Встреча туристов в Рязани:
Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.
Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» –улице Почтовой и улице Соборной.
Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.
Экскурсия по территории Рязанского Кремля.
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.
Внешний осмотр великолепного Успенского собора.
Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим «народным» архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр «нарышкинского барокко», богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
Обед в кафе.
Посещение п. Солотча.
Переезд в столицу мещерского края.
Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани.
В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества.
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку. Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.
Посещение РК «В некотором царстве».
Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство!
Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами и собственным мини-зоопарком.
Свободное время (1 час).
Фотостоп в ГК «Рыбацкая деревня».
На обратном пути заглянем в настоящую скандинавскую Рыбацкую деревню неподалеку от Рязани, где можно сделать удивительные «норвежские» фотографии.
Главная достопримечательность поселка – настоящий маяк, на который можно подняться и осмотреться вокруг (за доп. плату).
Конечно, свою изначальную функцию он не выполняет, никакие корабли об опасных скалах не предупреждает. Но в качестве украшения и колоритной детали смотрится отлично.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров и встреча с гидом (ориентировочно в 9:30).
Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Маршрут – Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже, Литературный музей, Каретный сарай.
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Переезд в с. Пощупово.
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой.
Отъезд в Рязань.
16:00 Окончание программы.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Одноместный номер
|Дополнительное место
|Гостиница 3*
(Пик)
|9 450
|10 350
|9 450
|Гостиница 4*
(Форум)
|10 250
|11 700
|10 250
Скидка детям (до 16 лет) – 200 рублей, при любом варианте размещения.
Дополнительные ночи по запросу.
Отель «Пик» находится в центре Рязани. К вашим услугам ресторан европейской кухни, сауна, массажный кабинет и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Современные номера располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, письменным столом, холодильником и собственной ванной комнатой с ванной.
К вашим услугам фитнес-центр, круглосуточная стойка регистрации и бар.
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды.
Классические номера и люксы конгресс-отеля «Форум» оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Обычно в группе по 16-18-20 человек. В праздничные заезды бывает и до 40 человек.