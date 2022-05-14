Что вас ожидает

Лесная прогулка

В начале пути мы выберем оптимальный маршрут, ориентируясь на ваш уровень подготовки. Мы поднимемся на одну из вершин Бештау, с которой открывается красивый вид на Эльбрус и Большой Кавказский хребет. Попадем в окружение буйного цветения альпийских лугов и увидим парящих на восходящих воздушных потоках птиц. Спустимся по живописной тропе, а попутно я расскажу о загадочных бештаугорских штольнях. Гуляя по лесу, вы обязательно встретите растения-эндемики, которые растут только здесь. Вдохните поглубже — это тот самый ни с чем не сравнимый аромат Северного Кавказа.

Путь к себе

Мы никуда не будем спешить, поэтому вы сможете получить удовольствие от каждого мгновения «здесь и сейчас». Такой поход — прекрасный способ перезагрузиться и вновь почувствовать себя живым. Об этом удивительном состоянии умиротворенности и ключах к нему мы еще порассуждаем в пути. Я поделюсь с вами цигун-практиками для расслабления, а на вершине горы мы сделаем остановку и выпьем чашечку ароматного чая с местными сладостями.

Организационные детали