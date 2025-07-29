Мои заказы

Авторские экскурсии от местных гидов Рыбинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Рыбинске, цены от 5300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Колоритный Рыбинск
Пешая
2 часа
222 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 15 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Красной площади
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 7+
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны рыбинских узоров
Путешествие в историю рыбинских ремёсел и орнаментов. Изучите изразцы, посетите музей и создайте керамический сувенир
Начало: На Красной площади
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Колоритный Рыбинск
    Дата посещения: 29 июля 2025
    Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Она открыла нам не только интересные страницы истории Рыбинска, но и важные аспекты его возрождения и реставрации. Это новый творческий подход, открывающий возможности самореализации для художников, архитекторов и молодых литераторов, которые любят свой город
  • М
    Мила
    25 ноября 2025
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Алексей — прекрасный гид! Приятный, колоритный и, что главное, блестяще знает свой предмет. Он не просто отвечал на все наши
    читать дальше

    вопросы, но и сам поддерживал диалог, задавая интересные — это очень ценно и создает полное погружение. Отдельное спасибо за советы по городу, что ещё посмотреть.

    А мастер-класс стал приятным дополнением! Это как окунуться в детство, в атмосферу уроков композиции в художественной школе

    Алексей — прекрасный гид! Приятный, колоритный и, что главное, блестяще знает свой предмет. Он не простоАлексей — прекрасный гид! Приятный, колоритный и, что главное, блестяще знает свой предмет. Он не простоАлексей — прекрасный гид! Приятный, колоритный и, что главное, блестяще знает свой предмет. Он не простоАлексей — прекрасный гид! Приятный, колоритный и, что главное, блестяще знает свой предмет. Он не просто
  • Ю
    Юлия
    23 ноября 2025
    Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 7+
    Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)
    Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)
  • Н
    Надежда
    22 ноября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Очень понравилось! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2025
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Мы искали особенную творческую экскурсию по Рыбинску, хотелось узнать про рыбу и рыбаков, подробности об уникальной программе старинных вывесок. Мы
    читать дальше

    встретили художника, знатока истории и традиций своего города, неравнодушного человека, который влюбил нас в Рыбинск, рассказал множество интересных историй. Алексей - настоящий кладезь информации, энциклопедия края. Мастер-класс очень понравился, изучение орнаментов и традиций, рассказы о художниках, современной жизни Рыбинска. Очень здорово! Спасибо душевное Алексею🫶 всем рекомендую!

    Мы искали особенную творческую экскурсию по Рыбинску, хотелось узнать про рыбу и рыбаков, подробности об уникальнойМы искали особенную творческую экскурсию по Рыбинску, хотелось узнать про рыбу и рыбаков, подробности об уникальнойМы искали особенную творческую экскурсию по Рыбинску, хотелось узнать про рыбу и рыбаков, подробности об уникальнойМы искали особенную творческую экскурсию по Рыбинску, хотелось узнать про рыбу и рыбаков, подробности об уникальнойМы искали особенную творческую экскурсию по Рыбинску, хотелось узнать про рыбу и рыбаков, подробности об уникальнойМы искали особенную творческую экскурсию по Рыбинску, хотелось узнать про рыбу и рыбаков, подробности об уникальной
  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Спасибо Александру за знакомство с Рыбинском!
  • М
    Мария
    3 ноября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Потрясающая экскурсия с хорошо знающим историю и любящим свой город Александром
  • О
    Ольга
    7 октября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Замечательный гид, эрудирован, хорошая грамотная речь, интересная подача информации и маршрут прогулки. И чувство юмора! Александр-тот человек, который душой болеет
    читать дальше

    за то, чтобы родной город был краше и удобнее жителям и гостям города. От экскурсии остались прекрасные ощущения и город открылся с иной, более глубокой, стороны. Все члены нашей не маленькой компании оценили профессионализм и эрудицию экскурсовода. Огромное спасибо, Александр, за экскурсию!

