В Вячеслав Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово Квест-экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно, необычная подача исторического материала. Спасибо организаторам-энтузиастам, которые всей душой болеют за восстановление истории Старожилово. Мы рады, что познакомились с этим уникальным местом России.

Е Елена Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово Была с двумя дочками 12 и 15 лет. Они в полном восторге!!! Очень красивые места, интересная программа, шикарные лошади!!! Спасибо большое организатором за вкусный обед, тепло и любовь к своему делу!!!

Ю Юлия Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани Интересные факты и фотографии помогают увидеть центр города, каким он был в XIX в. Теперь, глядя на привычные улицы и площадь, представляешь, как ходили по ним коробейники и Есенин) Спасибо экскурсоводу Анатолию за интересный рассказ.

Н Никита Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово читать дальше отметить, что посещая экскурсию вы в первую очередь вносите вклад в восстановление культурного состояния региона. Поэтому не ждите красивых залов. Будет интересная история и постепенно восстанавливающиеся из руин историческое место. Проходили квест вдвоем с сыном. На удивление 4,5 часовая экскурсия ему понравилась, скорее всего из за игрового элемента. Но должен