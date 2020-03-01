Обзорные экскурсии в Самаре

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Идеальный микс по-самарски

Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты

Павел
Задать вопрос
Павел – ваш гид
Эта экскурсия состоит из идеальных компонентов: архитектурных и современных памятников, исторической информации в нескучном оформлении, нюансов из нынешней жизни города.

Я раскрою вам все грани Самары купеческой, революционной, космической, поделюсь фактами и легендами и сделаю первое знакомство незабываемым.
4300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Идеальный микс по-самарски
Идеальный микс по-самарски

Что вас ожидает

Погружение в прошлое
На экскурсии вы узнаете, что общего между первыми американскими колониями и крепостью Самары — и побываете на том месте, где её построили. Проезжая вдоль набережной, растянувшейся на 5 километров, полюбуетесь живописными пейзажами. В историческом центре я объясню, почему главную улицу города называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом. А еще открою героические, романтические, литературные и таинственные сюжеты, которые хранят особняки, храмы и улицы Самары.

Город вчера и сегодня
Мы поговорим и о том, как развивалась Самара в советские годы. Обязательно подскажу, где расположен Бункер Сталина — рекомендую посетить его в свободное время, — и познакомлю с единственным в мире проектом в виде серпа и молота. Ракета-носитель «Союз» станет иллюстрацией к рассказу о космической вехе города — вы удивитесь, узнав, почему именно в Самаре скрывали первого космонавта в самые важные дни после полета.

Кроме архитектурных достопримечательностей вас также ждут прекрасные панорамы на тех смотровых площадках, которые мы посетим. И, конечно, вы увидите один из главных брендов нашего города — жигулевский пивоваренный завод, — и, если захотите, приобретете бутылочку местного хмельного напитка.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии, дополнительных расходов не предвидится — за исключением входных билетов в музеи, если вы захотите их посетить в рамках экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Идеальный микс по-самарски
Идеальный микс по-самарски
Идеальный микс по-самарски
Идеальный микс по-самарски
Идеальный микс по-самарски
Идеальный микс по-самарски
Идеальный микс по-самарски
Идеальный микс по-самарски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Павел
Павел
Я провожу экскурсии вместе со своей командой гидов, с которой мы составляем и разрабатываем крафтовые, красивые и интересные маршруты. Мы всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения и пожелания. Базируя свое мастерство на безграничной любви к России и Волге, я приглашаю вас совершить с нам индивидуальный тур по городу (пешком, на автобусе или личном автомобиле). Вас ждут рассказы об истории, полезные нюансы современной жизни города и, конечно, веселое настроение!
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Самаре

Обзорная экскурсия по СамареОбзорная экскурсия по СамареОбзорная экскурсия по Самаре
4500 за экскурсию
3 часа
86 отзывов
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Во время автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии я познакомлю вас с историей и достопримечательностями города, раскрою красоту старой и современной Самары, расскажу о ее символах и брендах, известных во всей России еще со времен Советского Союза.
Самара — жемчужина ПоволжьяСамара — жемчужина ПоволжьяСамара — жемчужина Поволжья
4000 за экскурсию
3 часа
17 отзывов
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Я хочу познакомить вас с колоритом и красотой моей родной Самары. На прогулке по знаковым улицам, площадям и набережной чудесного портового города вы узнаете самое важное об основных этапах его истории. Так путь эволюции Самары от средневековой крепости до крупного экономического, научно-образовательного и культурного центра Поволжья сложится в понятную картину. Вы увидите город во всей красе и обязательно им очаруетесь!
Дворики старой СамарыДворики старой СамарыДворики старой Самары
4400 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
Самара — город с богатейшей историей, но лучше всего это ощущается не в центре города, а в его самобытных двориках, которые вот уже 150 лет не меняют первозданного вида. Предлагаем вам проникнуть за самарские фасады и рассмотреть настоящую жизнь города. Вы пройдете по колоритным обветшалым лестницам, заглянете в коммунальную квартиру, узнаете, какой была дореволюционная Самара и услышите курьезные истории местных жителей, добытые из городских архивов.
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулкаВремена и эпохи Самары — обзорная прогулкаВремена и эпохи Самары — обзорная прогулка
3750 за экскурсию
3 часа
19 отзывов
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Давайте прогуляемся по старым районам Самары, где деревянные домики с древнерусскими символами соседствуют с советской архитектурой. Вы побываете на парадных улицах города и услышите местные легенды в атмосферных двориках, пройдете тропами Шаляпина и Горького, увидите знаменитый Жигулевский пивоваренный завод и храмы нескольких конфессий. Самара откроется перед вами во всей красе: многокультурная, колоритная и душевная.
По старинным улицам СамарыПо старинным улицам СамарыПо старинным улицам Самары
3000 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Погулять по историческому центру и полюбоваться купеческой застройкой 19-20 веков
На прогулке по бывшей Дворянской улице вы увидите, как менялась Самара на протяжении столетий. Я покажу причудливые здания в стиле модерн, неоготический костел, тайные дворики и памятник Буратино, а также поделюсь местными легендами!

Выбирайте и другие экскурсии в Самаре

На автомобилеВсеОбзорныеНеобычные маршрутыПешкомИндивидуальные