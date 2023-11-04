Вдоль завораживающего Баксанского ущелья мы проследуем до селения Азау и горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Нас ждет подъем на канатной дороге на высоту 3500 метров — вы полюбуетесь Кавказскими горами, а после и самим красавцем Эльбрусом. Также мы посетим овеянное легендами озеро Гижгит и Поляну Нарзанов.

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