Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

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Экскурсия в Солотчу и дом-музей И. П. Пожалостина

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Рязани
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.

П.

Пожалостина
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Солотчу и дом-музей И. П. Пожалостина
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И. П. Пожалостина
У вас будет возможность открыть для себя Солотчу — ранее село, а ныне — микрорайон Рязани. Его не случайно зачастую называют воротами в Мещёру. Здесь можно насладиться удивительной природой, побродить меж вековых сосен, полюбоваться тихой заводью. В этом уголке Рязанской земли расположен белокаменный женский действующий Солотчинский монастырь, основанный на высоком берегу реки Старицы в 1390 году. Местные храмы, с которыми связаны различные события российской истории 📖, закрыли после революции. Возрождён монастырь был только в 1993 году.
В Солотче вы также познакомитесь с домом-музеем академика и художника И. П. Пожалостина. Экспозиция рассказывает гостям о творчестве выдающегося русского художника, начиная с его первых опытов в гравюре и заканчивая ненапечатанной гравюрой с картины А. А. Иванова «Явление Христа народу». Здесь же можно узнать, как связаны с Солотчей литераторы Аркадий Гайдар, Константин Паустовский и другие известные люди.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля и входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия в Солотчу и дом-музей И. П. Пожалостина

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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