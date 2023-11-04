Путешествие к Эльбрусу - озеро Гижгит и Поляна Нарзанов

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Вдоль завораживающего Баксанского ущелья мы проследуем до селения Азау и горнолыжного курорта «Приэльбрусье».

Нас ждет подъем на канатной дороге на высоту 3500 метров — вы полюбуетесь Кавказскими горами, а после и самим красавцем Эльбрусом. Также мы посетим овеянное легендами озеро Гижгит и Поляну Нарзанов.
Путешествие к Эльбрусу - озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу - озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу - озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу - озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу - озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу - озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу - озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Ближайшие даты:
4
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ноя
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Что вас ожидает:

  • Озеро Гижгит
  • Поляна Нарзанов
  • Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дотянуться до Эльбруса

Мы проедем вдоль завораживающего Баксанского ущелья, доберемся до селения Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа. Мы поднимемся по канатной дороге до станции «Мир» (3500 метров над уровнем моря) и лагеря альпинистов (3900 метров над уровнем моря). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами. Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду.

согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Обед, с собой можно взять перекус и воду
  • Подъем по канатной дороге — 1400 руб. /чел. на все вершины
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Вся доп информация будет доступна после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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