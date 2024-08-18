Спектакль-променад «Тайны города Р»

Весёлый Скоморох проведёт вас по знаковым местам Рязани. Узнайте, почему грибы с глазами, что такое дропнуть и кем был Олег Рязанский
Весёлый Скоморох проведёт вас по знаковым местам Рязани.

Вы рассмотрите интересные здания и памятники и, слушая голоса артистов и красивую музыку в наушниках, погрузитесь в атмосферу древнего города. Узнаете, откуда глаза у грибов, что такое дропнуть и кем на самом деле был Олег Рязанский. А диалоги главных героев не раз заставят вас улыбнуться.
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎧 Стереонаушники высокого качества
  • 🏛️ Исторические факты и увлекательные сюжеты
  • 😊 Подходит для всей семьи
  • 🍬 Сладкое угощение
  • 🎭 Голоса профессиональных артистов
    • Спектакль-променад «Тайны города Р»
    Спектакль-променад «Тайны города Р»
    Спектакль-променад «Тайны города Р»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 15:00

    Что можно увидеть

  • Площадь Ленина
  • Улица Почтовая
  • Лыбедский бульвар
  • Памятник Евпатию Коловрату
  • Библиотека Горького
  • Кремль

    • Описание экскурсии

    Вы прогуляетесь по площади Ленина, улице Почтовой и Лыбедскому бульвару. Увидите памятник Евпатию Коловрату, библиотеку Горького и кремль.

    Из спектакля, полного исторических фактов и нескучных сюжетных поворотов, вы узнаете:

    • Почему в Рязани грибы с глазами и при чём тут Есенин
    • Вкусный ли калинник, который так ужасно пахнет
    • Каким человеком был князь Олег Рязанский и почему не стоит верить всему, что сказано в летописях
    • Что такое дропнуть (спойлер — не бросить и не побежать)
    • Правда ли, что в центре Рязани была электростанция

    И многое другое!

    Организационные детали

    • На время променада мы выдадим вам стереонаушники высокого качества. В спектакле использованы голоса профессиональных артистов, музыкальное оформление и звуковые эффекты
    • Во время променада вы получите сладкое угощение
    • Спектакль будет интересен взрослым и детям от 6 лет, но можно и младше на усмотрение родителей
    • С вами будет сопровождающий — Скоморох

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 000 ₽
    Дети до 6 летБесплатно
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    К
    18 авг 2024
    В четверг побывали с внучкой(10 лет)на новом для меня мероприятии спектакль- променад. Интересно, познавательно, оригинально. Спасибо авторам и исполнителям такой замечательной идеи. Это интересно и взрослым и детям. Успехов.
    Юлия
    17 авг 2024
    Прекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютным улицам Рязани. Насладились красивыми видами города под уникальное звуковое и визуальное сопровождение.
    Спектакль не только
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    познавательный, но и с юмором. Игра скомороха великолепна!
    1,5 часа прошли на одном дыхании. Надеюсь, что получится еще раз приехать в Рязань и попасть на променад.
    Впечатления не передать словами! Рекомендую каждому окунуться в сказочную атмосферу "Тайн города Р".
    Променад был интересен как взрослым, так и детям.

    Прекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютнымПрекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютнымПрекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютнымПрекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютнымПрекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютнымПрекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютнымПрекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютнымПрекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютнымПрекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютнымПрекрасный необычный проект для знакомства и изучения города. С удовольствием погуляли в специальных наушниках по уютным
    Наталья
    16 авг 2024
    Когда я посещаю новый город, я стараюсь найти эмирсивный спектакль и через него погрузиться в часть истории городов. Увы это есть не везде… НО Ура!! Это есть у нас в Рязани!
    Невероятно качественно, увлекательно, живо и захватывающе!!! Вот бы побольше таких вариантов активного и интересного отдыха!!
    10 из 10 по моей шкале новизны и вдохновения!!
    Получила огромное удовольствие!!
    Мои рекомендации!!
    Александра
    10 авг 2024
    Люблю находить в Трипстере неординарные события. И вот находка! В моём родном городе совершенно новый формат экскурсии. Прогулка со Скоморохом. С огромным удовольствием совершила это во всех направлениях необычное путешествие.
    1.
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    Рассказчик-профессиональный актёр с куклами в рундучке.
    2. Выбраны неизбитые сюжеты для повествования.
    3. Вы путешествуете в аудионаушниках. Шикарное глубокое звучание. Не надо стремиться быть рядом с гидом, чтобы расслышал рассказ. Можно комфортно рассматривать мир вокруг, не упуская нить повествования.
    Прогулка, срывающая вуаль с тайн города Р. Очень рекомендую узнать их…

    Входит в следующие категории Рязани

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