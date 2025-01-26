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и назначение которых пока не имеет объяснений, узнаете отдельные страницы истории, о которых, к сожалению, на официальных экскурсиях не расскажут. Советую ездить вечером, чтобы была возможность насладиться ароматом степи по дороге в Старочеркасск. Гид ответит на любые вопросы, касающиеся прошлого и настоящего города и окрестностей. P.S. Но тот, кто ждет увидеть приведений или леших, Вам не сюда. Здесь неизведанно, но реально.