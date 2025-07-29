читать дальше

в шахматы на аллее можно поиграть (после экскурсии вернулись играть). Красота, мы не ожидали, что такой уютный город окажется.



Александр хорошо разбирается в истории города, на все уточняющие вопросы очень четко отвечает - а такое не частно встретишь, не размытые ответы, а прям человек в курсе тонкостей. Единственно, хотелось бы чуть медленнее подучу материала, не всегда успевала осознать. Огромное спасибо:)