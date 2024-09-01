Музей железнодорожной техники – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей железнодорожной техники» в Ростове-на-Дону, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Ростов-на-Дону древний и современный - обзорная экскурсия по городу
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Ростов-на-Дону древний и современный
Познакомьтесь с историей и современностью Ростова-на-Дону. Прогулка по Покровскому скверу, набережной Дона и многим другим знаковым местам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Музей железнодорожной техники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
  2. «Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
  3. Ростов-на-Дону древний и современный - обзорная экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Район Нахичевань
  7. Покровский храм
  8. Стела «Освободителям Ростова»
  9. Покровский сквер
  10. Тачанка-ростовчанка
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в апреле 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Музей железнодорожной техники" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 8653. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Музей железнодорожной техники», 31 ⭐ отзыв, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь