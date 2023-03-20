ежедневно в 07:00

Мы отправимся одним из самых впечатляющих маршрутов в республике. Вы оцените картинные виды гор цвета ультрамарина и фактурных котловин. Увидите последствия схода ледника Колка, который за восемь минут стёр с лица земли всё, что было на пути. Побываете в долине водопадов и у самого высокогорного монастыря в России. А также узнаете факты и легенды о крупнейшем некрополе Кавказа.

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Описание

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье

Центральная тема, связанная с ущельем, — трагические события 2002 года, когда ледник пронёсся со скоростью до 350 км/час и менее, чем за восемь минут похоронил под трёхсотметровым слоем льда жителей села, а также съёмочную группу С. Бодрова. Мы поговорим о том, появляются ли с развитием науки способы прогнозировать такие катастрофы и почему сход Колки застал всех врасплох. И конечно, вы увидите, следы бедствия, изменившего пейзажи реки Геналдон.

Мидаграбинские водопады

Одна из главных достопримечательностей Северной Осетии находится в месте, где Даргавский котлован и Гизельдонское ущелье образуют Мидаграбинскую долину. Имя ей дала река Мидаграбиндон, что в переводе означает «глубокое ущелье». Вы посетите красивую долину водопадов и откроете впечатляющие пейзажи узких ледяных потоков, стекающих по стенкам гигантской каменной чаши.

Знаменитый Город мёртвых

Крупнейший некрополь Кавказа стоит на склонах Даргавского ущелья вот уже семьсот лет. Издалека место похоже на старинное поселение с домами — но на деле это комплекс древних склепов, где захоронены тысячи человек. Вы узнаете, какими легендами обросло это загадочное место, почему именно в таком виде здесь создавались усыпальницы. И как обогатились знания о древних народах края благодаря историкам и археологам, для которых этот памятник представляет огромный интерес.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

В завершение мы отправимся в Куртатинское ущелье, где вблизи посёлка Верхний Фиагдон вы посетите знаковый монастырь. Основан он не так давно, в 2000 году. Но интересен тем, что является самым высокогорным и южным православным монастырем в стране. А ещё он чрезвычайно живописен, ведь со всех сторон окружён горами.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

Трансфер комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии

Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию) и посещение Города мёртвых (200 руб. /чел.)

Как проходит экскурсия