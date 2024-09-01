Благодарим Римму Борисовну за интересную, всеобъемлющую, запоминающуюся экскурсию по Ростову на Дону! Опытный, профессиональный, заботливый гид. Время экскурсии пролетело не заметно!

Л Лия

Хочу выразить благодарность гиду - Даниилу Денисовичу - за увлекательнейшую экскурсию по историческому центру Ростова. Я узнала, действительно, очень много интересных фактов о своем родном городе, о судьбах людей, живших столетия назад. В общем, я очень довольна. Спасибо!