Ксения проводит ещё 3 экскурсии

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Деревянная Рязань

Отыскать архитектурные сокровища, прогуливаясь извилистыми улочками, и узнать историю резного города

Ксения
Ксения – представитель из Рязани
Затейливо украшенные дома, кому они принадлежали? Городскому голове, исследователю Аляски, владельцу бетонно-мозаичного завода и кружевнице.

Через судьбы горожан вам приоткроется история 📖 Рязани, а памятники прошлого, сохранившие в декоре отпечаток характера владельцев, удивят особенной архитектурой.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Деревянная Рязань
Деревянная Рязань

Что вас ожидает

Русский дух
«…Рязань мне очень понравилась, — из всех городов это самый русский — весь деревянный, с петушками, крылечками, геранью и громадными липами…». Так писал К. Г. Паустовский жене летом 1923 года. Дерево 🌲 было главным строительным материалом Рязанщины, поскольку достояние нашего края — густые мещерские леса. Слышали выражение «Рязань косопузая»? Так прозвали рязанских плотников, носивших топор сбоку за поясом. Благодаря мастерам-зодчим мы сейчас можем изучать искусную рязанскую резьбу «с натуры».

Причудливое узорочье
Особняки, доходные дома, клубы дворянского собрания — мы обойдем множество старинных построек, украшенных великолепным рельефным кружевом. Я расскажу, кому принадлежал дом с оригинальной шатровой башенкой и что в фасаде одного из рязанских домов напоминает о Париже. Где рос Константин Циолковский? В каком тереме живут потомки изобретателя Попова? Какую часть дома называют «бочка»? Вы попробуете угадать, какой из особняков раньше был приютом для девочек, а какой — дворянской усадьбой — и узнаете много интересного об узорчатых фризах и наличниках.

Организационные детали

  • Длина маршрута около 2 км
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на Первомайском проспекте
Деревянная Рязань
Деревянная Рязань
Деревянная Рязань
Деревянная Рязань
Деревянная Рязань
Деревянная Рязань
Деревянная Рязань
Деревянная Рязань
Деревянная Рязань
Деревянная Рязань

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Я представляю туристическо-образовательный проект. Каждому нашему мероприятию и экскурсии предшествует серьезная работа с фактическим материалом, проверенными источниками и архивными данными. Мы верим, что познание своей истории, традиций, да и просто прогулка по городу или поездка за город могут быть атмосферными и нескучными.
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Ксения проводит ещё 3 экскурсии

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