Обзорная площадка «Скалы Аватары» – экскурсии в Пятигорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорная площадка «Скалы Аватары»» в Пятигорске, цены от 3850 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
На машине
8 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Джилы-Су, где вас ждут величественные горы, водопады и уникальные природные достопримечательности
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4500 ₽ за человека
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
Джиппинг
На машине
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
На машине
10 часов
21 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Насладитесь видами Чегемских водопадов и озера Гижгит, посетите Город мёртвых и перевал Актопрак. Уникальные пейзажи и местная кухня ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
4200 ₽ за человека
Великая красота Кавказа: из Пятигорска - в Джилы-Су
Джиппинг
На машине
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Великая красота Кавказа: из Пятигорска - в Джилы-Су
Величественные водопады, термальные источники, скалы Аватары и Зубы Дракона
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
11 дек в 06:15
3850 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    9 октября 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Была на экскурсии у Аслана. Всё супер, рассказал, показал. Возит аккуратно, с уважением к пассажирам. Не использует мат, внимателен ко всем. Ели вкусную еду и в красивых местах. Спасибо большое!
    Была на экскурсии у Аслана. Всё супер, рассказал, показал. Возит аккуратно, с уважением к пассажирам. Не использует мат, внимателен ко всем. Ели вкусную еду и в красивых местах. Спасибо большое!
  • М
    Мария
    8 октября 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Огромное спасибо юза такую прекрасную поездку! Всё успели, всё посмотрели, восхитились красотами, послушали увлекательные рассказы про быт местных. Обязательно будем рекомендовать друзьям!
    Огромное спасибо юза такую прекрасную поездку! Всё успели, всё посмотрели, восхитились красотами, послушали увлекательные рассказы про быт местных. Обязательно будем рекомендовать друзьям!
  • А
    Алексей
    5 октября 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Ннвероятно насыщенная экскурсия. Гид Умар абсолютный профессионал своего дела, повел экскурсию качественно, с юмором, показал великолепные локации
    Ннвероятно насыщенная экскурсия. Гид Умар абсолютный профессионал своего дела, повел экскурсию качественно, с юмором, показал великолепные локации
  • Е
    Евгения
    17 сентября 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Взяла данную экскурсию на свой день рождения 🎉 Скажу, что не пожалела, что выбрала именно этого организатора. Узнав, что у
    читать дальше

    меня др, мне подобрали самого доброго и веселого гида/водителя. Провез по всем дорогам и бездорожьям аккуратно и без опасных моментов. Рассказал где и как лучше смотреть те или иные пейзажи. После Эльбруса мы отправились на Бермамыт, очень крутые и живописные локации. На саэамой высокой точке не удалось посмотреть закат, так как пошел дождь и все затянуло облаками, но даже в этих условиях заварили вкуснейший горый чай с печеньками 🍪 Сам организатор и его группа объединившись праздновали мой др, в общем впечатления только положительные 😊 Обязательно приеду еще в гости на такой гостеприимный Кавказ 😁

    Отдельные комментарии не по экскурсии:
    придется не единожды платить за всбез в заповедник около 1 тысячи, готовьте. Разная температура везде, лучше взять одежду.
    Еда невкусная на всем пути и дорогая. Только в дороге на Бермамыт обалденное кафе и лучшие Хычины!!

  • В
    Верхорубова
    14 сентября 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Гидом на экскурсии с нами был Темерлан. Экскурсия насыщенная, интересная. Природа по маршруту очень красивая! Темерлан хороший водитель, заботливый, внимательный и веселый!!! Однозначно рекомендуем!
  • В
    Владлена
    26 августа 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Отличная экскурсия с гидом Анзором,лёгкий в общении, показал великолепные виды, очень аккуратный водитель, не торопился, достаточно времени на все фото и осмотры красот, очень оперативно решили вопрос с поездкой, поскольку решение мы приняли накануне.
  • Н
    Наталия
    18 августа 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Если вы хотите увидеть потрясающие своим величием и красотой локации - добро пожаловать! Прямо как на ладони перед вами завораживающий
    читать дальше

    Эльбрус, от которого невозможно отвести глаза! Дороги вверх-вниз, на глазах меняющийся ландшафт, водопады, растительность и птицы, парящие в небесах… Как словами описать всю эту потрясающую красоту? Только если ты великий поэт!
    Отдельно спасибо нашему водителю -гиду Аслану, у которого "в сердце суета"😉, за юмор, поддержку и неиссякаемый оптимизм!

  • Р
    Роман
    14 августа 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Восхитительный тур! Нам повезло с погодой, Эльбрус был открыт, виды были потрясающие!
    Хочется сказать отдельное спасибо гиду Аслану
    Очень интересно рассказал про исторические аспекты всех локаций, которые посетили!
    Помог сделать отличные фотографии:)
    А еще у него отличное чувство юмора)
    В общем, всем рекомендую!
    Восхитительный тур! Нам повезло с погодой, Эльбрус был открыт, виды были потрясающие!
  • Ю
    Юлия
    3 августа 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Ставлю 5++++++. Умар лучший гид! Мне кажется, это был один из самых лучших дней нашего пребывания в КВМ. Мы совместили
    читать дальше

    поездку на Джилы-Су и закат на плато Бермамыт, и это было лучшим решением! Умар все доступно рассказывал всю дорогу, у нас была прекрасная атмосфера в поездке, я бы даже сказала дружеская. Мы были на самых лучших смотровых площадках и еще огромный плюс, что Эльбрус нам открылся и сопровождал нас всю дорогу! А в конце вечера, на закате Умар устроил нам офигенный сюрприз! Обязательно берите экскурсию с Умаром, чтобы наслаждаться каждым мгновением поездки!

