Ксения проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Русский дух

«…Рязань мне очень понравилась, — из всех городов это самый русский — весь деревянный, с петушками, крылечками, геранью и громадными липами…». Так писал К. Г. Паустовский жене летом 1923 года. Дерево 🌲 было главным строительным материалом Рязанщины, поскольку достояние нашего края — густые мещерские леса. Слышали выражение «Рязань косопузая»? Так прозвали рязанских плотников, носивших топор сбоку за поясом. Благодаря мастерам-зодчим мы сейчас можем изучать искусную рязанскую резьбу «с натуры».

Причудливое узорочье

Особняки, доходные дома, клубы дворянского собрания — мы обойдем множество старинных построек, украшенных великолепным рельефным кружевом. Я расскажу, кому принадлежал дом с оригинальной шатровой башенкой и что в фасаде одного из рязанских домов напоминает о Париже. Где рос Константин Циолковский? В каком тереме живут потомки изобретателя Попова? Какую часть дома называют «бочка»? Вы попробуете угадать, какой из особняков раньше был приютом для девочек, а какой — дворянской усадьбой — и узнаете много интересного об узорчатых фризах и наличниках.

Организационные детали