездорожью это отдельный кайф! С водителем Магомедом нам очень повезло. Безопасность и комфорт вам гарантирован!
Юлия
12 сен 2022
Прекрасная поездка, очень хорошо все организовано. Марат очень внимательный и хороший гид. Поездка получилась отличная. Всем рекомендую!!
Марина
24 авг 2022
24 августа отправились на эту экскурсию с мужем. Подобралась отличная компания которую «возглавлял» наш гид-водитель Марат;) Это была очень душевная поездка! Марат, как местный житель, знает миллион историй и даже не смотря на непростую дорогу вёл машину с нами очень аккуратно. Спасибо за отличный день, за рассказанные легенды, остановки в тех местах где мы хотели!
Наталья
23 авг 2022
Ездили на Бермамыт, добраться непросто, но умелый водитель и комфортабельный джип сгладили все неровности дороги) По пути заехали пообедать в кафе, было очень вкусно. Дорога, хоть и ухабистая, проходит через красивейшие места. Останавливались сфотографироваться с лошадками) На самом плато был очень сильный ветер, спасибо гиду, выручил меня своей курткой. Ехали с целью посмотреть закат, но когда приехали, все было затянуто тучами(Расстроились было, но через полчаса ветер разогнал тучи, и мы смогли насладиться красивейшими видами на Эльбрус и великолепным закатом! Это обязательно надо увидеть! Рекомендую.
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Лина
20 авг 2022
Поездка на Бермамыт это ❤ Организатор немного пугал, что дорога сложная, но у нас всё прошло прекрасно))) Нас сопровождал водитель Андрей- рассказывал сам, отвечал на все вопросы, учитывая пожелания по остановками, перекусам, с утра заехал минута в минуту, а уж как он нас, ссыкливых девчонок, за ручку доставлял во всякие красивые и страшные места ради фотографий - надо было видеть))) единственное пожелание- оборудовать все места в машине ремнями безопасности. Организатор Марат всегда был на связи, отвечал на все вопросы. Совет для девушек - можно с собой взять красивые платья со шлейфами для фотографий- виды нереальные!
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