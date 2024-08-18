В четверг побывали с внучкой(10 лет)на новом для меня мероприятии спектакль- променад. Интересно, познавательно, оригинально. Спасибо авторам и исполнителям такой замечательной идеи. Это интересно и взрослым и детям. Успехов.

Прекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютным улицам Рязани. Насладились красивыми видами города под уникальное звуковое и визуальное сопровождение.Спектакль не только

познавательный, но и с юмором. Игра скомороха великолепна! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Надеюсь, что получится еще раз приехать в Рязань и попасть на променад. Впечатления не передать словами! Рекомендую каждому окунуться в сказочную атмосферу "Тайн города Р". Променад был интересен как взрослым, так и детям.

Наталья

Когда я посещаю новый город, я стараюсь найти эмирсивный спектакль и через него погрузиться в часть истории городов. Увы это есть не везде… НО Ура!! Это есть у нас в Рязани!

Невероятно качественно, увлекательно, живо и захватывающе!!! Вот бы побольше таких вариантов активного и интересного отдыха!!

10 из 10 по моей шкале новизны и вдохновения!!

Получила огромное удовольствие!!

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