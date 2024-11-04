1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
Сегодня в 17:00
10 ноя в 10:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
4.5 часа
Квест
Квест по усадьбе фон Дервиза
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 11:00
10 ноя в 11:00
2 850₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Семейный квест в историческом центре Рязани «7 заветов князя»
Разобрать надпись на старославянском, подержать древнюю гривну и найти место с картины художника
Начало: На Соборной улице
10 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав4 ноября 2024Квест-экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно, необычная подача исторического материала. Спасибо организаторам-энтузиастам, которые всей душой болеют за восстановление истории Старожилово. Мы рады, что познакомились с этим уникальным местом России.
- ЕЕлена14 октября 2024Была с двумя дочками 12 и 15 лет. Они в полном восторге!!! Очень красивые места, интересная программа, шикарные лошади!!! Спасибо большое организатором за вкусный обед, тепло и любовь к своему делу!!!
- ЮЮлия24 сентября 2024Интересные факты и фотографии помогают увидеть центр города, каким он был в XIX в. Теперь, глядя на привычные улицы и площадь, представляешь, как ходили по ним коробейники и Есенин) Спасибо экскурсоводу Анатолию за интересный рассказ.
- ННикита18 июля 2024Проходили квест вдвоем с сыном. На удивление 4,5 часовая экскурсия ему понравилась, скорее всего из за игрового элемента. Но должен
- ААлександр27 января 2024Экскурсия увлекательная, дочь радовалась призам! Но надо доработать подачу, чтобы рассказывать на ходу - иначе холодно.
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