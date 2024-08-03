Поговорим о том, где располагался деревянный мост и что сейчас на месте оранжереи.

Увидим дом, в котором жили коровы элитных пород. И посчитаем их награды, которые они получили на выставке в Нижнем Новгороде.

Найдем в усадьбе двойника виллы в Лугано. Да-да, в Старожилово есть такой дом и ему более 170 лет.

Закроем глаза и представим как 130 лет мимо летнего театра проезжал локомобиль.

Поговорим о промышленном дизайне, найдем клейменые кирпичи.

Послушаем романс, который написал Павел Павлович.

• Раскроем секреты, которые хранит дом с флюгером. Важная информация:

Надевайте красочную одежду для ярких снимков и удобную обувь.

По желанию мы можем организовать для вас обед в резиденции или пикник на берегу реки (дополнительная оплата).

Павел Павлович фон Дервиз воплотил в жизнь идею своего отца и построил в живописном Старожилово Город в Городе. До наших дней сохранилось 15 каменных строений усадебно-промышленного комплекса. В путешествие с собой мы возьмем старинный дневник. Он поможет раскрыть тайны усадьбы. Что вас ждет:• Мы узнаем, как выглядела усадьба ранее, какой вклад внес Павел Павлович в развитие Старожилово.