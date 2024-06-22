Язык Тролля — это частичка Норвегии в сердце Кавказа, которая прославилась среди путешественников как живописная локация.
Во время поездки мы побываем на самом Языке Тролля, посмотрим на Безенгийское ущелье, посетим знаменитые Голубые озёра, а также искупаемся в термальных источниках.
Во время поездки мы побываем на самом Языке Тролля, посмотрим на Безенгийское ущелье, посетим знаменитые Голубые озёра, а также искупаемся в термальных источниках.
Описание экскурсииЧто вас ожидает? «Водопад из камня» В нескольких километрах от селения Кара-Су буквально из скалы вытекает кристаллически чистая вода, которая образовывает водопад невиданной красоты – Тыжынты. Мы сможем остановиться у этого водопада, чтобы запечатлеть его, а также вы сможете увидеть стих-памятник К. Мечиева, расположенный рядом с водопадом. Язык Тролля Первой локацией путешествия является знаменитый Язык Тролля. Он расположен в Безенгийском ущелье, благодаря чему со скалы доступен панорамный вид на окрестности. Это прекрасное место для запоминающихся фото! Голубые озёра Следующей локацией в нашей поездке станут известные ещё с советских времён Голубые озёра. Голубые озёра — это группа из пяти водоёмов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Все они карстового происхождения, а самым знаменитым и посещаемым является озеро Церик-Кёль (в переводе «гнилое озеро»). Оно получило своё название благодаря специфическому запаху сероводорода, напоминающему тухлые яйца. Черекское ущелье Это место славится своим видом, так как тоже является тесниной. Из-за большой высоты стен ущелья, в самом его низу царит вечная прохлада, так как солнечные лучи туда просто-напросто не попадают. Сама дорога через ущелье очень живописная и ведёт к древнему селению Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путем. Верхняя Балкария — это место, соединившее в себе истинную красоту дикой природы с самобытностью древних строений, уютно расположившихся на территории села. Замок Шато-Эркен Мы сможем посетить очень фотогеничный замок, построенный относительно недавно, который находится посреди красивого бирюзового озера в окружении множества деревьев, где вы сможете переместиться во времена Средневековья. Купание в термальном источнике Напоследок мы посетим термальный источник, в котором вы сможете отдохнуть после длительного и наполненного красочными впечатлениями путешествия (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!). Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
- Поездки в маленьких группах до 6-7 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
- Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
- Заберём вас от вашего места проживания в Пятигорске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- Водопад Тыжынты
- Язык Тролля
- Голубые озёра
- Черек-Балкарская теснина
- Селение Верхняя Балкария
- Древние башни
- Замок Шато-Эркен
- Термальный источник
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение
Что не входит в цену
- 600 ₽/чел. - термальный источник (по желанию)
- 100 ₽/чел. - вход на территорию замка Шато-Эркен (по желанию)
- Питание и напитки в кафе
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Вчера побывала на потрясающей экскурсии в Верхнюю Балкарию и на язык тролля. С погодой нам повезло, посетили все локации с потрясающими видами. Гид Станислав выше всяких похвал! Много интересной информации,
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Спасибо за экскурсию, очень красиво. Скажу фразой великого соотечественника, «лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал». Гид, Марк, профессионал во всех отношениях, знание природы, истории, вождение автомобиля. Оценка-отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень понравилась экскурсия. Замечательный экскурсовод Игорь рассказывал интересно, с юмором. Посетили много мест, сделали замечательные фото. Хотелось, чтобы на следующей поездке было его сопровождение!!!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ездили с Сергеем. Очень понравилось. Сергей по дороге рассказывал много интересного. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Впервые не понравилась экскурсия. Гид ничего особо не рассказывал, а если что то и говорил, то очень тихо, на заднем ряду ничего не слышно. Купаться на горячий источник не возили.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Впервые не понравилась экскурсия. Гид ничего особо не рассказывал, а если что то и говорил, то очень тихо, на заднем ряду ничего не слышно. Купаться на горячий источник не возили.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Язык Тролля, Балкария и термальные источники из Пятигорска»
Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
5200 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в небольшой группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра и термальные источники в комфортной поездке
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
5200 ₽ за человека
-20%
5200 ₽ за человека