  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Спасибо за экскурсию!! У нас была большая компания девушек и детей и все было отлично!
  • Е
    Елена
    30 сентября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Все понравилось! Александр отличный гид.
  • В
    Владимир
    9 сентября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Замечательная экскурсия с очень хорошо знающим предмет гидом! Было интересно и познавательно!
  • Н
    Надежда
    2 сентября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Прогулка очень понравилась, город красивый и интересный, гид потрясающий
    Много информации, понятно рассказано, смело могу рекомендовать
    Прогулка очень понравилась, город красивый и интересный, гид потрясающий
  • А
    Алиса
    2 сентября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Отличный гид! Очень интересный рассказ! Всем советую!
  • С
    Светлана
    30 августа 2025
    Колоритный Рыбинск
    Рыбинск очень понравился. Экскурсия была интересной и познавательной.
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Колоритный Рыбинск
    Впервые посетили Рыбинск. Центр города восхитил.
    Экскурсия очень интересная.
    Александр - знающий и приятный экскурсовод. Грамотно составлен маршрут. Однозначно рекомендуем!!!
  • н
    надежда
    16 августа 2025
    Колоритный Рыбинск
    Просто замечательно! Восторг! Александр отличный гид! Интересно было абсолютно все-места, по которым он нас провел, рассказанные истории о городе и
    читать дальше

    людях, с ним связанных. Даже посмеялись от души и до слез 👍
    Всем, кто не был в Рыбинске, рекомендую его посетить и прогуляться в компании Александра.

    Просто замечательно! Восторг! Александр отличный гид! Интересно было абсолютно все-места, по которым он нас провел, рассказанныеПросто замечательно! Восторг! Александр отличный гид! Интересно было абсолютно все-места, по которым он нас провел, рассказанныеПросто замечательно! Восторг! Александр отличный гид! Интересно было абсолютно все-места, по которым он нас провел, рассказанныеПросто замечательно! Восторг! Александр отличный гид! Интересно было абсолютно все-места, по которым он нас провел, рассказанныеПросто замечательно! Восторг! Александр отличный гид! Интересно было абсолютно все-места, по которым он нас провел, рассказанныеПросто замечательно! Восторг! Александр отличный гид! Интересно было абсолютно все-места, по которым он нас провел, рассказанные
  • Л
    Лисенкова
    14 августа 2025
    Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
    Нам очень понравилась экскурсия с Алексеем. Всем советую!
  • А
    Анна
    5 августа 2025
    Колоритный Рыбинск
    Очень хорошо, нам понравилось) За городом ухаживают, в центре как минимум все отреставрировано, красивая набережная, вывески под старину топ вообще,
    читать дальше

    в шахматы на аллее можно поиграть (после экскурсии вернулись играть). Красота, мы не ожидали, что такой уютный город окажется.

    Александр хорошо разбирается в истории города, на все уточняющие вопросы очень четко отвечает - а такое не частно встретишь, не размытые ответы, а прям человек в курсе тонкостей. Единственно, хотелось бы чуть медленнее подучу материала, не всегда успевала осознать. Огромное спасибо:)

    Очень хорошо, нам понравилось) За городом ухаживают, в центре как минимум все отреставрировано, красивая набережная, вывескиОчень хорошо, нам понравилось) За городом ухаживают, в центре как минимум все отреставрировано, красивая набережная, вывескиОчень хорошо, нам понравилось) За городом ухаживают, в центре как минимум все отреставрировано, красивая набережная, вывески
  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Колоритный Рыбинск
    Александр очень интересный, увлеченный и знающий историю рассказчик, доброжелательный человек с чувством юмора и профессиональный, ответственный экскурсовод. Благодарю и однозначно рекомендую.
  • В
    Вадим
    16 июля 2025
    Колоритный Рыбинск
    Очень приятно, когда люди любят свой город и им приятно про него рассказывать.
    И это чувствуется! Спасибо огромное Александру за интересную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Колоритный Рыбинск
  2. Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
  3. Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 7+
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Польский костёл
  5. Красная площадь
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Старый город
  8. Молога
  9. Железнодорожный вокзал
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в декабре 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 5300 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2025 год по теме «Авторские», 235 ⭐ отзывов, цены от 5300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль