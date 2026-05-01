Вы увидите причудливые скалы и яркое Голубое озеро, полюбуетесь первыми лучами солнца на плато Бермамыт, снежными шапками Эльбруса и Кавказского хребта. Попьёте лечебной минеральной воды из источников.
Чистый воздух, нетронутая природа и окружающий простор зарядят энергией и подарят ощущение обновления и перезагрузки.
Описание тура
Организационные детали
С собой вам понадобятся: паспорт, ветровка, толстовка и флисовая кофта, спортивные брюки, джинсы, удобная обувь (кроссовки), футболка, солнцезащитные очки.
Проживание. Отели 4* в Пятигорске, размещение двухместное. Возможно одноместное за доплату.
Питание. Завтраки в отелях, обеды в кафе, пикники в горах. Ужины оплачиваются дополнительно.
Дети. От 12 лет.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство с Пятигорском
Встречаем гостей в аэропорту Минеральные Воды. Если вы прилетите утренним рейсом, вас будет ждёт небольшая прогулка по городу-курорту Пятигорску.
Заселение в отель в Пятигорске.
Урочище Джилы-Су и «Долина нарзанов»
После завтрака направляемся в урочище Джилы-Су — очень живописную курортную местность в Кабардино-Балкарии на северной стороне Эльбруса. Здесь много природных достопримечательностей: горячие источники, водопады, каменные менгиры. Первозданные виды и целебный воздух позволяют забыть об усталости и городской суете.
По высокогорной дороге доедем до «аватаров» — скал причудливой формы возле реки Харбаз. Полюбуемся горой Тузлук (Кавказская пирамида), высота которой достигает 40 метров. Считается, что у её подножия в древности проводились священные обряды, а сама гора использовалась в качестве обсерватории, о чём свидетельствует ещё одно её название — «Сокровищница солнца».
Далее полюбуемся шумными водопадами Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и устроим пикник в красивом месте. Посетим плато Шаджатмаз с плоской вершиной в 2100 метрах над уровнем моря, где почти все дни в году светит солнце. Затем направимся в экопарк «Долина нарзанов», где на поверхность выходят около 20 мощных минеральных источников с лечебной водой. После вернёмся в отель.
Плато Бермамыт
Сегодня едем на впечатляющее плато Бермамыт встречать рассвет, куда, несмотря на труднодоступность, возили отдыхающих ещё в 19 веке. Полюбуемся несимметричными склонами, каменными столбами и резными каньонами. Со смотровой площадки насладимся перехватывающим дыхание видом Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. Вы увидите скалы «Два брата» («Монахи»), образовавшиеся в результате разрушения горных пород и напоминающие человеческие фигуры в капюшонах, и каменный амфитеатр. Представьте, сколько потрясающих кадров вы сможете сегодня сделать!
После обеда в местном кафе вернёмся в Пятигорск.
У вас останется время, чтобы самостоятельно прогуляться и осмотреть достопримечательности.
Безенгийское ущелье, Черекская теснина и Голубое озеро
Позавтракав, держим путь к «Языку Тролля» по-кавказски — каменному выступу над пропастью в Безенгийском ущелье. Здесь получаются захватывающие снимки! Следующей остановкой станет Черекская теснина, где полюбуемся панорамой горных массивов и реки Черек. Увидим и Голубое озеро, которое привлекает путешественников необыкновенным цветом воды.
Затем отправимся в аэропорт. Рекомендуем планировать вылет не ранее 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|52 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт
- Работа гида
- Проживание
- Завтраки и обеды, 2 пикника
- Передвижение на комфортабельных внедорожниках Toyota
Что не входит в цену
- Проезд/перелёт до Минеральных Вод и обратно
- Ужины
- Одноместное размещение