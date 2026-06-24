ежедневно в 07:00

Экскурсия включает посещение лучших смотровых точек плато и знакомство с такими достопримечательностями, как гора Кольцо, водопады Гришкиной балки и Медовые водопады.
Путешествие на джипах подарит вам массу впечатлений и позволит насладиться красотой природы Карачаево-Черкесии. Не упустите шанс сделать потрясающие фотографии и узнать легенды этих мест
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды плато Бермамыт
- 🚙 Комфортное путешествие на джипах
- 📸 Возможность сделать отличные фото
- 🗺️ Посещение 6 чудес КЧР
- 🗣️ Интересные рассказы и легенды
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Бермамыт
- Кольцо-гора
- Гришкина балка
- Медовые водопады
Описание экскурсии
Выезд у нас ранний, поэтому стоит вкусно и крепко позавтракать: сделаем это в проверенном кафе на горе Баран. По пути остановимся на двух смотровых площадках.
Фантастические впечатления на плато Бермамыт
Курс на Карачаево-Черкесию, где вас ждет российский Гранд-Каньон, место, которым в свое время были покорены Горький, Чехов, Лермонтов (последний написал здесь картину «Эльбрус на восходе солнца). Плато Бермамыт впечатлит вас каменными колоннами, асимметричными склонами и крутыми ущельями — словно декорации к фильму, а ведь это сотворила природа. Конечно, мы поделимся легендами Бермамыта, расскажем о его названии и об особенностях такого рельефа. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться видами и сделать топовые фото.
Еще 6 интересных локаций в КЧР
Скажем честно — дорога на Бермамыт непростая, поэтому мы рекомендуем путешественникам не ограничиваться посещением плато, а дополнить поездку другими достопримечательностями.
- Кольцо-гора. В результате эрозии песчаниковый мыс стал сквозным, образовалось «кольцо» диаметром 8-10 метров. Место также упоминается в романе Лермонтова «Герой нашего времени».
- Гришкина балка (спуск на джипе доступен только в сухую погоду) — ущелье, скрытое от глаз в долине реки Эшкакон. Кто такой Гришка и почему его именем назвали балку, история умалчивает. А известно ущелье необыкновенным водопадным каскадом. За «шторками» воды скрываются карстовые сталактитовые пещеры, которые вы посетите при желании.
- Гора Шапка, с которой вам откроются захватывающие виды на Эшкаконское водохранилище в окружении гор, покрытых ледниками даже летом. Затем мы подъедем поближе к этому водоему с кристально чистой водой.
- Чайный домик, где можно вкусно отобедать блюдами традиционной кухни. Вам также предложат бесплатно продегустировать горные чаи и варенья, посетить дом Великана и покататься на лошадях.
- Медовые водопады. Вы увидите все пять: мощный Жемчужный, Скрытый с переплетающимися струями, Шумный, Малый Медовый и Большой (18 м). У водопадов создан туристический комплекс: здесь можно поесть, зайти в музей «Карачаевское подворье» и мини-зоопарк, закупиться гостинцами и полетать на самом длинном зиплайне в России.
Организационные детали
При бронировании вам нужно выбрать одну из трех программ (стоимость смотрите ниже):
- Программа № 1: стандартное путешествие на Бермамыт туда-обратно: длительность — около 10 часов
- Программа № 2: Бермамыт + 6 чудес КЧР: длительность — около 12 часов
- Программа № 3: путешествие на Бермамыт на рассвет или закат: длительность — больше 12 часов
Как проходит поездка
- На комфортабельных джипах повышенной проходимости — Jeep Grand Cherokee, Toyota, Nissan, Porsche и пр.
- Мы заберем вас от места вашего проживания в Пятигорске и после поездки привезем обратно
- С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспортные расходы включены
- Дополнительные расходы: питание в кафе (~300-700 руб. на человека) либо вы можете взять перекус с собой; развлечения и сувениры по желанию
Дополнительные опции
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вас и вашей компании
- По запросу можно организовать выездной пикник и фотосессию
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Программа № 1 (бермамыт туда-обратно)
|5000 ₽
|Программа № 2 (бермамыт + 6 чудес кчр)
|7000 ₽
|Программа № 3 (бермамыт на рассвет или закат)
|6000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень понравилось, буду рекомендовать друзьям.
знает свое дело.
спасибо за незабываемые впечатления.
Решит любой вопрос, подберет/посоветует места на любой кошелек