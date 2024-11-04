Игры – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Рязани, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
Сегодня в 17:00
10 ноя в 10:00
2 800 за всё до 10 чел.
Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
Пешая
5 отзывов
4.5 часа
Квест
Квест по усадьбе фон Дервиза
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 11:00
10 ноя в 11:00
2 850 за человека
Семейный квест в историческом центре Рязани «7 заветов князя»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Семейный квест в историческом центре Рязани «7 заветов князя»
Разобрать надпись на старославянском, подержать древнюю гривну и найти место с картины художника
Начало: На Соборной улице
10 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
от 5 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    4 ноября 2024
    Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
    Квест-экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно, необычная подача исторического материала. Спасибо организаторам-энтузиастам, которые всей душой болеют за восстановление истории Старожилово. Мы рады, что познакомились с этим уникальным местом России.
    Квест-экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно, необычная подача исторического материала. Спасибо организаторам-энтузиастам, которые всейКвест-экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно, необычная подача исторического материала. Спасибо организаторам-энтузиастам, которые всейКвест-экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно, необычная подача исторического материала. Спасибо организаторам-энтузиастам, которые всейКвест-экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно, необычная подача исторического материала. Спасибо организаторам-энтузиастам, которые всейКвест-экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно, необычная подача исторического материала. Спасибо организаторам-энтузиастам, которые всейКвест-экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно, необычная подача исторического материала. Спасибо организаторам-энтузиастам, которые всей
  • Е
    Елена
    14 октября 2024
    Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
    Была с двумя дочками 12 и 15 лет. Они в полном восторге!!! Очень красивые места, интересная программа, шикарные лошади!!! Спасибо большое организатором за вкусный обед, тепло и любовь к своему делу!!!
  • Ю
    Юлия
    24 сентября 2024
    Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
    Интересные факты и фотографии помогают увидеть центр города, каким он был в XIX в. Теперь, глядя на привычные улицы и площадь, представляешь, как ходили по ним коробейники и Есенин) Спасибо экскурсоводу Анатолию за интересный рассказ.
  • Н
    Никита
    18 июля 2024
    Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
    Проходили квест вдвоем с сыном. На удивление 4,5 часовая экскурсия ему понравилась, скорее всего из за игрового элемента. Но должен
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    отметить, что посещая экскурсию вы в первую очередь вносите вклад в восстановление культурного состояния региона. Поэтому не ждите красивых залов. Будет интересная история и постепенно восстанавливающиеся из руин историческое место.

  • А
    Александр
    27 января 2024
    Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
    Экскурсия увлекательная, дочь радовалась призам! Но надо доработать подачу, чтобы рассказывать на ходу - иначе холодно.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
  2. Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
  3. Семейный квест в историческом центре Рязани «7 заветов князя»
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Соборная площадь
  7. Церковь Спаса-на-Яру
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Солотча
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в ноябре 2024
Сейчас в Рязани в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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