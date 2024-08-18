Весёлый Скоморох проведёт вас по знаковым местам Рязани.
Вы рассмотрите интересные здания и памятники и, слушая голоса артистов и красивую музыку в наушниках, погрузитесь в атмосферу древнего города. Узнаете, откуда глаза у грибов, что такое дропнуть и кем на самом деле был Олег Рязанский. А диалоги главных героев не раз заставят вас улыбнуться.
Вы рассмотрите интересные здания и памятники и, слушая голоса артистов и красивую музыку в наушниках, погрузитесь в атмосферу древнего города. Узнаете, откуда глаза у грибов, что такое дропнуть и кем на самом деле был Олег Рязанский. А диалоги главных героев не раз заставят вас улыбнуться.
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по площади Ленина, улице Почтовой и Лыбедскому бульвару. Увидите памятник Евпатию Коловрату, библиотеку Горького и кремль.
Из спектакля, полного исторических фактов и нескучных сюжетных поворотов, вы узнаете:
- Почему в Рязани грибы с глазами и при чём тут Есенин
- Вкусный ли калинник, который так ужасно пахнет
- Каким человеком был князь Олег Рязанский и почему не стоит верить всему, что сказано в летописях
- Что такое дропнуть (спойлер — не бросить и не побежать)
- Правда ли, что в центре Рязани была электростанция
И многое другое!
Организационные детали
- На время променада мы выдадим вам стереонаушники высокого качества. В спектакле использованы голоса профессиональных артистов, музыкальное оформление и звуковые эффекты
- Во время променада вы получите сладкое угощение
- Спектакль будет интересен взрослым и детям от 6 лет, но можно и младше на усмотрение родителей
- С вами будет сопровождающий — Скоморох
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Рязани
Привет! Я Катерина, коренная рязаночка, люблю путешествовать и возвращаться в свой родной город с новыми идеями. Я запустила первые в Рязани спектакли-променады. Это такие необычные групповые экскурсии в стереонаушниках, в сопровождении профессиональных артистов. Я и моя команда будем рады познакомиться с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Козлова
18 авг 2024
В четверг побывали с внучкой(10 лет)на новом для меня мероприятии спектакль- променад. Интересно, познавательно, оригинально. Спасибо авторам и исполнителям такой замечательной идеи. Это интересно и взрослым и детям. Успехов.
Юлия
17 авг 2024
Прекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютным улицам Рязани. Насладились красивыми видами города под уникальное звуковое и визуальное сопровождение.
Спектакль не только
Спектакль не только
Наталья
16 авг 2024
Когда я посещаю новый город, я стараюсь найти эмирсивный спектакль и через него погрузиться в часть истории городов. Увы это есть не везде… НО Ура!! Это есть у нас в Рязани!
Невероятно качественно, увлекательно, живо и захватывающе!!! Вот бы побольше таких вариантов активного и интересного отдыха!!
10 из 10 по моей шкале новизны и вдохновения!!
Получила огромное удовольствие!!
Мои рекомендации!!
Невероятно качественно, увлекательно, живо и захватывающе!!! Вот бы побольше таких вариантов активного и интересного отдыха!!
10 из 10 по моей шкале новизны и вдохновения!!
Получила огромное удовольствие!!
Мои рекомендации!!
Александра
10 авг 2024
Люблю находить в Трипстере неординарные события. И вот находка! В моём родном городе совершенно новый формат экскурсии. Прогулка со Скоморохом. С огромным удовольствием совершила это во всех направлениях необычное путешествие.
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