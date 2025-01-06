Пятигорск приглашает на уникальную экскурсию по следам старинного трамвая.
Маршрут охватывает как известные, так и скрытые достопримечательности: озеро Провал, Бесстыжие ванны, загадочный дом с привидениями и многое другое.
В ходе прогулки участники услышат мистические истории и забавные факты из жизни города прошлых веков. Экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет глубже узнать Пятигорск и его историю
Маршрут охватывает как известные, так и скрытые достопримечательности: озеро Провал, Бесстыжие ванны, загадочный дом с привидениями и многое другое.
В ходе прогулки участники услышат мистические истории и забавные факты из жизни города прошлых веков. Экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет глубже узнать Пятигорск и его историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🚋 Уникальный маршрут по следам старинного трамвая
- 🏞️ Виды на гору Машук и другие природные красоты
- 👻 Мистические истории и легенды города
- 🏛️ Посещение малоизвестных достопримечательностей
- 🎶 Музыкальная беседка с панорамным видом
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Озеро Провал
- Бесстыжие ванны
- Михайловская галерея
- Эолова арфа
- Дом с привидениями
- Дом Лермонтова
- Пушкинский домик
- Лермонтовская галерея
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Озеро Провал, у которого именитые посетители устраивали «танцы над бездной» и наслаждались итальянской оперой под сводами древней пещеры.
Провальские дачи — элегантные особняки начала 20 века, пленяющие видами на гору Машук и непростыми судьбами бывших владельцев.
Бесстыжие ванны — дикие источники сероводородной воды, где принимали процедуры обнажённые купальщицы прошлого века.
Михайловская галерея — величественное сооружение в мавританском стиле, у которого располагалось депо кабриолетов для горных прогулок.
«Эолова арфа» — музыкальная беседка с прекрасным обзором на центр Пятигорска и горные вершины.
Рельсы первого пятигорского трамвая, спрятанные среди прогулочных дорожек Эммануэлевского парка.
Загадочный дом с привидениями, которым владели зажиточные супруги-предприниматели.
Дом Лермонтова и Пушкинский домик, принадлежавший гостеприимному шелководу и виноделу.
Лермонтовская галерея, примыкавшая к Николаевскому вокзалу — первому многофункциональный центру города 19 века.
Я расскажу:
- Почему пятигорский трамвайчик называли босоножкой.
- Кого горцы опасались встретить в недрах подземного озера.
- Где по слухам обитала городская колдунья.
- Какие старинные традиции курортного лечения приводят в ужас современных врачей.
- Где в середине 19 века можно было арендовать кабриолет, запряжённый осликами.
- Кому принадлежал единственный в Пятигорске дом с привидениями.
- Почему Лермонтов знал, что на Кавказе завершится его жизнь.
- Почему Пушкин отметил себя в книге прибывших на курорт как недоросль.
- Где находился первый вокзал города, на который не приехал ни один поезд.
Организационные детали
- Озеро Провал закрыто по понедельникам.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 2030 туристов
Экскурсии проводит команда опытных девушек-экскурсоводов со стажем работы более семи лет. Мы позитивные, знающие и увлекающие гиды, сделаем всё для того, чтобы влюбить вас в города Кавказских Минеральных Вод.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 янв 2025
Интересная экскурсия, Анна смогла заинтересовать и взрослых, и детей. Время пролетело незаметно
Е
Елена
2 янв 2025
Анна, спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно прогуляться с Вами по Пятигорску! Очень довольны остались все
В
Васильева
19 окт 2024
Вчера посетили с Анной экскурсию,остались в восторге! Отличная,не нудная подача материала,ей удалось даже заинтересовать нашего 8-летнего сына,что непросто очень. Ребенок остался доволен и попросил ещё одну экскурсию даже)Однозначно рекомендую!
Л
Лена
17 окт 2024
Спасибо большое Анне за великолепную прогулку! Знание города и его истории впечатляют - узнали много новых интересных подробностей. Анна прекрасный рассказчик и очень приятный человек - решили, обязательно в следующий приезд закажем у нее еще какую-нибудь экскурсию) Однозначно рекомендуем экскурсовода и конкретно данный маршрут)
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