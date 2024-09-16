Смотровые площадки Ростова-на-Дону

3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
Путешествуйте по Ростову-на-Дону на своём авто и откройте для себя его уникальные достопримечательности. Узнайте, почему Ростов называют папой
«Прогуляемся по набережной Дона и заглянем на лучшие смотровые площадки»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
до 18 чел.
Здравствуй, Ростов-на-Дону
Увидеть, узнать и понять всё самое главное и интересное
Начало: На улице Большая Садовая
«Обзорная площадка на улице Седова»
23 ноя в 18:00
21 дек в 18:00
1 333₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Побывать там, куда обычно не водят экскурсии, и познакомиться с городом с новой стороны
«смотровая площадка у памятника стачке 1902 г»
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮля16 сентября 2024Экскурсия на 5 с плюсом! Как учитель истории, я ценю, когда гид способен глубоко и структурировано рассказать о городе. И
- ССергей12 сентября 2024Очень понравилась экскурсия! Гид настолько увлеченно рассказывала о городе, что мы с головой погрузились в его историю. Маршрут продуман до
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Смотровые площадки»
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