Мустанги ростовского заповедника — единственные живые обитатели острова под названием Водный, в центре самого соленого озера Ростовской области Маныч-Гудило. Популяция находится под охраной ЮНЕСКО. Это представители очень редкой крупной донской породы лошадей — рост их достигает 173 см в холке.
Во время экскурсии 🧭 на остров 🏝️ мустангов:
Вы увидите озёра Манычской долины — Лопуховатое, Круглое, Грузское и др., узнаете об истории 📖 их возникновения.
Посетите одно из крупнейших солёных озёр на юге России — Маныч-Гудило, услышите легенды о нём, историю его возникновения.
Познакомитесь с водоплавающими и околоводными птицами заповедника.
На пароме переправитесь в самый центр озера Маныч-Гудило, где находится остров Водный — остров Вольных коней. Обитатели острова — Вольный табун — одна из достопримечательностей 🏛️ Государственного природного заповедника «Ростовский». Не много есть на планете мест, где можно наблюдать вольных лошадей, разве что, на острове Сейбл в Канаде и на островах Ассатиг и Чинкотиг (штат Виргиния, США). На острове Водный экскурсанты смогут познакомиться с историей появления мустангов, с их жизнью и повадками.
Программа тура:
06:30 — Отправление из Ростова. Начало экскурсии (в пути ~4, 5 часа).
11:00 — Прибытие в заповедник «Ростовский». Встреча и знакомство с инструктором.
11:15 — Переправа на остров Водный к мустангам, джиппинг, экскурсия ⛳ — Отправление из заповедника (в пути ~4, 5 часа).
20:00 — Прибытие в Ростов к месту отправления.
Важная информация:
Группа лимитирована самим заповедником - 10 человек (только взрослые), практически, индивидуальное обслуживание.
Мы едем в степь, где нет асфальта, экскурсия проводится под открытым небом, поэтому одевайтесь максимально тепло по погоде, как на долгую прогулку 👣, обязательно возьмите головной убор (шапка или панама), если будет дождливо — непромокаемую удобную обувь (на смену резиновые сапоги можно взять с собой), которую не страшно испачкать; во избежание царапин от степных растений и укусов насекомых — вся одежда максимально закрытая.
Что брать с собой: питание, фотокамеры, хорошее настроение.
Что входит
Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
Услуги гида экскурсовода
Переправа и экскурсия на острове Водный
Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Московская, 53
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.