10:10-10:15 ж/д вокзал Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань».
10:20-10:35 ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.
10:40 Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село, подарившее миру замечательного поэта.
В центре села расположена усадьба Есениных.
Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
12:00 Посещение музеев: дом Есениных и Литературный музей.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Отъезд в Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Согласно летописи, обитель основана греческими монахами в конце XII века.
Вот это древность!
Эти же монахи принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой (отсюда и название монастыря).
По одной из легенд, эта икона неоднократно спасала монастырь от разорения во время нашествия татаро-монгол на рязанские земли.
16:30 Отъезд в Рязань.
Трансфер в гостиницы, размещение.
Завтрак в гостинице.
9:30 Встреча с гидом в гостинице "Форум".
9:45 Встреча с гидом в гостинице"ПИК".
10:00 Встреча с гидом в гостинице “Старый Город”.
10:10-10:30 встреча туристов на ж/д вокзале.
Обзорная автобусная экскурсия по заснеженной Рязани.
Мы проедем по основным улицам города, посмотрим достопримечательности, полюбуемся его сказочным новогодним убранством.
Рязанский Кремль, традиционный и уютный, является главным историческим украшением города.
Красивейшая Соборная колокольня, грандиозный Успенский собор, изящный Христорождественский собор, уникальная Церковь Святого Духа – всё впечатляет красотой!
14:00 Обед в кафе.
15:00 Экскурсия в музей леденца.
Оказывается всем знакомый леденцовый петушок на палочке родился именно в Рязани.
Рязанский предприниматель Николай Петрович Шишков создал в 1829 году образцовое свеклосахарное предприятие, занимался изучением свойств сахара, получил несколько патентов.
А почему леденец получил форму именно петушка – это вы узнаете в музее!
17:00 Окончание программы.
Трансфер в гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
9:20 Встреча с гидом в гостинице "Форум".
9:30 Встреча с гидом в гостинице"ПИК".
9:40 Встреча с гидом в гостинице "Старый Город".
Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани.
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку.
10:30 Экскурсия в дом-музей И. П. Пожалостина.
Недалеко от центра поселка Солотча в тени 160-летнего дуба, посаженного при закладке дома, «притаился» дом с флигелем и резными наличниками.
Это музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы.
Посещение РК "В некотором царстве".
Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство!
Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей – уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком.
Свободное время (1 час).
Фотостоп в ГК "Рыбацкая деревня".
На обратном пути заглянем в настоящую скандинавскую Рыбацкую деревню неподалеку от Рязани, где можно сделать удивительные «норвежские» фотографии.
Главная достопримечательность поселка – настоящий маяк, на который можно подняться и осмотреться вокруг (оплачивается отдельно).
17:00 Трансфер на вокзалы. Окончание программы.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное
|Одноместное
|Дополнительное место
|Пик-отель ***
|14 700
|15 700
|14 700
|Форум ****
|15 950
|17 650
|15 950
|Старый город ****+
|19 960
|23 200
|19 960
Отель «Пик» находится в центре Рязани. К вашим услугам ресторан европейской кухни, сауна, массажный кабинет и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Современные номера располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, письменным столом, холодильником и собственной ванной комнатой с ванной. К вашим услугам фитнес-центр, круглосуточная стойка регистрации и бар.
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера.
Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Отель «Старый Город и СПА» с рестораном и баром расположен в центре Рязани, в 10 минутах ходьбы от Рязанского кремля.
Номера оснащены телевизором со спутниковыми каналами, в некоторых есть гостиная зона. В распоряжении гостей всех номеров собственная ванная комната. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Предоставляется скидка детям – 200 рублей, при любом варианте размещения.