  • П
    Полина
    2 августа 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Очень атмосферная поездка, гид Умар восхитительный, показал очень много красивых мест и даже помогал с фотографиями. В полном восторге остались все!
    Очень атмосферная поездка, гид Умар восхитительный, показал очень много красивых мест и даже помогал с фотографиями. В полном восторге остались все!
  • Д
    Дарья
    26 июля 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Экскурсия в Джилы-Су была 26.07. Это был незабываемый день! Много впечатлений и эмоций, множество красивых мест.
    С такой поездкой понимаешь: лучше гор, могут быть только горы!
    Экскурсия в Джилы-Су была 26.07. Это был незабываемый день! Много впечатлений и эмоций, множество красивых мест.
С такой поездкой понимаешь: лучше гор, могут быть только горы!
  • K
    Kseniia
    24 июля 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Если бы можно было поставить 10 звезд, они все бы достались Умару и его команде!)
    Даже сложно собрать мысли в какой-то
    читать дальше

    более менее подходящий текст, чтобы другие люди брали эту поездку только у него! ☺️
    Мы решили совместить и Джилы-Су и закат на плато Бермамыт!
    Это было лучшим решением!
    Дорога и туда и туда - невероятная, столько красоты, столько души в этой первозданной природе!
    Вся поездка сопровождалась интересными рассказами о крае, Умар очень много знает про историю народов региона КМВ!
    То, что он рассказывает, вы нигде не услышите и не прочитаете!
    А в конце поездки был великолепный горный чай 😍
    Поедем ли мы еще?
    Разумеется! И только с ним!

    Если бы можно было поставить 10 звезд, они все бы достались Умару и его команде!)
  • Т
    Татьяна
    19 июля 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Всем привет! Ребята, экскурсия была отличной! 👍Нам повезло, наверное, больше остальных, потому что мы увидели Эльбрус во всём своём великолепии!
    читать дальше

    Ни одно облачно нам не мешало наблюдать эту красоту. 🗻От водопадов захватывает дух! У нас был гидом Аслан. Весёлый, общительный, хорошо водит машину, отлично знает местность и её историю.
    Советуем съездить по этому маршруту! 👣🛺🙂

    Всем привет! Ребята, экскурсия была отличной! 👍Нам повезло, наверное, больше остальных, потому что мы увидели Эльбрус во всём своём великолепии!
  • С
    Светлана
    21 июня 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    13.06.25 я планировала экскурсию, а обратилась накануне полдевятого вечера, не надеясь на отклик. Связалась с гидом Умаром, у которого мест
    читать дальше

    не осталось, но он уверил меня,что найдёт местечко для экскурсии в Джилы-Су у других гидов. В течение получаса договорились, и я оплатила задаток. В Ватсапе получила информацию о времени встречи и номер машины.
    На след. день, в назначенное время из гостиницы Пятигорска меня забрал гид Ильяс. По пути собрали ещё шесть человек. Пусть немного, но брутальный Карачаевец гид-водитель рассказывал нам о республике, местах, мифах. Останавливались на всех нужных локациях, времени Ильяс давал достаточно для наслаждения природой и фоточек! Так же терпеливо и участливо выступал в роли нашего фотографа). По пути было много коней, орлов. В месте обеда повидали маленького молочного козлёнка, кролики, коровки. И на поляне Эммануэля много сусликов.
    Сама экскурсия по КЧР-сочно-зеленая дорога очаровательной красоты. А КБР просто позитивный взрыв мозга: зелень, лютики, суслики,горы, мощные водопады. И Вишенка на торте- ЭЛЬБРУС со всех ракурсов! В этот день он могуче красовался перед нами в лучах солнца, чуть позже скромно прикрывался белоснежным облачком!
    Спасибо компании Трипстер и ее гидам за невероятное путешествие! В этот день мне исполнилось 43 г. Это был незабываемый День Рождения!!!

    13.06.25 я планировала экскурсию, а обратилась накануне полдевятого вечера, не надеясь на отклик. Связалась с гидом Умаром, у которого мест
  • О
    Ольга
    4 мая 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    29.04.25. посетили урочище Джилы-Су.
    Дорога к урочищу поражает своей красотой. Мы поднялись по серпантину сквозь облака на высоту, с которой нам
    читать дальше

    открылись потрясающие пейзажи🗻🌤️. Сделали остановку в кафе рядом с долиной сусликов где подают местную кухню, попробовали воду из источников и полюбовались водопадами.
    Умар несколько раз сворачивал с маршрута, где открывались красивейшие виды, чтобы мы смогли сделать фото. Он отличный рассказчик, классный водитель и просто красавчик с отменным чувством юмора🙌🏻!
    Это была самая крутая и умопомрачительная поездка за весь период нашего отдыха, чистый кайф 🫶🏻!

    29.04.25. посетили урочище Джилы-Су
  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Спасибо Вам за организацию потрясающей экскурсии 🫶 все очень понравилось, Расул 💯 оправдал все наши желания 👌
    Обязательно посоветуем вас всем💯
    Спасибо Вам за организацию потрясающей экскурсии 🫶 все очень понравилось, Расул 💯 оправдал все наши желания 👌
Обязательно посоветуем вас всем💯
  • А
    Анастасия
    23 ноября 2024
    Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Все очень понравилось, гид очень образованный и все интересно рассказывал
    Все очень понравилось, гид очень образованный и все интересно рассказывал

Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Обзорная площадка «Скалы Аватары»" можно забронировать 4 экскурсии от 3850 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
