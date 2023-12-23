Я покажу вам исторический центр Рыбинска, а также местную Атлантиду — макет затопленного города Мологи, в создании которого я принимал непосредственное участие.
Вместе со мной вы познакомитесь с историей города и Рыбинского водохранилища, пройдетесь по знаковым местам, увидите старинные здания и музей под открытым небом.
Вместе со мной вы познакомитесь с историей города и Рыбинского водохранилища, пройдетесь по знаковым местам, увидите старинные здания и музей под открытым небом.
Ближайшие даты:
23
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Что вас ожидает:
- Спасо-Преображенский собор
- Новая Хлебная биржа
- Красная площадь
- Улицы Крестовая и Стоялая
- Пожарная каланча
- Памятники Ленину (на месте Александра II), Фёдору Ушакову, Остапу Бендеру, Людвигу Нобелю и бурлаку
- «Музей живой старинной вывески» под открытым небом
- Музейная выставка «Неизвестная Молога — Русская Атлантида» (макет города Мологи)
Описание
Об экскурсии Экскурсия по городу Рыбинску и Макету затопленной Мологи. В первой части покажу исторический центр Рыбинска, архитектурный облик которого сохраняется с рубежа XIX-XX вв. почти без изменений. Во второй части, на Макете Мологи, подробно расскажу о городе, расселённом и затопленном на рубеже 1930-х — 1940-х гг. при создании Рыбинского водохранилища. Архитектурно-исторический макет создавался под моим научным руководством и словно «оживляет» бывший город.
ежедневно, в 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Входные билеты и экскурсия на музейную выставку «Неизвестная Молога — Русская Атлантида» (макет города Мологи)
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ул. Крестовая, д. 2Завершение: Волжская наб., д. 77-93
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, в 10:00 и 14:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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