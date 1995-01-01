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Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт

Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Здесь, на Бермамыте, можно увидеть тот самый знаменитый и загадочный Броккенский призрак, который хорошо описан в романе Майна Рида «Всадник без головы».

Для этого нужно встретить рассвет на Бермамыте.

Туристов привлекают потрясающие виды на вертикальные отвесные эскарпы, обращённые на юг, глубокие каньоны, на дне которых стремительно бегут горные реки.

Летом радуют глаз пестрые субальпийские луга, где мирно пасутся табуны лошадей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт

Что вы увидите

  • Гора Баран
  • плато Бермамыт
План экскурсии 🧭 на Бермамыт из Пятигорска:• Выезд в 02:00 — встреча рассвета;
  • Поздний завтрак ~ в 09:00;
  • Возвращение ~ в 14:00;
  • Выезд в 06:30 — дневная поездка;
  • Завтрак ~ в 08:00;
  • Обед ~ в 12:00;
  • Возвращение ~ в 16:00. Один из самых красивых 🤩 видов на ЭльбрусПлато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем море 🌊 очень живописна. С Большого Бермамыта, на который заезжают наши внедорожники, в ясную погоду открывается самый красивый и лучший вид на Эльбрус с северной стороны и весь район Северного Приэльбрусья.
  • Эльбрус, заснеженный исполин, словно огромный белый айсберг поднимается над скалистыми предгорьями, среди которых выделяются плато Инал, Канжол, отроги плато Бичесын, а также хребты Скалистый, Боковой, Главный Кавказский. Все эти необъятные горные просторы украшают многочисленные живописные долины рек, стремительно несущие свои воды в реку Малку — главную реку Северного Приэльбрусья. Возьмите с собой:• паспорт, свидетельство о рождении (детям);
  • теплые вещи, удобную обувь;
  • деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги водителя гида
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Машук
Машук
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