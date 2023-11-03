ежедневно в 07:00

Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - из Пятигорска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Даргавс и Аланский монастырь
Один из самых впечатляющих маршрутов в республике! В группе до 8 человек вы оцените картинные виды гор цвета ультрамарина и фактурных котловин. Увидите последствия схода ледника Колка. Побываете у самого высокогорного монастыря в России.
Центральная тема, связанная с ущельем, — трагические события 2002 года, когда ледник пронёсся со скоростью до 350 км/час и похоронил под трёхсотметровым слоем льда жителей села, а также съёмочную группу Сергея Бодрова. Вы увидите следы бедствия, изменившего пейзажи реки Геналдон.
Знаменитый Город мёртвых
Крупнейший некрополь Кавказа стоит на склонах Даргавского ущелья вот уже семьсот лет. Издалека место похоже на поселение с домами — но на деле это комплекс древних склепов, где захоронены тысячи человек.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
В завершение мы отправимся в Куртатинское ущелье, где вблизи посёлка Верхний Фиагдон вы посетите знаковый монастырь. Основан он не так давно, в 2000 году. Но интересен тем, что является самым высокогорным и южным православным монастырём в стране. А ещё он весьма живописен, ведь со всех сторон окружён горами.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике/минивэне
Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию, средний чек 1000 ₽ за чел.) и посещение Города мёртвых — 200 ₽ за чел.
Как проходит поездка
С вами будет один из водителей нашей команды
Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий (по согласованию с группой)
Путешествие можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 405 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Благодарю за поездку! Очень позитивный гид Василий. Помогал с фото, подробно рассказывал, спокойно реагировал на внештатные ситуации. Природа великолепная! Погода была прекрасная, и вид из люка был просто невероятный! Одно из самых лучших, что я видела в своей жизни! Виды невероятные!
Очень хотела там побыть и спасибо команде организаторам, что это произошло очень комфортно и увлекательно.
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П
Павел
Хочу в первую очередь поблагодарить Василия за очень экскурсию. Рассказал все до мельчайших подробностей! И сама поездка прошла на ура! Ни капли не пожалел, что отправился.
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Кристина
Все понравилось! Спасибо за экскурсию.
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