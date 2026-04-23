Обзорные экскурсии в Самаре

На экскурсии вы побываете в месте, откуда начинался город и где располагалась крепость Самары. Проезжая вдоль набережной, растянувшейся на 5 километров, полюбуетесь живописными пейзажами. В историческом центре я объясню, почему главную улицу города называют архитектурной кунсткамерой под открытым небом. А еще открою героические, романтические, литературные и таинственные сюжеты, которые хранят особняки, храмы и улицы Самары.
Город вчера и сегодня
Мы поговорим о том, как Самара развивалась в советские годы. Я покажу, где находится Бункер Сталина, который рекомендую посетить самостоятельно в свободное время, и расскажу, почему именно в Куйбышеве скрывали Юрия Гагарина в первые дни после его легендарного полёта.
Кроме архитектурных достопримечательностей вас также ждут прекрасные панорамы на тех смотровых площадках, которые мы посетим. И, конечно, вы увидите один из главных брендов нашего города — жигулевский пивоваренный завод, — и, если захотите, приобретете бутылочку местного хмельного напитка.
Организационные детали
Трансфер в пределах исторического центра города входит в стоимость экскурсии, дополнительных расходов не предвидится — за исключением входных билетов в музеи, если вы захотите их посетить в рамках экскурсии
Перевозка багажа в ходе экскурсии не предусмотрена. Вопросы по багажу необходимо согласовывать заранее
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1603 туристов
Здравствуйте, меня зовут Павел. Вкратце о себе: окончил исторический и психологический факультеты Самарского государственного университета. Долгое время работал на руководящих должностях в крупной нефтяной компании, в структурах органов власти. Сейчас занимаюсь туризмом. Я провожу экскурсии вместе со своей командой гидов, с которой мы разрабатываем крафтовые, красивые и интересные маршруты. С удовольствием приглашаю вас совершить с нами индивидуальный тур по городу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 204 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Мария
Дата посещения: 22 апр 2026
Большое спасибо Павлу! Маршрут составлен идеально! Павел - прекрасный рассказчик, с ним было очень интересно! Всем рекомендую его экскурсии! Ещё раз огромное ему спасибо!
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А
Алина
Было время между приходом поезда и заселением в гостиницу. Решили провести его на экскурсии. Нас встретили на вокзале вовремя. Вещи погрузили. Мащина комфортная. 2,5 часа возили по разным частям города. читать дальшеуменьшить
Где-то выходили посмотреть, Где-то смотрели из машины. Информация была разная и интересная. Посмотрели все основные точки. Высадили прям у гостиницы. Понравилось. В силу увлечения определённым историческим периодом мне немного не хватило информации и досоветском периоде. Но все равно узнали много того, что не узнали бы просто гуляя по городу. Спасибо!
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А
Алёна
Всё очень понравилось.
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О
Олег
Павел провел замечательную экскурсию, все показал рассказал, ответил на все вопросы, завершил экскурсию только после того как показал всю запланированную программу, а не по окончанию времени, в некоторых локациях останавливался по нашей просьбе
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Татьяна
Великолепная экскурсия! В аномальную жару (+30 в тени) 17 мая с ветерком прокатились по всей Самаре и оценили её красоту и неповторимость. Экскурсовод- водитель Павел искренне влюблён в Самару и готов рассказывать о ней часами, про каждый дом и двор! Панорамный люк на крыше автомобиля только добавил положительных впечатлений!
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А
АННА
Экскурсия очень понравилась. Павел забрал нас прямо от места проживания. Автомобиль с панорамной крышей, что очень помогало иногда рассмотреть высокие здания. Маршрут был насыщенный, интересный, прекрасное знакомство с новым городом. Было много остановок в локациях разных тематик. Набережная, смотровые, ракета, старые здания, понравилось всё. Большое спасибо.