Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Красной площади
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны рыбинских узоров
Путешествие в историю рыбинских ремёсел и орнаментов. Изучите изразцы, посетите музей и создайте керамический сувенир
Начало: На Красной площади
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июля 2025Колоритный РыбинскДата посещения: 29 июля 2025Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Она открыла нам не только интересные страницы истории Рыбинска, но и важные аспекты его возрождения и реставрации. Это новый творческий подход, открывающий возможности самореализации для художников, архитекторов и молодых литераторов, которые любят свой город
- ММила25 ноября 2025Алексей — прекрасный гид! Приятный, колоритный и, что главное, блестяще знает свой предмет. Он не просто отвечал на все наши
- ЮЮлия23 ноября 2025Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)
- ННадежда22 ноября 2025Очень понравилось! Спасибо!
- ТТатьяна16 ноября 2025Мы искали особенную творческую экскурсию по Рыбинску, хотелось узнать про рыбу и рыбаков, подробности об уникальной программе старинных вывесок. Мы
- ИИрина5 ноября 2025Спасибо Александру за знакомство с Рыбинском!
- ММария3 ноября 2025Потрясающая экскурсия с хорошо знающим историю и любящим свой город Александром
- ООльга7 октября 2025Замечательный гид, эрудирован, хорошая грамотная речь, интересная подача информации и маршрут прогулки. И чувство юмора! Александр-тот человек, который душой болеет
- ЮЮлия5 октября 2025Спасибо за экскурсию!! У нас была большая компания девушек и детей и все было отлично!
- ЕЕлена30 сентября 2025Все понравилось! Александр отличный гид.
- ВВладимир9 сентября 2025Замечательная экскурсия с очень хорошо знающим предмет гидом! Было интересно и познавательно!
- ННадежда2 сентября 2025Прогулка очень понравилась, город красивый и интересный, гид потрясающий
Много информации, понятно рассказано, смело могу рекомендовать
- ААлиса2 сентября 2025Отличный гид! Очень интересный рассказ! Всем советую!
- ССветлана30 августа 2025Рыбинск очень понравился. Экскурсия была интересной и познавательной.
- ЕЕлена20 августа 2025Впервые посетили Рыбинск. Центр города восхитил.
Экскурсия очень интересная.
Александр - знающий и приятный экскурсовод. Грамотно составлен маршрут. Однозначно рекомендуем!!!
- ннадежда16 августа 2025Просто замечательно! Восторг! Александр отличный гид! Интересно было абсолютно все-места, по которым он нас провел, рассказанные истории о городе и
- ЛЛисенкова14 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия с Алексеем. Всем советую!
- ААнна5 августа 2025Очень хорошо, нам понравилось) За городом ухаживают, в центре как минимум все отреставрировано, красивая набережная, вывески под старину топ вообще,
- ННаталья5 августа 2025Александр очень интересный, увлеченный и знающий историю рассказчик, доброжелательный человек с чувством юмора и профессиональный, ответственный экскурсовод. Благодарю и однозначно рекомендую.
- ВВадим16 июля 2025Очень приятно, когда люди любят свой город и им приятно про него рассказывать.
И это чувствуется! Спасибо огромное Александру за интересную экскурсию!
