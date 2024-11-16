Найдено 3 экскурсии в категории « Скидки » в Рыбинске, цены от 960 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 5% скидка 225 отзывов 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Лучший выбор Знакомьтесь, Рыбинск Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня 4000 3 800 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 10% скидка 1 час Индивидуальная до 10 чел. Экспресс-экскурсия по Рыбинску Познакомьтесь с Рыбинском: от купеческого прошлого до уникальных памятников. Узнайте, где был сделан первый в мире снимок снежинки! (130 symbols) 1800 1 620 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 20% скидка 1.5 часа Групповая до 15 чел. Лучший выбор Прогулка по Рыбинску и маслобойня Погрузитесь в атмосферу купеческого Рыбинска и узнайте секреты производства масел. Дегустация и подарки для каждого участника Начало: У Спасо-Преображенского собора 1200 960 ₽ за человека Другие экскурсии Рыбинска Последние отзывы на экскурсии M Marina Знакомьтесь, Рыбинск Отличная экскурсия! Интенесная! Однозначно рекомендую!

Е Екатерина Знакомьтесь, Рыбинск Замечательная экскурсия! Наталья очень интересно рассказывает, знает множество интересных деталей и историй. Охотно отвечает на вопросы, учитывает пожелания участников. Мы были с детьми (9 и 12 лет), все остались довольны и всем было интересно

О Ольга Знакомьтесь, Рыбинск Очень хочу поблагодарить Наталью!!! Интересно, доброжелательно, познавательно и с большой любовью к своему городу!!! Это всегда очень подкупает и радует!!! Спасибо!!! Вы большая умница и молодец!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Скидки»

Скидки в Рыбинске на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024