Мустанги ростовского заповедника — единственные живые обитатели острова под названием Водный, в центре самого соленого озера Ростовской области Маныч-Гудило. Популяция находится под охраной ЮНЕСКО. Это представители очень редкой крупной донской породы лошадей — рост их достигает 173 см в холке.

Во время экскурсии 🧭 на остров 🏝️ мустангов:

Вы увидите озёра Манычской долины — Лопуховатое, Круглое, Грузское и др., узнаете об истории 📖 их возникновения.

Посетите одно из крупнейших солёных озёр на юге России — Маныч-Гудило, услышите легенды о нём, историю его возникновения.

Познакомитесь с водоплавающими и околоводными птицами заповедника.

На пароме переправитесь в самый центр озера Маныч-Гудило, где находится остров Водный — остров Вольных коней. Обитатели острова — Вольный табун — одна из достопримечательностей 🏛️ Государственного природного заповедника «Ростовский». Не много есть на планете мест, где можно наблюдать вольных лошадей, разве что, на острове Сейбл в Канаде и на островах Ассатиг и Чинкотиг (штат Виргиния, США). На острове Водный экскурсанты смогут познакомиться с историей появления мустангов, с их жизнью и повадками.

Программа тура:

06:30 — Отправление из Ростова. Начало экскурсии (в пути ~4, 5 часа).

11:00 — Прибытие в заповедник «Ростовский». Встреча и знакомство с инструктором.

11:15 — Переправа на остров Водный к мустангам, джиппинг, экскурсия ⛳ — Отправление из заповедника (в пути ~4, 5 часа).

20:00 — Прибытие в Ростов к месту отправления.

Важная информация: