Стела «Освободителям Ростова» – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Стела «Освободителям Ростова»» в Ростове-на-Дону, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
Ростов - город солнца и цветов
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 670 за всё до 20 чел.
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Центральный квадрат Ростова-на-Дону - история в каждом шаге
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
  • А
    Андрей
    21 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
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    машину и после экскурсии она с водителем отвезла нас прямо к поезду. Елена, как и водитель, очень приятные и внимательные люди, которые постарались оставить в нашей памяти приятные воспоминания о Ростове. За три часа экскурсии мы не только посмотрели основные достопримечательности города, но и отведали вкусных лепёшек и пирогов (вне программы). Елена хороший профессиональный гид. Ей низкий поклон и большое спасибо! Водитель тоже был на высоте, помогая и делая всё так, чтобы нам было максимально комфортно. Общая оценка по пятибальной шкале – конечно «5».

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла замечательно!
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Экскурсовод любит свой город и это подкупает - советую супер
  • С
    Сергей
    13 апреля 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Отличная и насыщенная экскурсия на различные факты.
  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.
    Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового дляЭкскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового дляЭкскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для
  • И
    Игорь
    8 ноября 2023
    Центральный квадрат Ростова-на-Дону
    Елена - прекрасный гид. Информация подается легко и интересно!
  • М
    Михаил
    19 августа 2023
    Центральный квадрат Ростова-на-Дону
    Нам особенно понравилось живое взаимодействие: возможность отклониться от темы (и даже от маршрута!), зайти в кафе, обсудить какие-то детали… Ведь
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    город — это живой объект, а не просто застывшая картинка. Елена при этом всегда возвращалась к основной линии рассказа. Все это помогло и Ростов почувствовать, и удовольствие получить, и не устать. Огромное спасибо!

  • В
    Вера
    8 мая 2023
    Центральный квадрат Ростова-на-Дону
    Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸
    Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸Обзорная экскурсия по Ростову очень понравилась. Благодаря Елене заглянули и в парадные, и во дворы, смогли посмотреть старину в неизмененном виде🌸

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Стела «Освободителям Ростова»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
  2. Ростов - город солнца и цветов
  3. Центральный квадрат Ростова-на-Дону
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Стела «Освободителям Ростова»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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