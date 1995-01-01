План экскурсии 🧭 на Бермамыт из Пятигорска:• Выезд в 02:00 — встреча рассвета;
Поздний завтрак ~ в 09:00;
Возвращение ~ в 14:00;
Выезд в 06:30 — дневная поездка;
Завтрак ~ в 08:00;
Обед ~ в 12:00;
Возвращение ~ в 16:00. Один из самых красивых 🤩 видов на ЭльбрусПлато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем море 🌊 очень живописна. С Большого Бермамыта, на который заезжают наши внедорожники, в ясную погоду открывается самый красивый и лучший вид на Эльбрус с северной стороны и весь район Северного Приэльбрусья.
Эльбрус, заснеженный исполин, словно огромный белый айсберг поднимается над скалистыми предгорьями, среди которых выделяются плато Инал, Канжол, отроги плато Бичесын, а также хребты Скалистый, Боковой, Главный Кавказский. Все эти необъятные горные просторы украшают многочисленные живописные долины рек, стремительно несущие свои воды в реку Малку — главную реку Северного Приэльбрусья. Возьмите с собой:• паспорт, свидетельство о рождении (детям);
теплые вещи, удобную обувь;
деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги водителя гида
Что не входит
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.