После завтрака направляемся в урочище Джилы-Су — очень живописную курортную местность в Кабардино-Балкарии на северной стороне Эльбруса. Здесь много природных достопримечательностей: горячие источники, водопады, каменные менгиры. Первозданные виды и целебный воздух позволяют забыть об усталости и городской суете.

По высокогорной дороге доедем до «аватаров» — скал причудливой формы возле реки Харбаз. Полюбуемся горой Тузлук (Кавказская пирамида), высота которой достигает 40 метров. Считается, что у её подножия в древности проводились священные обряды, а сама гора использовалась в качестве обсерватории, о чём свидетельствует ещё одно её название — «Сокровищница солнца».

Далее полюбуемся шумными водопадами Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и устроим пикник в красивом месте. Посетим плато Шаджатмаз с плоской вершиной в 2100 метрах над уровнем моря, где почти все дни в году светит солнце. Затем направимся в экопарк «Долина нарзанов», где на поверхность выходят около 20 мощных минеральных источников с лечебной водой. После вернёмся в отель.