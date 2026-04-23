Обзорные экскурсии в Самаре

Эта экскурсия состоит из идеальных компонентов: архитектурных и современных памятников, исторической информации в нескучном оформлении, нюансов из нынешней жизни города. Я раскрою вам все грани Самары купеческой, революционной, космической, поделюсь фактами и легендами и сделаю первое знакомство незабываемым.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

На экскурсии вы побываете в месте, откуда начинался город и где располагалась крепость Самары. Проезжая вдоль набережной, растянувшейся на 5 километров, полюбуетесь живописными пейзажами. В историческом центре я объясню, почему главную улицу города называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом. А еще открою героические, романтические, литературные и таинственные сюжеты, которые хранят особняки, храмы и улицы Самары.

Город вчера и сегодня

Мы поговорим о том, как Самара развивалась в советские годы. Я покажу, где находится Бункер Сталина, который рекомендую посетить самостоятельно в свободное время, и расскажу, почему именно в Куйбышеве скрывали Юрия Гагарина в первые дни после его легендарного полёта.

Кроме архитектурных достопримечательностей вас также ждут прекрасные панорамы на тех смотровых площадках, которые мы посетим. И, конечно, вы увидите один из главных брендов нашего города — жигулевский пивоваренный завод, — и, если захотите, приобретете бутылочку местного хмельного напитка.

Организационные детали