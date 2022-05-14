Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау

За 3 часа вернуться к себе и насладиться единением с природой

Индивидуальная
Как отыскать состояние «здесь и сейчас»? В неторопливом треккинге по горе Бештау мы послушаем пение птиц, получим наслаждение от лесной ароматерапии и увидим волшебные растения-эндемики.

Неспешно поднимемся на вершину горы и устроим дзен-чаепитие.

А с помощью цигун-практик превратим приятную прогулку в способ перезагрузки.
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Лесная прогулка

В начале пути мы выберем оптимальный маршрут, ориентируясь на ваш уровень подготовки. Мы поднимемся на одну из вершин Бештау, с которой открывается красивый вид на Эльбрус и Большой Кавказский хребет. Попадем в окружение буйного цветения альпийских лугов и увидим парящих на восходящих воздушных потоках птиц. Спустимся по живописной тропе, а попутно я расскажу о загадочных бештаугорских штольнях. Гуляя по лесу, вы обязательно встретите растения-эндемики, которые растут только здесь. Вдохните поглубже — это тот самый ни с чем не сравнимый аромат Северного Кавказа.

Путь к себе

Мы никуда не будем спешить, поэтому вы сможете получить удовольствие от каждого мгновения «здесь и сейчас». Такой поход — прекрасный способ перезагрузиться и вновь почувствовать себя живым. Об этом удивительном состоянии умиротворенности и ключах к нему мы еще порассуждаем в пути. Я поделюсь с вами цигун-практиками для расслабления, а на вершине горы мы сделаем остановку и выпьем чашечку ароматного чая с местными сладостями.

Организационные детали

  • Маршрут простой, подойдет для любого уровня подготовки
  • Прогулка подойдет детям от 10 лет
  • Можете взять с собой небольшой перекус

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ж / д станция Лермонтовская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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