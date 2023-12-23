Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые

Индивидуальная экскурсия в Рыбинске
Я покажу вам исторический центр Рыбинска, а также местную Атлантиду — макет затопленного города Мологи, в создании которого я принимал непосредственное участие.

Вместе со мной вы познакомитесь с историей города и Рыбинского водохранилища, пройдетесь по знаковым местам, увидите старинные здания и музей под открытым небом.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
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дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Спасо-Преображенский собор
  • Новая Хлебная биржа
  • Красная площадь
  • Улицы Крестовая и Стоялая
  • Пожарная каланча
  • Памятники Ленину (на месте Александра II), Фёдору Ушакову, Остапу Бендеру, Людвигу Нобелю и бурлаку
  • «Музей живой старинной вывески» под открытым небом
  • Музейная выставка «Неизвестная Молога — Русская Атлантида» (макет города Мологи)

Описание

Об экскурсии Экскурсия по городу Рыбинску и Макету затопленной Мологи. В первой части покажу исторический центр Рыбинска, архитектурный облик которого сохраняется с рубежа XIX-XX вв. почти без изменений. Во второй части, на Макете Мологи, подробно расскажу о городе, расселённом и затопленном на рубеже 1930-х — 1940-х гг. при создании Рыбинского водохранилища. Архитектурно-исторический макет создавался под моим научным руководством и словно «оживляет» бывший город.

ежедневно, в 10:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты и экскурсия на музейную выставку «Неизвестная Молога — Русская Атлантида» (макет города Мологи)
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Крестовая, д. 2
Завершение: Волжская наб., д. 77-93
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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