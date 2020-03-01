Обзорные экскурсии в Самаре

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

На экскурсии вы узнаете, что общего между первыми американскими колониями и крепостью Самары — и побываете на том месте, где её построили. Проезжая вдоль набережной, растянувшейся на 5 километров, полюбуетесь живописными пейзажами. В историческом центре я объясню, почему главную улицу города называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом. А еще открою героические, романтические, литературные и таинственные сюжеты, которые хранят особняки, храмы и улицы Самары.

Город вчера и сегодня

Мы поговорим и о том, как развивалась Самара в советские годы. Обязательно подскажу, где расположен Бункер Сталина — рекомендую посетить его в свободное время, — и познакомлю с единственным в мире проектом в виде серпа и молота. Ракета-носитель «Союз» станет иллюстрацией к рассказу о космической вехе города — вы удивитесь, узнав, почему именно в Самаре скрывали первого космонавта в самые важные дни после полета.

Кроме архитектурных достопримечательностей вас также ждут прекрасные панорамы на тех смотровых площадках, которые мы посетим. И, конечно, вы увидите один из главных брендов нашего города — жигулевский пивоваренный завод, — и, если захотите, приобретете бутылочку местного хмельного напитка.