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Мустанги ростовского заповедника — однодневный тур на остров Вольных Коней

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
На экскурсии 🧭 вы увидите озёра Манычской долины и единственных обитателей острова Водный — мустангов, представителей очень редкой крупной донской породы лошадей.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 4 200 ₽ за человека

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Мустанги ростовского заповедника — однодневный тур на остров Вольных Коней
Мустанги ростовского заповедника — однодневный тур на остров Вольных Коней

Что вы увидите

  • Заповедник «Ростовский»
  • Остров Водный
  • Озеро Маныч-Гудило
  • Мустанги
Мустанги ростовского заповедника — единственные живые обитатели острова под названием Водный, в центре самого соленого озера Ростовской области Маныч-Гудило. Популяция находится под охраной ЮНЕСКО. Это представители очень редкой крупной донской породы лошадей — рост их достигает 173 см в холке.

Во время экскурсии 🧭 на остров 🏝️ мустангов:

  • Вы увидите озёра Манычской долины — Лопуховатое, Круглое, Грузское и др., узнаете об истории 📖 их возникновения.
  • Посетите одно из крупнейших солёных озёр на юге России — Маныч-Гудило, услышите легенды о нём, историю его возникновения.
  • Познакомитесь с водоплавающими и околоводными птицами заповедника.
  • На пароме переправитесь в самый центр озера Маныч-Гудило, где находится остров Водный — остров Вольных коней. Обитатели острова — Вольный табун — одна из достопримечательностей 🏛️ Государственного природного заповедника «Ростовский». Не много есть на планете мест, где можно наблюдать вольных лошадей, разве что, на острове Сейбл в Канаде и на островах Ассатиг и Чинкотиг (штат Виргиния, США). На острове Водный экскурсанты смогут познакомиться с историей появления мустангов, с их жизнью и повадками.

Программа тура:

  • 06:30 — Отправление из Ростова. Начало экскурсии (в пути ~4, 5 часа).
  • 11:00 — Прибытие в заповедник «Ростовский». Встреча и знакомство с инструктором.
  • 11:15 — Переправа на остров Водный к мустангам, джиппинг, экскурсия ⛳ — Отправление из заповедника (в пути ~4, 5 часа).
  • 20:00 — Прибытие в Ростов к месту отправления.

Важная информация:

  • Группа лимитирована самим заповедником - 10 человек (только взрослые), практически, индивидуальное обслуживание.
  • Мы едем в степь, где нет асфальта, экскурсия проводится под открытым небом, поэтому одевайтесь максимально тепло по погоде, как на долгую прогулку 👣, обязательно возьмите головной убор (шапка или панама), если будет дождливо — непромокаемую удобную обувь (на смену резиновые сапоги можно взять с собой), которую не страшно испачкать; во избежание царапин от степных растений и укусов насекомых — вся одежда максимально закрытая.
  • Что брать с собой: питание, фотокамеры, хорошее настроение.
Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Услуги гида экскурсовода
  • Переправа и экскурсия на острове Водный
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Московская, 53
Мустанги ростовского заповедника — однодневный тур на остров Вольных Коней
Мустанги ростовского заповедника — однодневный тур на остров Вольных Коней
Мустанги ростовского заповедника — однодневный тур на остров Вольных Коней
Мустанги ростовского заповедника — однодневный тур на остров Вольных Коней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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