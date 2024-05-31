Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия познакомит вас с Пушкинской улицей, одной из самых красивых в Ростове-на-Дону, и позволит увидеть колоритные купеческие особняки XIX – начала XX столетия. 5 2 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Ростове-на-Дону Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Осмотр города начнется с дома Н. Парамонова, построенного в 1914 году по проекту Леонида Эберга. Далее мы направимся к дому адвоката А. П. Петрова, где работает Музей изобразительных искусств, а затем полюбуемся домом Ивана Зворыкина, который некогда принадлежал ростовскому градоначальнику. На Пушкинской 83 вас ожидает осмотр особняка Евы Шпильрейн — доходного дома, построенного в 1897 году. Изначально его владелицей была зубной врач, позже стены сооружения занимало Бельгийское консульство, а сейчас в нем располагается музей Сабины Шпильрейн (ученицы Фрейда и Юнга). Прогулка по городу приведет нас к парку Горького. В арке его главного входа размещается смотровая площадка, позволяющая полюбоваться живописными видами. Далее мы прогуляемся по Большой Садовой улице, осмотрим роскошное Здание городской думы, Доходный дом М. М. Костанаева и купеческие особняки. По пути остановимся у Парамоновских складов, возведенных в середине XIX века. В завершение экскурсии вы побываете на набережной и полюбуетесь на множество интересных скульптур. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пушкинская улица

Дом Н. Парамонова

Дом адвоката А.П. Петрова

Особняк Евы Шпильрейн

Парк Горького

Улица Большая Садовая

Здание городской думы

Доходный дом М.М. Костанаева

Парамоновские склады

Набережная Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое удобное время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.