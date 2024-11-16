скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Рыбинск
Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня
Завтра в 16:00
25 ноя в 14:00
40003 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Познакомьтесь с Рыбинском: от купеческого прошлого до уникальных памятников. Узнайте, где был сделан первый в мире снимок снежинки! (130 symbols)
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
18001 620₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПрогулка по Рыбинску и маслобойня
Погрузитесь в атмосферу купеческого Рыбинска и узнайте секреты производства масел. Дегустация и подарки для каждого участника
Начало: У Спасо-Преображенского собора
Завтра в 15:30
29 ноя в 10:00
1200960₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina16 ноября 2024Отличная экскурсия! Интенесная! Однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина11 ноября 2024Замечательная экскурсия! Наталья очень интересно рассказывает, знает множество интересных деталей и историй. Охотно отвечает на вопросы, учитывает пожелания участников. Мы были с детьми (9 и 12 лет), все остались довольны и всем было интересно
- ООльга6 ноября 2024Очень хочу поблагодарить Наталью!!! Интересно, доброжелательно, познавательно и с большой любовью к своему городу!!! Это всегда очень подкупает и радует!!! Спасибо!!! Вы большая умница и молодец!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в ноябре 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 960 до 3 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Скидки в Рыбинске на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024