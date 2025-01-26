Змиевская балка – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Змиевская балка» в Ростове-на-Дону, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, посетите его колоритные окраины и узнайте удивительные истории и легенды
13 апр в 09:00
19 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Две оккупации, или Почему Ростов-на-Дону - не город-герой
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Две оккупации, или Почему Ростов-на-Дону - не город-герой
Разобраться в деталях военной истории и посетить братские захоронения и места с боевым прошлым
5 апр в 08:00
6 апр в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Мистический Ростов-на-Дону
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Мистический Ростов-на-Дону
Посетить места силы и узнать о загадочных событиях в истории города
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
6500 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 января 2025
    Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
    Андрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узнали и увидели всё самое
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    главное и важное. Андрей, самый лучший рассказчик, очень много фактов и дат. Безумно интересная экскурсия! Обязательно ещё вернёмся! Всем советуем, не пожалеете. Рекомендуем однозначно!!!!!!

    Андрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узналиАндрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узналиАндрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узналиАндрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узналиАндрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узналиАндрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узналиАндрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узналиАндрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узналиАндрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узналиАндрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узнали
  • К
    Ксения
    9 мая 2023
    Мистический Ростов-на-Дону
    Спасибо огромное Игорю за совершенно неординарный и увлекательный маршрут! Если у вас пытливый ум, вам интересна история и вы любите
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    сами искать ответы, эта экскурсия для вас! Места не сильно туристические, вы полностью погружаетесь в атмосферу этих мест, соприкасаетесь с природой и полностью переключаете свое сознание! Игорь очень эрудированный экскурсовод, очень интересный, душевный и приветливый собеседник! Спасибо Игорю огромное за незабываемые впечатления!

  • Е
    Елена
    1 августа 2021
    Мистический Ростов-на-Дону
    Отличная нестандартная экскурсия по Ростову и его окрестностям, основанная на достоверных, фактах и предполагаемых событиях. Вы увидите реальные объекты, происхождение
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    и назначение которых пока не имеет объяснений, узнаете отдельные страницы истории, о которых, к сожалению, на официальных экскурсиях не расскажут. Советую ездить вечером, чтобы была возможность насладиться ароматом степи по дороге в Старочеркасск. Гид ответит на любые вопросы, касающиеся прошлого и настоящего города и окрестностей. P.S. Но тот, кто ждет увидеть приведений или леших, Вам не сюда. Здесь неизведанно, но реально.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Змиевская балка»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  4. Район Нахичевань
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  6. Стела «Освободителям Ростова»
  7. Покровский храм
  8. Тачанка-ростовчанка
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  10. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Змиевская балка" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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