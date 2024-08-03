Приглашаю вас на увлекательную экскурсию в Старожилово, где Павел Павлович фон Дервиз воплотил в жизнь мечту своего отца, создав уникальный Город в Городе.
Старинный дневник станет нашим проводником по тайнам усадьбы, сохранившей 15 каменных строений комплекса.
Вы погрузитесь в атмосферу истории и архитектуры, путешествуя сквозь время и открывая новые грани прошлого.
Старинный дневник станет нашим проводником по тайнам усадьбы, сохранившей 15 каменных строений комплекса.
Вы погрузитесь в атмосферу истории и архитектуры, путешествуя сквозь время и открывая новые грани прошлого.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Описание экскурсии
Павел Павлович фон Дервиз воплотил в жизнь идею своего отца и построил в живописном Старожилово Город в Городе. До наших дней сохранилось 15 каменных строений усадебно-промышленного комплекса. В путешествие с собой мы возьмем старинный дневник. Он поможет раскрыть тайны усадьбы. Что вас ждет:• Мы узнаем, как выглядела усадьба ранее, какой вклад внес Павел Павлович в развитие Старожилово.
- Поговорим о том, где располагался деревянный мост и что сейчас на месте оранжереи.
- Увидим дом, в котором жили коровы элитных пород. И посчитаем их награды, которые они получили на выставке в Нижнем Новгороде.
- Найдем в усадьбе двойника виллы в Лугано. Да-да, в Старожилово есть такой дом и ему более 170 лет.
- Закроем глаза и представим как 130 лет мимо летнего театра проезжал локомобиль.
- Поговорим о промышленном дизайне, найдем клейменые кирпичи.
- Послушаем романс, который написал Павел Павлович.
• Раскроем секреты, которые хранит дом с флюгером. Важная информация:
- Надевайте красочную одежду для ярких снимков и удобную обувь.
- По желанию мы можем организовать для вас обед в резиденции или пикник на берегу реки (дополнительная оплата).
с пн по вс, начало с 11:30 до 17:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фамильная церковь Дервизов
- Старожиловский конный завод
- Усадебный дом
- Конный двор с башней
- Винокуренный завод
- Молочная
- Скотный двор
- Каретная
Что включено
- Экскурсия
- Уборная в резиденции
Что не входит в цену
- Трансфер
- Обед
- Пикник
- Посещение конюшни
- Морковь для лошадей
Место начала и завершения?
Старожилово, Улица Советская, 16а
Когда и сколько длится?
Когда: с пн по вс, начало с 11:30 до 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Встречаемся Рядом с соснами
- Вход с торца. Вывеска Лагерь Осознанного отдыха
- Надевайте красочную одежду для ярких снимков и удобную обувь
- По желанию мы можем организовать для вас обед в резиденции или пикник на берегу реки (дополнительная оплата)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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