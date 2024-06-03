1 чел.
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3 часа
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Центральный квадрат Ростова-на-Дону - история в каждом шаге
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
- ААндрей21 мая 2024Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!
- ААлександр2 мая 2024Экскурсовод любит свой город и это подкупает - советую супер
- ССергей13 апреля 2024Отличная и насыщенная экскурсия на различные факты.
- ННаталья27 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.
- ИИгорь8 ноября 2023Елена - прекрасный гид. Информация подается легко и интересно!
- ММихаил19 августа 2023Нам особенно понравилось живое взаимодействие: возможность отклониться от темы (и даже от маршрута!), зайти в кафе, обсудить какие-то детали… Ведь
- ВВера8 мая 2023Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Стела «Освободителям Ростова»»
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