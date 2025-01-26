Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, посетите его колоритные окраины и узнайте удивительные истории и легенды
13 апр в 09:00
19 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Две оккупации, или Почему Ростов-на-Дону - не город-герой
Разобраться в деталях военной истории и посетить братские захоронения и места с боевым прошлым
5 апр в 08:00
6 апр в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Мистический Ростов-на-Дону
Посетить места силы и узнать о загадочных событиях в истории города
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
6500 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 января 2025Андрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узнали и увидели всё самое
- ККсения9 мая 2023Спасибо огромное Игорю за совершенно неординарный и увлекательный маршрут! Если у вас пытливый ум, вам интересна история и вы любите
- ЕЕлена1 августа 2021Отличная нестандартная экскурсия по Ростову и его окрестностям, основанная на достоверных, фактах и предполагаемых событиях. Вы увидите реальные объекты, происхождение
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Змиевская балка»
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