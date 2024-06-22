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О Ольга читать дальше уменьшить подача веселая, совершенно не напрягала. Помогал во всем, в чем мог) был и водителем, и гидом, и официантом и фотографом❤️ Всем рекомендую эту экскурсию с великолепными видами, вкусной Кавказской кухней и квалифицированным гидом! Вчера побывала на потрясающей экскурсии в Верхнюю Балкарию и на язык тролля. С погодой нам повезло, посетили все локации с потрясающими видами. Гид Станислав выше всяких похвал! Много интересной информации, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Родионов Спасибо за экскурсию, очень красиво. Скажу фразой великого соотечественника, «лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал». Гид, Марк, профессионал во всех отношениях, знание природы, истории, вождение автомобиля. Оценка-отлично. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Очень понравилась экскурсия. Замечательный экскурсовод Игорь рассказывал интересно, с юмором. Посетили много мест, сделали замечательные фото. Хотелось, чтобы на следующей поездке было его сопровождение!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Ездили с Сергеем. Очень понравилось. Сергей по дороге рассказывал много интересного. Рекомендуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Ася Впервые не понравилась экскурсия. Гид ничего особо не рассказывал, а если что то и говорил, то очень тихо, на заднем ряду ничего не слышно. Купаться на горячий источник не возили. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет