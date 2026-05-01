Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье

Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Это путешествие насыщено горными панорамами и искрящимися водопадами.

Вы увидите причудливые скалы и яркое Голубое озеро, полюбуетесь первыми лучами солнца на плато Бермамыт, снежными шапками Эльбруса и Кавказского хребта. Попьёте лечебной минеральной воды из источников.

Чистый воздух, нетронутая природа и окружающий простор зарядят энергией и подарят ощущение обновления и перезагрузки.
Описание тура

Организационные детали

С собой вам понадобятся: паспорт, ветровка, толстовка и флисовая кофта, спортивные брюки, джинсы, удобная обувь (кроссовки), футболка, солнцезащитные очки.

Проживание. Отели 4* в Пятигорске, размещение двухместное. Возможно одноместное за доплату.

Питание. Завтраки в отелях, обеды в кафе, пикники в горах. Ужины оплачиваются дополнительно.

Дети. От 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство с Пятигорском

Встречаем гостей в аэропорту Минеральные Воды. Если вы прилетите утренним рейсом, вас будет ждёт небольшая прогулка по городу-курорту Пятигорску.
Заселение в отель в Пятигорске.

2 день

Урочище Джилы-Су и «Долина нарзанов»

После завтрака направляемся в урочище Джилы-Су — очень живописную курортную местность в Кабардино-Балкарии на северной стороне Эльбруса. Здесь много природных достопримечательностей: горячие источники, водопады, каменные менгиры. Первозданные виды и целебный воздух позволяют забыть об усталости и городской суете.

По высокогорной дороге доедем до «аватаров» — скал причудливой формы возле реки Харбаз. Полюбуемся горой Тузлук (Кавказская пирамида), высота которой достигает 40 метров. Считается, что у её подножия в древности проводились священные обряды, а сама гора использовалась в качестве обсерватории, о чём свидетельствует ещё одно её название — «Сокровищница солнца».

Далее полюбуемся шумными водопадами Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и устроим пикник в красивом месте. Посетим плато Шаджатмаз с плоской вершиной в 2100 метрах над уровнем моря, где почти все дни в году светит солнце. Затем направимся в экопарк «Долина нарзанов», где на поверхность выходят около 20 мощных минеральных источников с лечебной водой. После вернёмся в отель.

3 день

Плато Бермамыт

Сегодня едем на впечатляющее плато Бермамыт встречать рассвет, куда, несмотря на труднодоступность, возили отдыхающих ещё в 19 веке. Полюбуемся несимметричными склонами, каменными столбами и резными каньонами. Со смотровой площадки насладимся перехватывающим дыхание видом Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. Вы увидите скалы «Два брата» («Монахи»), образовавшиеся в результате разрушения горных пород и напоминающие человеческие фигуры в капюшонах, и каменный амфитеатр. Представьте, сколько потрясающих кадров вы сможете сегодня сделать!

После обеда в местном кафе вернёмся в Пятигорск.
У вас останется время, чтобы самостоятельно прогуляться и осмотреть достопримечательности.

4 день

Безенгийское ущелье, Черекская теснина и Голубое озеро

Позавтракав, держим путь к «Языку Тролля» по-кавказски — каменному выступу над пропастью в Безенгийском ущелье. Здесь получаются захватывающие снимки! Следующей остановкой станет Черекская теснина, где полюбуемся панорамой горных массивов и реки Черек. Увидим и Голубое озеро, которое привлекает путешественников необыкновенным цветом воды.

Затем отправимся в аэропорт. Рекомендуем планировать вылет не ранее 21:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник52 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт
  • Работа гида
  • Проживание
  • Завтраки и обеды, 2 пикника
  • Передвижение на комфортабельных внедорожниках Toyota
Что не входит в цену
  • Проезд/перелёт до Минеральных Вод и обратно
  • Ужины
  • Одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1090 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

