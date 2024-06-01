В первый день вас ждет экскурсия по Рязани, а также посещение скандинавской рыбацкой деревни и тематического развлекательного комплекса.
Во второй вы отправитесь на сказочную экскурсию в старинное рязанское село Константиново, подарившее миру замечательного поэта. Вы посетите дом Есениных, усадьбу Л. И. Кашиной и Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Во второй вы отправитесь на сказочную экскурсию в старинное рязанское село Константиново, подарившее миру замечательного поэта. Вы посетите дом Есениных, усадьбу Л. И. Кашиной и Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
29
июн
июн
27
июл
июл
24
авг
авг
21
сен
сен
19
окт
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|3* отель «Ловеч» (Двухместный номер)
|10 300 ₽
|3* отель «Ловеч» (Одноместный номер)
|11 500 ₽
|4* отель «Форум» (Двухместный номер)
|11 350 ₽
|4* отель «Форум» (Одноместный номер)
|14 100 ₽
|3* отель «Ловеч» (Дополнительное место)
|10 300 ₽
|4* отель «Форум» (Дополнительное место)
|11 350 ₽
|Отель 3* «Приокская» (Двухместный номер)
|10 500 ₽
|Отель 3* «Приокская» (Одноместный номер)
|14 100 ₽
|Отель 3* «Приокская» (Дополнительное место)
|10 500 ₽
|Отель 4* «Амакс» (Двухместный номер)
|12 350 ₽
|Отель 4* «Амакс» (Одноместный номер)
|15 500 ₽
|Отель 4* «Амакс» (Дополнительное место)
|11 350 ₽
|Отель 4* «Старый город» (Двухместный номер)
|12 750 ₽
|Отель 4* «Старый город» (Одноместный номер)
|15 850 ₽
|Отель 4* «Старый город» (Дополнительное место)
|12 750 ₽
Что вас ожидает:
- Рязанский Кремль
- Достопримечательности Рязани
- Поселок Солотча
- Загородный комплекс «В некотором царстве»
- Загородный комплекс «Рыбацкая деревня»
- Константиново
- Пощупово
Описание
Знакомство с Рязанью и норвежская деревня Нашу экскурсию предлагаем начать со знакомства с Рязанью. На автобусе проедемся по главным достопримечательностям, а затем разомнемся прогулкой по «рязанскому Арбату» и осмотрим Рязанский кремль. После нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, а затем мы сделаем фотостоп в настоящей скандинавской деревне. Родина поэта Второй день тура пройдет в рязанских окрестностях. В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных Есенину: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л. И Кашиной, дом священника И. Я Смирнова, литературный музей и Каретный двор. Каждая из локаций познакомит вас с биографией поэта, раскроет его судьбу и творчество. После мы отправимся в Пощупово, где посетим Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Именно сюда молодого Сережу Есенина водила на службу его бабушка. Организационные детали • Завершаем наш тур ориентировочно в 17:00.
- Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, отель, не уменьшая ее общего объема.
- С апреля по август 2024 года в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина будут проводиться ремонтно-реставрационные работы. Важная информация: Туристам, добирающимся на поезде до Рязани, рекомендуем приобретать билеты на поезда: 7040 и 740ж, т. к. они самые комфортные по времени прибытия к началу туров (встреча на вокзалах Рязань-I и Рязань-II с 10:05 до 10:35).
По календарю
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рязанский Кремль
- Достопримечательности Рязани
- Поселок Солотча
- Загородный комплекс «В некотором царстве»
- Загородный комплекс «Рыбацкая деревня»
- Константиново
- Пощупово
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание по программе
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Комиссия агентствам
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Когда и сколько длится?
Когда: По календарю
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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