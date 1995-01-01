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Владикавказ — Горная Ингушетия — Магас

5
14 отзывов
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Первозданная, нетронутая человеком природа Ингушетии, удивляет и восхищает туристов! И на фоне этой дикой природы, как стражи древней истории 📖, поднимаются многочисленные башенные комплексы — молчаливые свидетели бурной истории этого края.

Ущелье р.

Асса поражает красотой, а 100-метровая «Башня Согласия» в г.

Магасе никого не оставит равнодушным.

С балкона под куполом башни можно полюбоваться панорамой города и видом гор ⛰️ восточного Кавказа.

По пути туда также посетим «Мемориала Славы» во Владикавказе.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 300 ₽ за человека

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Владикавказ — Горная Ингушетия — Магас
Владикавказ — Горная Ингушетия — Магас

Что вы увидите

  • «Мемориал Славы» (Владикавказ)
  • Башенный комплекс «Эгикал» (Ингушетия)
  • Комплекс боевых башен «Вовнушки» (Ингушетия)
  • Ущелье реки Асса (Ингушетия)
  • Башня Согласия (Магас)
Первозданная, нетронутая человеком природа Ингушетии, удивляет и восхищает туристов. И на фоне этой дикой природы, как стражи древней истории 📖, поднимаются многочисленные башенные комплексы — молчаливые свидетели бурной истории этого края.
Город Владикавказ
Владикавказ — столица ⭐️ Северной Осетии-Алании, расположилась в ладонях синих гор ⛰️. Здесь мы посетим уникальный архитектурный комплекс «Мемориала Славы». В его ансамбле: Вечный огонь, скульптура святого Георгия — покровителя осетин и всех воинов, Триумфальная арка и мозаичная стена, на которой изображены основные эпизоды обороны Кавказа, скульптурная композиция «Вручение верительных грамот Екатерине II послами».
Фотосессия на перевале
Из Владикавказа проезд по легендарной Военно-Грузинской дороге через Дарьяльское ущелье в Джейрахский район Ингушетии. Проезжаем Джейрах, курорт «Армхи́» и подъем к перевалу Цейлоам. Остановка на фотосессию 📷 столица Ингушетии
Башенный комплекс «Эгикал» — крупнейший башенный комплекс в горной Ингушетии. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Некогда в селении было 4 боевых башни, из них полностью сохранилась лишь одна. Но сохранилась прекрасно: стройная, даже изящная боевая башня XVII века возвышается над древними руинами, словно неподвластный времени символ этих мест.
Комплекс боевых башен «Вовнушки»
В переводе с ингушского слово «Вовнушки» дословно означает «место боевых башен». Фактически это два замка, установленные по разным сторонам ущелья. Замковый комплекс настолько хорошо вписан в окружающий ландшафт, что башни кажутся растущими прямо из камня. По высоте башни равны примерно семиэтажному дому. Попасть во внутрь башен можно было только через входную дверь на втором этаже, что лишало врагов возможности применить таран во время осады.
Ущелье реки Асса
Обратный путь из горной Ингушетии проходит по красивейшему ущелью реки Асса, которая берёт начало в Грузии и несёт свои воды в реку Терек. Только посетив Ассиновское ущелье, можно представить, как поднимались Кавказские горы из морских глубин десятки миллионов лет назад.
Город Магас
Столица Ингушетии — город 🏙️ Магас родился в 1993 году вместе с только что созданной, самой молодой в России, Республикой Ингушетия. Главная достопримечательность 🏛️ Магаса — Башня Согласия — точная копия увеличенной в четыре раза средневековой боевой башни, какие с древних времён строили ингушские тейпы. Башня Согласия задумывалась как символ, объединяющий весь ингушский народ.
Подъём на верх Башни доступен для каждого. В башне нет ни лифтов, ни лестниц — только пандус длиной 1700 метров, напоминающий тоннель, освещённый «факелами». Поднимаясь наверх, посетители преодолевают 25 витков вокруг центра Башни.
И, наконец, самое интересное: под крышей Башни находится стеклянный балкон, опоясывающий верхнюю часть Башни. На него не каждый решается ступить, ведь под ногами — 85 метров «пустоты»! Но все, кто решается, получают незабываемые впечатления. По балкону можно обойти вокруг Башни и полюбоваться столицей Республики и окрестностями. А в ясный день с Башни открывается вид на горы Ингушетии, Чечни и Северной Осетии.
Все туристы с удовольствием посещают и этнографический музей 🖼 на первом этаже Башни.
Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор
  • Плата за вход в Башню Согласия (500 руб. )
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Владикавказ — Горная Ингушетия — Магас
Владикавказ — Горная Ингушетия — Магас
Владикавказ — Горная Ингушетия — Магас
Владикавказ — Горная Ингушетия — Магас

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
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14 отзывов оставили туристы

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