Формат этой поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах. Мы сбежим с вами от городской суеты и окунёмся в мир сочных пейзажей. Вы увидите озеро Гижгит и самый высокогорный город России. Взлетите по канатке на высоту 3050 метров и полюбуетесь Кавказским хребтом. В память о поездке оставите прекрасные фото и лучшие виды Приэльбрусья.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
Озеро Гижгит. Внушительных размеров водоём поразит небесно-глубоким цветом. Окружающие его рельефы не оставят равнодушными даже самых опытных путешественников.
Тырныауз. Вы увидите самый высокогорный город в России. Он известен тем, что через него, по долине реки Баксан, проложена знаменитая дорога к Эльбрусу.
Приэльбрусье. Посетите крупный центр альпинизма и горнолыжного спорта на Кавказе. Полюбуетесь высочайшей вершиной Европы — Эльбрусом.
Поляна Азау. Доберётесь до самого высокогорного лыжного курорта в Приэльбрусье.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-фотографа, трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero, на выбор подъём по канатной дороге с поляны Азау или Чегета
- После поездки в течение 14–30 дней (в зависимости от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс Диск, где они будут доступны для скачивания 1 месяц
- Маршрут может меняться из-за погоды (по предварительному согласованию с вами)
- Максимальное количество участников — 5 человек. Из них 2 детей или взрослых ниже 170 см (из-за ограниченного пространства на 3-ем ряду сидений). Есть детское кресло
Дополнительные расходы (по желанию):
- Стоимость подъёмника, в том числе за гида, с поляны Азау до станции Гара-Баши — 1100 ₽ за чел. и с поляны Чегет до станции Чегет-3 — 900 ₽ за чел.
- Трансфер туда и обратно из любого города Кавминвод (Ессентуков, Минеральных Вод, Кисловодска, Железноводска) — обсуждается индивидуально
- Обед
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пятигорске
Меня зовут Ирина. Я живу в Пятигорске. Бесконечно люблю свой родной Кавказ. Здесь моя Родина, здесь живёт моя душа. Вот уже несколько лет я влюблена в фотографию. С её помощьюЗадать вопрос
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