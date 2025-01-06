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Пятигорск приглашает на уникальную экскурсию по следам старинного трамвая.



Маршрут охватывает как известные, так и скрытые достопримечательности: озеро Провал, Бесстыжие ванны, загадочный дом с привидениями и многое другое.



В ходе прогулки участники услышат мистические истории и забавные факты из жизни города прошлых веков. Экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет глубже узнать Пятигорск и его историю

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