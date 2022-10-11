Эльбрус — настоящая жемчужина и символ Кавказа, который известен, наверное, каждому. Но в окрестностях Эльбруса существует множество красивых мест, среди которых и озёра Гижгит. Во время поездки мы посетим величественный Эльбрус и поднимемся на него на канатной дороге, а также посетим несколько ущелий и красивейшие озёра Гижгит.

• Баксанское ущелье:

Стартовой локацией нашего путешествия будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса. Через Баксанское ущелье также проходит экскурсия на перевал Ак-Топрак.

• река Адыр-Су:

Названием Адыр-Су (с карач. -балк. «злая вода») не ограничивается только лишь река: такое же название носит ущелье и хребет, ведущие прямиком к горе Уллу-Тау.

• Поляна нарзанов:

Ни в коем случае не путайте Поляну нарзанов с Долиной нарзанов, находящейся неподалёку от Кисловодска! Поляна нарзанов находится в верховьях Баксанского ущелья между посёлками Эльбрус и Терскол. Находятся источники в окружении сосен и берёз, а найти их можно по характерной рыже-ржавой окраске камней у источников, которая даёт понять о наличии железа в составе.

• гора Чегет:

Практически в конце Баксанского ущелья находится «сосед» Эльбруса, названный общим названием — Чегет. Именно с Чегета открывается потрясающий вид на южный склон Эльбруса (не путать с классическим видом на Эльбрус, который открывается с северной стороны, когда вы едете, например, в Джилы-Су или на плато Бермамыт). Высота вершины Чегета под названием Донгуз-Орун-Баши составляет 3 769 метров над уровнем моря. Склоны Чегета пользуются популярностью у любителей горнолыжного спорта, а подняться на канатной дороге можно аж до высоты 2 700 метров!

• поляна Азау и Эльбрус:

Конечной точкой Баксанского ущелья является поляна Азау, которая находится у подножия Эльбруса на высоте 2 350 метров над уровнем моря и является популярным горнолыжным курортом Северного Кавказа наряду с Домбаем или Архызом. На поляне имеется множество кафе и гостиниц, а также масса магазинов проката снаряжения для катания на лыжах и сноуборде. На поляне Азау, как и на склоне Чегета, действует канатная дорога, на которой можно подняться на высоту 3 780 метров на точку Гара-Баши.

• озёра Гижгит:

Следующей точкой нашего путешествия станут озёра Гижгит (они же Былымские), которые также являются частью экскурсии на перевал Ак-Топрак. Озёра являются единственными водоёмами, расположенными рядом с селением Былым. Раньше эти красивейшие озёра с сине-зелёными переливами использовали в качестве отстойника Тырныаузского вольфрамо-молибденового завода. Но это уже в прошлом: завода уже давно нет, а местные рыбаки с удовольствием здесь ловят рыбу.

• термальный источник:

Ну, и напоследок, в качестве отдыха мы можем посетить термальные источники (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).