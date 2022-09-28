1 день

Константиново. Усадьба Есениных. Свято-Иоанно-Богословский монастырь

10:10-10:15 ж/д вокзал Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань».

10:20-10:35 ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.

10:40 Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.

Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село, подарившее миру замечательного поэта.

В центре села расположена усадьба Есениных.

Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой.

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.

В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.

12:00 Посещение музеев: дом Есениных и Литературный музей.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Отъезд в Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

Согласно летописи, обитель основана греческими монахами в конце XII века.

Вот это древность!

Эти же монахи принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой (отсюда и название монастыря).

По одной из легенд, эта икона неоднократно спасала монастырь от разорения во время нашествия татаро-монгол на рязанские земли.

16:30 Отъезд в Рязань.

Трансфер в гостиницы, размещение.