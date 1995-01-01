Машук – Гид из Пятигорска

Здесь, на Бермамыте, можно увидеть тот самый знаменитый и загадочный Броккенский призрак, который хорошо описан в романе Майна Рида «Всадник без головы».



Для этого нужно встретить рассвет на Бермамыте.



Туристов привлекают потрясающие виды на вертикальные отвесные эскарпы, обращённые на юг, глубокие каньоны, на дне которых стремительно бегут горные реки.



Летом радуют глаз пестрые субальпийские луга, где мирно пасутся табуны лошадей.