Формат этой поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах. Мы сбежим с вами от городской суеты и окунёмся в мир сочных пейзажей. Вы увидите озеро Гижгит и самый высокогорный город России. Взлетите по канатке на высоту 3050 метров и полюбуетесь Кавказским хребтом. В память о поездке оставите прекрасные фото и лучшие виды Приэльбрусья.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Пятигорске

Ирина Ваш гид в Пятигорске

Время начала: 08:00

Описание фото-прогулки

Озеро Гижгит. Внушительных размеров водоём поразит небесно-глубоким цветом. Окружающие его рельефы не оставят равнодушными даже самых опытных путешественников.

Тырныауз. Вы увидите самый высокогорный город в России. Он известен тем, что через него, по долине реки Баксан, проложена знаменитая дорога к Эльбрусу.

Приэльбрусье. Посетите крупный центр альпинизма и горнолыжного спорта на Кавказе. Полюбуетесь высочайшей вершиной Европы — Эльбрусом.

Поляна Азау. Доберётесь до самого высокогорного лыжного курорта в Приэльбрусье.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида-фотографа, трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero, на выбор подъём по канатной дороге с поляны Азау или Чегета

После поездки в течение 14–30 дней (в зависимости от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс Диск, где они будут доступны для скачивания 1 месяц

Маршрут может меняться из-за погоды (по предварительному согласованию с вами)

Максимальное количество участников — 5 человек. Из них 2 детей или взрослых ниже 170 см (из-за ограниченного пространства на 3-ем ряду сидений). Есть детское кресло

Дополнительные расходы (по желанию):