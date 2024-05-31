Экскурсия познакомит вас с Пушкинской улицей, одной из самых красивых в Ростове-на-Дону, и позволит увидеть колоритные купеческие особняки XIX – начала XX столетия.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Осмотр города начнется с дома Н. Парамонова, построенного в 1914 году по проекту Леонида Эберга. Далее мы направимся к дому адвоката А. П. Петрова, где работает Музей изобразительных искусств, а затем полюбуемся домом Ивана Зворыкина, который некогда принадлежал ростовскому градоначальнику. На Пушкинской 83 вас ожидает осмотр особняка Евы Шпильрейн — доходного дома, построенного в 1897 году. Изначально его владелицей была зубной врач, позже стены сооружения занимало Бельгийское консульство, а сейчас в нем располагается музей Сабины Шпильрейн (ученицы Фрейда и Юнга). Прогулка по городу приведет нас к парку Горького. В арке его главного входа размещается смотровая площадка, позволяющая полюбоваться живописными видами. Далее мы прогуляемся по Большой Садовой улице, осмотрим роскошное Здание городской думы, Доходный дом М. М. Костанаева и купеческие особняки. По пути остановимся у Парамоновских складов, возведенных в середине XIX века. В завершение экскурсии вы побываете на набережной и полюбуетесь на множество интересных скульптур. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пушкинская улица
- Дом Н. Парамонова
- Дом адвоката А.П. Петрова
- Особняк Евы Шпильрейн
- Парк Горького
- Улица Большая Садовая
- Здание городской думы
- Доходный дом М.М. Костанаева
- Парамоновские склады
- Набережная
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!
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